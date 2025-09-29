MMA Smarties 2025 divulga shortlist com 125 finalistas concorrendo à premiação

O MMA Smarties Brasil 2025, premiação anual que reconhece a união entre criatividade e impacto de negócio, divulgou seu shortlist com 125 finalistas, distribuídos em 87 cases diferentes, que concorrem aos troféus de Ouro, Prata, Bronze e ao Grand Prix. Os vencedores serão conhecidos em 29 de outubro, durante cerimônia no Transamerica Expo Center, em São Paulo.
A competição está organizada em três disciplinas e 21 categorias. Após a fase online de avaliação, quase 50 jurados se reuniram presencialmente na última sexta, 29, na Melicidade, em Osasco (SP), para discutir e escolher os finalistas que melhor representam inovação, estratégia e resultados.
“Chegar ao shortlist dos Smarties já é um grande reconhecimento, porque significa que essas campanhas se destacaram entre dezenas de trabalhos de alto nível inscritos. Agora, na última fase do júri, líderes de marketing se reúnem para debater e trocar visões. É um momento muito rico, porque além de premiar a excelência, gera aprendizados e reflexões valiosas para todos nós”, diz Thais Schauff, vice-presidente de Operações Latam na MMA.
Shortlist do MMA Smarties Brasil 2025
Na edição de 2025, a categoria com mais finalistas é Marketing com criadores / influenciadores / celebridades, com 12 concorrentes, seguida por Lançamento de produto e/ou serviço e Marketing em Redes Sociais, com 11 cada, e Experiência de marca, com 10. Propósito de marca / Ativismo e Marketing Omnicanal aparecem com 8 finalistas, enquanto Diversidade e excelência inclusiva tem 7.
A agência com maior número de peças finalistas é a AlmapBBDO, com 25 cases, seguida por Druid Creative Gaming (10) e Droga5 (8). Entre os anunciantes, destacam-se Grupo Boticário, Unilever e Heineken.
Alguns cases se destacam por concorrer em múltiplas categorias. Com quatro indicações estão: “Realezas Negas” (Gana Black para White Horse), “Pedigree Caramelo” (AlmapBBDO para Pedigree), “Unboxings Inesperados Magalu” (Druid para Magalu) e “Dirty Mouth” (Droga5 para Cif).
Entre os finalistas em três categorias estão “Cool Down Controller” (LePub para Heineken), “Egeo Melancia - Parte 2” (SoWhat para O Boticário), “Samsung Odyssey Cup” (Druid Creative Gaming para Samsung) e “Licença-maternidade não é só pausa. É crescimento” (R/GA para LinkedIn).
A edição de 2025 também bateu recorde de inscrições, com 20% a mais de cases em relação ao ano passado. Além das campanhas, o MMA Smarties Brasil reconhece Anunciante, Agência, Agência Independente e Grupo de Comunicação do Ano, e entrega o MMA Smarties Green, para as melhores iniciativas de ESG.
Confira a lista completa dos 125 finalistas do MMA Smarties Brasil 2025, por categoria
Marketing Impact
- Experiência de marca (Brand Experience)
- A saga do Whatsapp, da David São Paulo para BIS
- Beefeater Gin: O Efeito Sabrina, da Droga5 São Paulo para Beefeater Gin
- Cool Down Controller, da LePub São Paulo para Heineken 0.0
- Dores de Placa, da Publicis Brasil para Dorflex
- Letters From Simone, da Atenas para Itaú
- Outside Book: das telas para o sol., da VML Brasil para Fruittella
- Pedigree Caramelo, da AlmapBBDO para Pedigree
- Pre-Bar Checkouts, da LePub São Paulo para Heineken
- SMusic Gagacabana, da Droga5 São Paulo para Santander SMusic
- The Loudest Playlist, da LePub São Paulo para Heineken
Impacto imediato/Promoção (Instant Impact/Promotion)
- Burger King - Pixvertising, da AlmapBBDO para Burger King
- Dirty Mouth, da Droga5 São Paulo para CIF
- Natalversário não tem graça, da AlmapBBDO para Amazon Brasil
- Promoção Nestlé Faz BBBem, da VML Brasil para Nestlé Institucional
- Unboxings Inesperados Magalu, da Druid Creative Gaming para Magazine Luiza
Lançamento de produto e/ou serviço (Product and/or Service Launch)
- #PasseDeMake para o Extraordinário, da W3haus para Quem Disse, Berenice?
- A campanha que fez o Brasil ouvir, da Live The Agency para Audible
- All New Triton, da Africa Creative DDB para Mitsubishi Motors
- Bauducco Speculoos. De todo jeito, é Spetacular, da Galeria.Ag para Bauducco Speculoos
- Chorrindo de felicidade, da David São Paulo para BIS
- Egeo Cogu: é real e é surreal, da SoWhat para Egeo
- Fiat, Gol Interrompido: Do Limão Uma Goleada, da Leo para Fiat
- Limpa Placas, da Publicis LeOne para Sensodyne
- Samsung Odyssey Cup, da Druid Creative Gaming para Samsung Odyssey
- Smirnoff Ice: Smirnoff é Ice. Ice é Smirnoff, da AlmapBBDO para Smirnoff ICE
- Tera: the grand entrance, da AlmapBBDO para Volkswagen Tera
Propósito de marca / Ativismo (Brand Purpose / Activism)
- A Mancha Invisível, da BETC Havas para Vanish
- Dia das Mães: O amor tem sempre um plano, da AlmapBBDO para O Boticário
- Johnnie Walker - Forte São Elas, da AlmapBBDO para Johnnie Walker
- Licença-maternidade não é só pausa. É crescimento, da R/GA para Linkedin
- Loja de Inconveniência, da Pros para Vibra
- Natal O Boticário: No cuidado, o amor se fortalece, da AlmapBBDO para O Boticário
- Pedigree Caramelo, da AlmapBBDO para Pedigree
- Pesquise Meu Corpo, da GUT para Grupo Boticário
Engajamento de audiência potencializado por IA (AI-Powered Audience Engagement)
- Realezas Negras, da Gana Black para White Horse
- Minha Receita faz o Natal ser inesquecível, da Publicis Brasil para Receitas Nestlé
- SadI.A. - Inteligência Amorosa, da Africa Creative DDB para Sadia
Creative & Innovation
- Marketing de jornada do consumidor – geração de leads/CRM (Customer Journey Marketing – Lead Generation/CRM)
- Burger King - Pixvertising, da AlmapBBDO para Burger King
- Egeo Melancia - Parte 2, da SoWhat para Egeo
- O Jogo do Trono, da Jotacom para Warcraft Rumble
- Samsung Odyssey Cup, da Druid Creative Gaming para Samsung Odyssey
- Tem Lays, Tem jogo, da AlmapBBDO para Lays
- WhatsApp: mudamos a história do CRM em destilados, da Just a Little Data para Bar Aberto, Beefeater e Ballantine’s
Marketing de impacto social (Social Impact Marketing)
- A Mancha Invisível, da BETC Havas para Vanish
- Arroz de Aveia Quaker, da Ampfy para Quaker
- Licença-maternidade não é só pausa. É crescimento., da R/GA para LinkedIn
- Loja de Inconveniência, da Pros para Vibra
- Pedigree Caramelo, da AlmapBBDO para Pedigree
- Precisamos falar de licença paternidade. De novo, da AlmapBBDO para O Boticário
Experiência do cliente / Experiência do usuário & Design (Customer / User Experience & Design)
- Le sons d'O.U.I., da AlmapBBDO para O Boticário
- Realezas Negras, da Gana Black para White Horse
- Seara Doom Fryer, da Druid Creative Gaming para Seara
Diversidade e excelência inclusiva (Diversity & Inclusive Excellence)
- Biblioteca Quase Vazia, da AlmapBBDO para Amazon Brasil
- Her Code Touch, da AlmapBBDO para O Boticário
- Johnnie Walker - Forte São Elas, da AlmapBBDO para Johnnie Walker
- Nutren Senior: Construindo uma Categoria 50+, da VML Brasil para Nutren Senior
- Pesquise Meu Corpo, da GUT para Grupo Boticário
- Realezas Negras, da Gana Black para White Horse
- Toda Brasileira Tem, da Paim United Creators para Renner
Excelência Criativa com Uso de IA (AI-Driven Creative Excellence)
- A BIC de Shakespeare, da VML Brasil para BIC Cristal
- Belos Beijos Closeup, da MullenLowe Brasil para Closeup
- Realezas Negras, da Gana Black para White Horse
Baixo orçamento × alto impacto (Small Budget, Big Impact)
- Game Change, da Jotacom para Burger King
- Maio Caramelo, da Publicis para Honda Motos
- Quem É Morto Sempre Aparece, da Jotacom para Duolingo
- YoPRO - Havanna, da Oliver Latin America para YoPRO
Gaming, gamificação e e-Sports (Gaming / Gamification & E-Sports)
- A saga do Whatsapp, da David São Paulo para BIS
- Maximiza Minha Cadeira, da Druid Creative Gaming para Dorflex
- Novo OMO Lavagem Perfeita: Caça ao Autógrafo, da MullenLowe Brasil para Omo
- Samsung Odyssey Cup, da Druid Creative Gaming para Samsung Odyssey
- Seara Doom Fryer, da Druid Creative Gaming para Seara
- Unboxings Inesperados Magalu, da Druid Creative Gaming para Magazine Luiza
Inovação em E-commerce Integrado & Live Streaming (Integrated Ecommerce Innovation & Live Streaming)
- Dirty Mouth, da Droga5 São Paulo para CIF
- Le sons d'O.U.I., da AlmapBBDO para O Boticário
- Unboxings Inesperados Magalu, da Druid Creative Gaming para Magazine Luiza
Impact Media, Tech & Growth
- Marketing Omnicanal (Omnichannel Marketing)
- Boom de Perfume. Boom de Resultados, da Dark Kitchen Creatives para Comfort Boom
- Bradesco Seguros Apresenta: A Busca, da AlmapBBDO para Bradesco Seguros
- Chevrolet: Cem Anos de Brasil, da WMcCann para Chevrolet
- Coração de barra lover sempre cabe mais um, da Publicis Brasil para Hershey's
- Dores de Placa, da Publicis Brasil para Dorflex
- Old Parr - Vida Indomável, da AlmapBBDO para Old Parr
- SMusic Gagacabana, da Droga5 São Paulo para Santander SMusic
- Tera: the grand entrance, da AlmapBBDO para Volkswagen Tera
Marketing com criadores / influenciadores / celebridades (Creator / Influencer / Celebrity Marketing)
- A campanha que fez o Brasil ouvir, da Live The Agency para Audible
- Anti-Merchan Botik, da GUT para Botik
- Belos Ovos, da Droga5 São Paulo para CIF
- Clash: Da pressão nasce a força, da AlmapBBDO para O Boticário
- Dedos de Cheetos, da AlmapBBDO Para Cheetos
- Encontro Irresistível: Bauducco e Bridgerton, da Galeria.Ag para Bauducco Choco Biscuit
- Falem Bem, Falem Matte, da GUT São Paulo para Eudora
- Fiat: Pra Bom Entendedor, Um Minuto E Meio Basta, da Leo para Fiat
- Lacta - Why wait until easter?, da David para Lacta
- O Joel Brasileiro, da Fbiz para Jeep
- Pedigree Caramelo, da AlmapBBDO para Pedigree
- Truss Unique Blond, da Truss para Truss
Marketing em redes sociais (Social Media Marketing)
- #PasseDeMake para o Extraordinário, da W3haus para Quem Disse, Berenice?
- Boti dos sonhos, da SoWhat para O Boticário
- Dirty Mouth, da Droga5 São Paulo para CIF
- Egeo Melancia - Parte 2, da SoWhat para Egeo
- Invasão Amarela, da FSB Comunicação para Mercado Pago
- Licença-maternidade não é só pausa. É crescimento., da R/GA para Linkedin
- Nivea Potinhos - Tá Na Cara, da Publicis Brasil / Publicis One Touch Emerging Markets para Nivea
- O último tweet, da Jotacom para Duolingo
- Quem É Morto Sempre Aparece, da Jotacom para Duolingo
- Reality Bauducco Lovers, da Ampfy para Bauducco
- Tanqueray - 3, 2, 1...It's Showtime!, da AlmapBBDO para Tanqueray
Data insights / Marketing contextualizado (Data Insights / Contextual Marketing)
- A Jornada da Experiência Nubank, da Wieden+Kennedy para Nubank Ultravioleta
- Beyond the Orange Halo, da Mullen Lowe Brasil para Redoxon
- Cool Down Controller, da LePub São Paulo para Heineken 0.0
- Geovitaminados OOH, da WMcCann para Centrum
- Minha Receita faz o Natal ser inesquecível, da Publicis Brasil para Receitas Nestlé
- The Loudest Playlist, da LePub São Paulo para Heineken
Marketing com tecnologias emergentes (Future Forward Technology Marketing)
- Bauducco Hack The Pack, da Ampfy para Bauducco
- Dirty Mouth, da Droga5 São Paulo para CIF
- Egeo Cogu: é real e é surreal, da SoWhat para Egeo
- Re-possessão Fanta Beetlejuice, da Ogilvy para Fanta
- SadI.A. - Inteligência Amorosa, da Africa Creative DDB para Sadia
O2O / Retail Media / Canais de venda inovadores e tecnológicos (O2O / New Retail / Innovative & New Tech Sales Channels)
- Cool Down Controller, da LePub São Paulo para Heineken 0.0
- Egeo Melancia - Parte 2, da SoWhat para Egeo
- Fiat: Picape de Compras, da Leo para Fiat
- Páscoa Lacta 2025: Pra Que Esperar?, da Jüssi para Indústrias de Chocolate Lacta S/A
- Tostitos Retail in Rio 2024, da Acessooh para Tostitos
- Unboxings Inesperados Magalu, da Druid Creative Gaming para Magazine Luiza
Uso Inovador de IA em Publicidade (Innovative Use of AI in Advertising)
- Belos Beijos Closeup, da MullenLowe Brasil para Closeup
- Lily Is wAIting, da Jotacom para Duolingo