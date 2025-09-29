MMA Smarties 2025 divulga shortlist com 125 finalistas concorrendo à premiação

O MMA Smarties Brasil 2025, premiação anual que reconhece a união entre criatividade e impacto de negócio, divulgou seu shortlist com 125 finalistas, distribuídos em 87 cases diferentes, que concorrem aos troféus de Ouro, Prata, Bronze e ao Grand Prix. Os vencedores serão conhecidos em 29 de outubro, durante cerimônia no Transamerica Expo Center, em São Paulo.

A competição está organizada em três disciplinas e 21 categorias. Após a fase online de avaliação, quase 50 jurados se reuniram presencialmente na última sexta, 29, na Melicidade, em Osasco (SP), para discutir e escolher os finalistas que melhor representam inovação, estratégia e resultados.

“Chegar ao shortlist dos Smarties já é um grande reconhecimento, porque significa que essas campanhas se destacaram entre dezenas de trabalhos de alto nível inscritos. Agora, na última fase do júri, líderes de marketing se reúnem para debater e trocar visões. É um momento muito rico, porque além de premiar a excelência, gera aprendizados e reflexões valiosas para todos nós”, diz Thais Schauff, vice-presidente de Operações Latam na MMA.

Shortlist do MMA Smarties Brasil 2025

Na edição de 2025, a categoria com mais finalistas é Marketing com criadores / influenciadores / celebridades, com 12 concorrentes, seguida por Lançamento de produto e/ou serviço e Marketing em Redes Sociais, com 11 cada, e Experiência de marca, com 10. Propósito de marca / Ativismo e Marketing Omnicanal aparecem com 8 finalistas, enquanto Diversidade e excelência inclusiva tem 7.

A agência com maior número de peças finalistas é a AlmapBBDO, com 25 cases, seguida por Druid Creative Gaming (10) e Droga5 (8). Entre os anunciantes, destacam-se Grupo Boticário, Unilever e Heineken.

Alguns cases se destacam por concorrer em múltiplas categorias. Com quatro indicações estão: “Realezas Negas” (Gana Black para White Horse), “Pedigree Caramelo” (AlmapBBDO para Pedigree), “Unboxings Inesperados Magalu” (Druid para Magalu) e “Dirty Mouth” (Droga5 para Cif).

Entre os finalistas em três categorias estão “Cool Down Controller” (LePub para Heineken), “Egeo Melancia - Parte 2” (SoWhat para O Boticário), “Samsung Odyssey Cup” (Druid Creative Gaming para Samsung) e “Licença-maternidade não é só pausa. É crescimento” (R/GA para LinkedIn).

A edição de 2025 também bateu recorde de inscrições, com 20% a mais de cases em relação ao ano passado. Além das campanhas, o MMA Smarties Brasil reconhece Anunciante, Agência, Agência Independente e Grupo de Comunicação do Ano, e entrega o MMA Smarties Green, para as melhores iniciativas de ESG.

Confira a lista completa dos 125 finalistas do MMA Smarties Brasil 2025, por categoria

Marketing Impact

Experiência de marca (Brand Experience)

A saga do Whatsapp, da David São Paulo para BIS

Beefeater Gin: O Efeito Sabrina, da Droga5 São Paulo para Beefeater Gin

Cool Down Controller, da LePub São Paulo para Heineken 0.0

Dores de Placa, da Publicis Brasil para Dorflex

Letters From Simone, da Atenas para Itaú

Outside Book: das telas para o sol., da VML Brasil para Fruittella

Pedigree Caramelo, da AlmapBBDO para Pedigree

Pre-Bar Checkouts, da LePub São Paulo para Heineken

SMusic Gagacabana, da Droga5 São Paulo para Santander SMusic

The Loudest Playlist, da LePub São Paulo para Heineken

Impacto imediato/Promoção (Instant Impact/Promotion)

Burger King - Pixvertising, da AlmapBBDO para Burger King

Dirty Mouth, da Droga5 São Paulo para CIF

Natalversário não tem graça, da AlmapBBDO para Amazon Brasil

Promoção Nestlé Faz BBBem, da VML Brasil para Nestlé Institucional

Unboxings Inesperados Magalu, da Druid Creative Gaming para Magazine Luiza

Lançamento de produto e/ou serviço (Product and/or Service Launch)

#PasseDeMake para o Extraordinário, da W3haus para Quem Disse, Berenice?

A campanha que fez o Brasil ouvir, da Live The Agency para Audible

All New Triton, da Africa Creative DDB para Mitsubishi Motors

Bauducco Speculoos. De todo jeito, é Spetacular, da Galeria.Ag para Bauducco Speculoos

Chorrindo de felicidade, da David São Paulo para BIS

Egeo Cogu: é real e é surreal, da SoWhat para Egeo

Fiat, Gol Interrompido: Do Limão Uma Goleada, da Leo para Fiat

Limpa Placas, da Publicis LeOne para Sensodyne

Samsung Odyssey Cup, da Druid Creative Gaming para Samsung Odyssey

Smirnoff Ice: Smirnoff é Ice. Ice é Smirnoff, da AlmapBBDO para Smirnoff ICE

Tera: the grand entrance, da AlmapBBDO para Volkswagen Tera

Propósito de marca / Ativismo (Brand Purpose / Activism)

A Mancha Invisível, da BETC Havas para Vanish

Dia das Mães: O amor tem sempre um plano, da AlmapBBDO para O Boticário

Johnnie Walker - Forte São Elas, da AlmapBBDO para Johnnie Walker

Licença-maternidade não é só pausa. É crescimento, da R/GA para Linkedin

Loja de Inconveniência, da Pros para Vibra

Natal O Boticário: No cuidado, o amor se fortalece, da AlmapBBDO para O Boticário

Pedigree Caramelo, da AlmapBBDO para Pedigree

Pesquise Meu Corpo, da GUT para Grupo Boticário

Engajamento de audiência potencializado por IA (AI-Powered Audience Engagement)

Realezas Negras, da Gana Black para White Horse

Minha Receita faz o Natal ser inesquecível, da Publicis Brasil para Receitas Nestlé

SadI.A. - Inteligência Amorosa, da Africa Creative DDB para Sadia

Creative & Innovation

Marketing de jornada do consumidor – geração de leads/CRM (Customer Journey Marketing – Lead Generation/CRM)

Burger King - Pixvertising, da AlmapBBDO para Burger King

Egeo Melancia - Parte 2, da SoWhat para Egeo

O Jogo do Trono, da Jotacom para Warcraft Rumble

Samsung Odyssey Cup, da Druid Creative Gaming para Samsung Odyssey

Tem Lays, Tem jogo, da AlmapBBDO para Lays

WhatsApp: mudamos a história do CRM em destilados, da Just a Little Data para Bar Aberto, Beefeater e Ballantine’s

Marketing de impacto social (Social Impact Marketing)

A Mancha Invisível, da BETC Havas para Vanish

Arroz de Aveia Quaker, da Ampfy para Quaker

Licença-maternidade não é só pausa. É crescimento., da R/GA para LinkedIn

Loja de Inconveniência, da Pros para Vibra

Pedigree Caramelo, da AlmapBBDO para Pedigree

Precisamos falar de licença paternidade. De novo, da AlmapBBDO para O Boticário

Experiência do cliente / Experiência do usuário & Design (Customer / User Experience & Design)

Le sons d'O.U.I., da AlmapBBDO para O Boticário

Realezas Negras, da Gana Black para White Horse

Seara Doom Fryer, da Druid Creative Gaming para Seara

Diversidade e excelência inclusiva (Diversity & Inclusive Excellence)

Biblioteca Quase Vazia, da AlmapBBDO para Amazon Brasil

Her Code Touch, da AlmapBBDO para O Boticário

Johnnie Walker - Forte São Elas, da AlmapBBDO para Johnnie Walker

Nutren Senior: Construindo uma Categoria 50+, da VML Brasil para Nutren Senior

Pesquise Meu Corpo, da GUT para Grupo Boticário

Realezas Negras, da Gana Black para White Horse

Toda Brasileira Tem, da Paim United Creators para Renner

Excelência Criativa com Uso de IA (AI-Driven Creative Excellence)

A BIC de Shakespeare, da VML Brasil para BIC Cristal

Belos Beijos Closeup, da MullenLowe Brasil para Closeup

Realezas Negras, da Gana Black para White Horse

Baixo orçamento × alto impacto (Small Budget, Big Impact)

Game Change, da Jotacom para Burger King

Maio Caramelo, da Publicis para Honda Motos

Quem É Morto Sempre Aparece, da Jotacom para Duolingo

YoPRO - Havanna, da Oliver Latin America para YoPRO

Gaming, gamificação e e-Sports (Gaming / Gamification & E-Sports)

A saga do Whatsapp, da David São Paulo para BIS

Maximiza Minha Cadeira, da Druid Creative Gaming para Dorflex

Novo OMO Lavagem Perfeita: Caça ao Autógrafo, da MullenLowe Brasil para Omo

Samsung Odyssey Cup, da Druid Creative Gaming para Samsung Odyssey

Seara Doom Fryer, da Druid Creative Gaming para Seara

Unboxings Inesperados Magalu, da Druid Creative Gaming para Magazine Luiza

Inovação em E-commerce Integrado & Live Streaming (Integrated Ecommerce Innovation & Live Streaming)

Dirty Mouth, da Droga5 São Paulo para CIF

Le sons d'O.U.I., da AlmapBBDO para O Boticário

Unboxings Inesperados Magalu, da Druid Creative Gaming para Magazine Luiza

Impact Media, Tech & Growth

Marketing Omnicanal (Omnichannel Marketing)

Boom de Perfume. Boom de Resultados, da Dark Kitchen Creatives para Comfort Boom

Bradesco Seguros Apresenta: A Busca, da AlmapBBDO para Bradesco Seguros

Chevrolet: Cem Anos de Brasil, da WMcCann para Chevrolet

Coração de barra lover sempre cabe mais um, da Publicis Brasil para Hershey's

Dores de Placa, da Publicis Brasil para Dorflex

Old Parr - Vida Indomável, da AlmapBBDO para Old Parr

SMusic Gagacabana, da Droga5 São Paulo para Santander SMusic

Tera: the grand entrance, da AlmapBBDO para Volkswagen Tera

Marketing com criadores / influenciadores / celebridades (Creator / Influencer / Celebrity Marketing)

A campanha que fez o Brasil ouvir, da Live The Agency para Audible

Anti-Merchan Botik, da GUT para Botik

Belos Ovos, da Droga5 São Paulo para CIF

Clash: Da pressão nasce a força, da AlmapBBDO para O Boticário

Dedos de Cheetos, da AlmapBBDO Para Cheetos

Encontro Irresistível: Bauducco e Bridgerton, da Galeria.Ag para Bauducco Choco Biscuit

Falem Bem, Falem Matte, da GUT São Paulo para Eudora

Fiat: Pra Bom Entendedor, Um Minuto E Meio Basta, da Leo para Fiat

Lacta - Why wait until easter?, da David para Lacta

O Joel Brasileiro, da Fbiz para Jeep

Pedigree Caramelo, da AlmapBBDO para Pedigree

Truss Unique Blond, da Truss para Truss

Marketing em redes sociais (Social Media Marketing)

#PasseDeMake para o Extraordinário, da W3haus para Quem Disse, Berenice?

Boti dos sonhos, da SoWhat para O Boticário

Dirty Mouth, da Droga5 São Paulo para CIF

Egeo Melancia - Parte 2, da SoWhat para Egeo

Invasão Amarela, da FSB Comunicação para Mercado Pago

Licença-maternidade não é só pausa. É crescimento., da R/GA para Linkedin

Nivea Potinhos - Tá Na Cara, da Publicis Brasil / Publicis One Touch Emerging Markets para Nivea

O último tweet, da Jotacom para Duolingo

Quem É Morto Sempre Aparece, da Jotacom para Duolingo

Reality Bauducco Lovers, da Ampfy para Bauducco

Tanqueray - 3, 2, 1...It's Showtime!, da AlmapBBDO para Tanqueray

Data insights / Marketing contextualizado (Data Insights / Contextual Marketing)

A Jornada da Experiência Nubank, da Wieden+Kennedy para Nubank Ultravioleta

Beyond the Orange Halo, da Mullen Lowe Brasil para Redoxon

Cool Down Controller, da LePub São Paulo para Heineken 0.0

Geovitaminados OOH, da WMcCann para Centrum

Minha Receita faz o Natal ser inesquecível, da Publicis Brasil para Receitas Nestlé

The Loudest Playlist, da LePub São Paulo para Heineken

Marketing com tecnologias emergentes (Future Forward Technology Marketing)

Bauducco Hack The Pack, da Ampfy para Bauducco

Dirty Mouth, da Droga5 São Paulo para CIF

Egeo Cogu: é real e é surreal, da SoWhat para Egeo

Re-possessão Fanta Beetlejuice, da Ogilvy para Fanta

SadI.A. - Inteligência Amorosa, da Africa Creative DDB para Sadia

O2O / Retail Media / Canais de venda inovadores e tecnológicos (O2O / New Retail / Innovative & New Tech Sales Channels)

Cool Down Controller, da LePub São Paulo para Heineken 0.0

Egeo Melancia - Parte 2, da SoWhat para Egeo

Fiat: Picape de Compras, da Leo para Fiat

Páscoa Lacta 2025: Pra Que Esperar?, da Jüssi para Indústrias de Chocolate Lacta S/A

Tostitos Retail in Rio 2024, da Acessooh para Tostitos

Unboxings Inesperados Magalu, da Druid Creative Gaming para Magazine Luiza

Uso Inovador de IA em Publicidade (Innovative Use of AI in Advertising)