MMA Smarties 2025 divulga shortlist com 125 finalistas concorrendo à premiação

Reconhecimento destaca campanhas que unem criatividade e impacto de negócio; este ano, 87 cases concorrem em 21 categorias

Vencedores serão anunciados em cerimônia no dia 29 de outubro, em São Paulo; alguns cases têm finalistas em quatro categorias (Divulgação)

Juliana Pio
Juliana Pio

Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 11h14.

O MMA Smarties Brasil 2025, premiação anual que reconhece a união entre criatividade e impacto de negócio, divulgou seu shortlist com 125 finalistas, distribuídos em 87 cases diferentes, que concorrem aos troféus de Ouro, Prata, Bronze e ao Grand Prix. Os vencedores serão conhecidos em 29 de outubro, durante cerimônia no Transamerica Expo Center, em São Paulo.

A competição está organizada em três disciplinas e 21 categorias. Após a fase online de avaliação, quase 50 jurados se reuniram presencialmente na última sexta, 29, na Melicidade, em Osasco (SP), para discutir e escolher os finalistas que melhor representam inovação, estratégia e resultados.

“Chegar ao shortlist dos Smarties já é um grande reconhecimento, porque significa que essas campanhas se destacaram entre dezenas de trabalhos de alto nível inscritos. Agora, na última fase do júri, líderes de marketing se reúnem para debater e trocar visões. É um momento muito rico, porque além de premiar a excelência, gera aprendizados e reflexões valiosas para todos nós”, diz Thais Schauff, vice-presidente de Operações Latam na MMA.

Shortlist do MMA Smarties Brasil 2025

Na edição de 2025, a categoria com mais finalistas é Marketing com criadores / influenciadores / celebridades, com 12 concorrentes, seguida por Lançamento de produto e/ou serviço e Marketing em Redes Sociais, com 11 cada, e Experiência de marca, com 10. Propósito de marca / Ativismo e Marketing Omnicanal aparecem com 8 finalistas, enquanto Diversidade e excelência inclusiva tem 7.

A agência com maior número de peças finalistas é a AlmapBBDO, com 25 cases, seguida por Druid Creative Gaming (10) e Droga5 (8). Entre os anunciantes, destacam-se Grupo Boticário, Unilever e Heineken.

Alguns cases se destacam por concorrer em múltiplas categorias. Com quatro indicações estão: “Realezas Negas” (Gana Black para White Horse), “Pedigree Caramelo” (AlmapBBDO para Pedigree), “Unboxings Inesperados Magalu” (Druid para Magalu) e “Dirty Mouth” (Droga5 para Cif).

Entre os finalistas em três categorias estão “Cool Down Controller” (LePub para Heineken), “Egeo Melancia - Parte 2” (SoWhat para O Boticário), “Samsung Odyssey Cup” (Druid Creative Gaming para Samsung) e “Licença-maternidade não é só pausa. É crescimento” (R/GA para LinkedIn).

A edição de 2025 também bateu recorde de inscrições, com 20% a mais de cases em relação ao ano passado. Além das campanhas, o MMA Smarties Brasil reconhece Anunciante, Agência, Agência Independente e Grupo de Comunicação do Ano, e entrega o MMA Smarties Green, para as melhores iniciativas de ESG.

Confira a lista completa dos 125 finalistas do MMA Smarties Brasil 2025, por categoria

Marketing Impact

  • Experiência de marca (Brand Experience)
  • A saga do Whatsapp, da David São Paulo para BIS
  • Beefeater Gin: O Efeito Sabrina, da Droga5 São Paulo para Beefeater Gin
  • Cool Down Controller, da LePub São Paulo para Heineken 0.0
  • Dores de Placa, da Publicis Brasil para Dorflex
  • Letters From Simone, da Atenas para Itaú
  • Outside Book: das telas para o sol., da VML Brasil para Fruittella
  • Pedigree Caramelo, da AlmapBBDO para Pedigree
  • Pre-Bar Checkouts, da LePub São Paulo para Heineken
  • SMusic Gagacabana, da Droga5 São Paulo para Santander SMusic
  • The Loudest Playlist, da LePub São Paulo para Heineken

Impacto imediato/Promoção (Instant Impact/Promotion)

  • Burger King - Pixvertising, da AlmapBBDO para Burger King
  • Dirty Mouth, da Droga5 São Paulo para CIF
  • Natalversário não tem graça, da AlmapBBDO para Amazon Brasil
  • Promoção Nestlé Faz BBBem, da VML Brasil para Nestlé Institucional
  • Unboxings Inesperados Magalu, da Druid Creative Gaming para Magazine Luiza

Lançamento de produto e/ou serviço (Product and/or Service Launch)

  • #PasseDeMake para o Extraordinário, da W3haus para Quem Disse, Berenice?
  • A campanha que fez o Brasil ouvir, da Live The Agency para Audible
  • All New Triton, da Africa Creative DDB para Mitsubishi Motors
  • Bauducco Speculoos. De todo jeito, é Spetacular, da Galeria.Ag para Bauducco Speculoos
  • Chorrindo de felicidade, da David São Paulo para BIS
  • Egeo Cogu: é real e é surreal, da SoWhat para Egeo
  • Fiat, Gol Interrompido: Do Limão Uma Goleada, da Leo para Fiat
  • Limpa Placas, da Publicis LeOne para Sensodyne
  • Samsung Odyssey Cup, da Druid Creative Gaming para Samsung Odyssey
  • Smirnoff Ice: Smirnoff é Ice. Ice é Smirnoff, da AlmapBBDO para Smirnoff ICE
  • Tera: the grand entrance, da AlmapBBDO para Volkswagen Tera

Propósito de marca / Ativismo (Brand Purpose / Activism)

  • A Mancha Invisível, da BETC Havas para Vanish
  • Dia das Mães: O amor tem sempre um plano, da AlmapBBDO para O Boticário
  • Johnnie Walker - Forte São Elas, da AlmapBBDO para Johnnie Walker
  • Licença-maternidade não é só pausa. É crescimento, da R/GA para Linkedin
  • Loja de Inconveniência, da Pros para Vibra
  • Natal O Boticário: No cuidado, o amor se fortalece, da AlmapBBDO para O Boticário
  • Pedigree Caramelo, da AlmapBBDO para Pedigree
  • Pesquise Meu Corpo, da GUT para Grupo Boticário

Engajamento de audiência potencializado por IA (AI-Powered Audience Engagement)

  • Realezas Negras, da Gana Black para White Horse
  • Minha Receita faz o Natal ser inesquecível, da Publicis Brasil para Receitas Nestlé
  • SadI.A. - Inteligência Amorosa, da Africa Creative DDB para Sadia

Creative & Innovation

  • Marketing de jornada do consumidor – geração de leads/CRM (Customer Journey Marketing – Lead Generation/CRM)
  • Burger King - Pixvertising, da AlmapBBDO para Burger King
  • Egeo Melancia - Parte 2, da SoWhat para Egeo
  • O Jogo do Trono, da Jotacom para Warcraft Rumble
  • Samsung Odyssey Cup, da Druid Creative Gaming para Samsung Odyssey
  • Tem Lays, Tem jogo, da AlmapBBDO para Lays
  • WhatsApp: mudamos a história do CRM em destilados, da Just a Little Data para Bar Aberto, Beefeater e Ballantine’s

Marketing de impacto social (Social Impact Marketing)

  • A Mancha Invisível, da BETC Havas para Vanish
  • Arroz de Aveia Quaker, da Ampfy para Quaker
  • Licença-maternidade não é só pausa. É crescimento., da R/GA para LinkedIn
  • Loja de Inconveniência, da Pros para Vibra
  • Pedigree Caramelo, da AlmapBBDO para Pedigree
  • Precisamos falar de licença paternidade. De novo, da AlmapBBDO para O Boticário

Experiência do cliente / Experiência do usuário & Design (Customer / User Experience & Design)

  • Le sons d'O.U.I., da AlmapBBDO para O Boticário
  • Realezas Negras, da Gana Black para White Horse
  • Seara Doom Fryer, da Druid Creative Gaming para Seara

Diversidade e excelência inclusiva (Diversity & Inclusive Excellence)

  • Biblioteca Quase Vazia, da AlmapBBDO para Amazon Brasil
  • Her Code Touch, da AlmapBBDO para O Boticário
  • Johnnie Walker - Forte São Elas, da AlmapBBDO para Johnnie Walker
  • Nutren Senior: Construindo uma Categoria 50+, da VML Brasil para Nutren Senior
  • Pesquise Meu Corpo, da GUT para Grupo Boticário
  • Realezas Negras, da Gana Black para White Horse
  • Toda Brasileira Tem, da Paim United Creators para Renner

Excelência Criativa com Uso de IA (AI-Driven Creative Excellence)

  • A BIC de Shakespeare, da VML Brasil para BIC Cristal
  • Belos Beijos Closeup, da MullenLowe Brasil para Closeup
  • Realezas Negras, da Gana Black para White Horse

Baixo orçamento × alto impacto (Small Budget, Big Impact)

  • Game Change, da Jotacom para Burger King
  • Maio Caramelo, da Publicis para Honda Motos
  • Quem É Morto Sempre Aparece, da Jotacom para Duolingo
  • YoPRO - Havanna, da Oliver Latin America para YoPRO

Gaming, gamificação e e-Sports (Gaming / Gamification & E-Sports)

  • A saga do Whatsapp, da David São Paulo para BIS
  • Maximiza Minha Cadeira, da Druid Creative Gaming para Dorflex
  • Novo OMO Lavagem Perfeita: Caça ao Autógrafo, da MullenLowe Brasil para Omo
  • Samsung Odyssey Cup, da Druid Creative Gaming para Samsung Odyssey
  • Seara Doom Fryer, da Druid Creative Gaming para Seara
  • Unboxings Inesperados Magalu, da Druid Creative Gaming para Magazine Luiza

Inovação em E-commerce Integrado & Live Streaming (Integrated Ecommerce Innovation & Live Streaming)

  • Dirty Mouth, da Droga5 São Paulo para CIF
  • Le sons d'O.U.I., da AlmapBBDO para O Boticário
  • Unboxings Inesperados Magalu, da Druid Creative Gaming para Magazine Luiza

Impact Media, Tech & Growth

  • Marketing Omnicanal (Omnichannel Marketing)
  • Boom de Perfume. Boom de Resultados, da Dark Kitchen Creatives para Comfort Boom
  • Bradesco Seguros Apresenta: A Busca, da AlmapBBDO para Bradesco Seguros
  • Chevrolet: Cem Anos de Brasil, da WMcCann para Chevrolet
  • Coração de barra lover sempre cabe mais um, da Publicis Brasil para Hershey's
  • Dores de Placa, da Publicis Brasil para Dorflex
  • Old Parr - Vida Indomável, da AlmapBBDO para Old Parr
  • SMusic Gagacabana, da Droga5 São Paulo para Santander SMusic
  • Tera: the grand entrance, da AlmapBBDO para Volkswagen Tera

Marketing com criadores / influenciadores / celebridades (Creator / Influencer / Celebrity Marketing)

  • A campanha que fez o Brasil ouvir, da Live The Agency para Audible
  • Anti-Merchan Botik, da GUT para Botik
  • Belos Ovos, da Droga5 São Paulo para CIF
  • Clash: Da pressão nasce a força, da AlmapBBDO para O Boticário
  • Dedos de Cheetos, da AlmapBBDO Para Cheetos
  • Encontro Irresistível: Bauducco e Bridgerton, da Galeria.Ag para Bauducco Choco Biscuit
  • Falem Bem, Falem Matte, da GUT São Paulo para Eudora
  • Fiat: Pra Bom Entendedor, Um Minuto E Meio Basta, da Leo para Fiat
  • Lacta - Why wait until easter?, da David para Lacta
  • O Joel Brasileiro, da Fbiz para Jeep
  • Pedigree Caramelo, da AlmapBBDO para Pedigree
  • Truss Unique Blond, da Truss para Truss

Marketing em redes sociais (Social Media Marketing)

  • #PasseDeMake para o Extraordinário, da W3haus para Quem Disse, Berenice?
  • Boti dos sonhos, da SoWhat para O Boticário
  • Dirty Mouth, da Droga5 São Paulo para CIF
  • Egeo Melancia - Parte 2, da SoWhat para Egeo
  • Invasão Amarela, da FSB Comunicação para Mercado Pago
  • Licença-maternidade não é só pausa. É crescimento., da R/GA para Linkedin
  • Nivea Potinhos - Tá Na Cara, da Publicis Brasil / Publicis One Touch Emerging Markets para Nivea
  • O último tweet, da Jotacom para Duolingo
  • Quem É Morto Sempre Aparece, da Jotacom para Duolingo
  • Reality Bauducco Lovers, da Ampfy para Bauducco
  • Tanqueray - 3, 2, 1...It's Showtime!, da AlmapBBDO para Tanqueray

Data insights / Marketing contextualizado (Data Insights / Contextual Marketing)

  • A Jornada da Experiência Nubank, da Wieden+Kennedy para Nubank Ultravioleta
  • Beyond the Orange Halo, da Mullen Lowe Brasil para Redoxon
  • Cool Down Controller, da LePub São Paulo para Heineken 0.0
  • Geovitaminados OOH, da WMcCann para Centrum
  • Minha Receita faz o Natal ser inesquecível, da Publicis Brasil para Receitas Nestlé
  • The Loudest Playlist, da LePub São Paulo para Heineken

Marketing com tecnologias emergentes (Future Forward Technology Marketing)

  • Bauducco Hack The Pack, da Ampfy para Bauducco
  • Dirty Mouth, da Droga5 São Paulo para CIF
  • Egeo Cogu: é real e é surreal, da SoWhat para Egeo
  • Re-possessão Fanta Beetlejuice, da Ogilvy para Fanta
  • SadI.A. - Inteligência Amorosa, da Africa Creative DDB para Sadia

O2O / Retail Media / Canais de venda inovadores e tecnológicos (O2O / New Retail / Innovative & New Tech Sales Channels)

  • Cool Down Controller, da LePub São Paulo para Heineken 0.0
  • Egeo Melancia - Parte 2, da SoWhat para Egeo
  • Fiat: Picape de Compras, da Leo para Fiat
  • Páscoa Lacta 2025: Pra Que Esperar?, da Jüssi para Indústrias de Chocolate Lacta S/A
  • Tostitos Retail in Rio 2024, da Acessooh para Tostitos
  • Unboxings Inesperados Magalu, da Druid Creative Gaming para Magazine Luiza

Uso Inovador de IA em Publicidade (Innovative Use of AI in Advertising)

  • Belos Beijos Closeup, da MullenLowe Brasil para Closeup
  • Lily Is wAIting, da Jotacom para Duolingo
