SP2B estreia em agosto para conectar negócios, cultura e criatividade

SP2B no Parque Ibirapuera: festival terá mais de 750 painéis distribuídos em oito espaços temáticos (Divulgação)
Repórter de Marketing
Publicado em 25 de julho de 2026 às 14h15.
São Paulo tem um novo festival de inovação. Entre 9 e 16 de agosto, o Parque Ibirapuera recebe a primeira edição do SP2B – São Paulo Beyond Business, evento que reúne pesquisadores, executivos, empreendedores, artistas e lideranças nacionais e internacionais para discutir os impactos das transformações tecnológicas, culturais e econômicas sobre empresas e sociedade.
Com mais de 750 painéis distribuídos em oito espaços temáticos, o encontro pretende conectar temas como inteligência artificial, futuro do trabalho, criatividade, saúde, sustentabilidade, gastronomia, música, comportamento e desenvolvimento urbano.Segundo a organização, a expectativa é receber mais de 500 mil pessoas ao longo dos oito dias de programação.
"O mundo começa a demandar negócios mais humanos, mais conscientes e mais conectados com cultura, comunidade, propósito e impacto. O SP2B nasce justamente para discutir essa nova lógica do empreendedorismo e posicionar São Paulo como uma das grandes capitais globais dessa conversa”, destaca Rafael Lazarini, fundador e CEO da Da20, empresa idealizadora e organizadora do festival.
Entre os destaques estão discussões sobre computação quântica, infraestrutura digital, soberania tecnológica, automação do trabalho e dispositivos inteligentes aplicados à indústria e às cidades. A programação também inclui apresentações sobre próteses biônicas produzidas em impressão 3D, narizes eletrônicos capazes de interpretar aromas com IA e os impactos das canetas injetáveis utilizadas no tratamento da obesidade.
Além dos avanços tecnológicos, os painéis abordam questões como inclusão digital, qualificação profissional, ética, privacidade de dados e o papel do Brasil na corrida global da IA.
Um dos diferenciais do SP2B é ampliar a discussão sobre inovação para além da tecnologia. A programação reúne nomes ligados à psicologia, educação, artes, comunicação e economia criativa. Segundo a organização, o objetivo é reforçar o quanto a inovação passa também por cultura, repertório e novas formas de relacionamento entre marcas e consumidores.
Entre os convidados estão a psicoterapeuta Esther Perel, referência mundial em relações humanas; Daniel Lamarre, ex-presidente do Cirque du Soleil; o psicanalista Christian Dunker; a escritora Elisama Santos; a pesquisadora Lucia Santaella; a atriz e neurocientista Danni Suzuki; além de artistas como Mayara Ferrão e produtores musicais como Felipe Vassão e DJ Meme.
O festival também reserva espaços dedicados à música, literatura, gastronomia e experiências culturais.
Sob o tema "A Nova Lógica do Empreendedorismo", o evento também pretende discutir como empresas e lideranças estão adaptando suas estratégias em um cenário marcado pela convergência entre tecnologia, propósito e construção de comunidades.
A programação reúne executivos de empresas como LinkedIn, Accenture Song, Brasilprev e inovabra, além de empreendedores brasileiros ligados à educação, inclusão digital, saúde e inovação.
O encontro também contará com a participação de Hugh Forrest, ex-presidente e responsável pela programação do SXSW, e sediará uma agenda internacional com startups de Israel, Japão e Finlândia por meio do programa ScaleUp inBrazil.
O SP2B acontece entre os dias 9 e 16 de agosto, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Os ingressos estão à venda pela plataforma Ticketmaster, e parte da programação será gratuita, incluindo um dia dedicado a microempreendedores e o Experience Day, com shows, cinema ao ar livre e atividades abertas ao público.