SP2B estreia em agosto para conectar negócios, cultura e criatividade

São Paulo tem um novo festival de inovação. Entre 9 e 16 de agosto, o Parque Ibirapuera recebe a primeira edição do SP2B – São Paulo Beyond Business, evento que reúne pesquisadores, executivos, empreendedores, artistas e lideranças nacionais e internacionais para discutir os impactos das transformações tecnológicas, culturais e econômicas sobre empresas e sociedade.

Com mais de 750 painéis distribuídos em oito espaços temáticos, o encontro pretende conectar temas como inteligência artificial, futuro do trabalho, criatividade, saúde, sustentabilidade, gastronomia, música, comportamento e desenvolvimento urbano.

Segundo a organização, a expectativa é receber mais de 500 mil pessoas ao longo dos oito dias de programação.

"O mundo começa a demandar negócios mais humanos, mais conscientes e mais conectados com cultura, comunidade, propósito e impacto. O SP2B nasce justamente para discutir essa nova lógica do empreendedorismo e posicionar São Paulo como uma das grandes capitais globais dessa conversa”, destaca Rafael Lazarini, fundador e CEO da Da20, empresa idealizadora e organizadora do festival.

IA, mas não só

Embora a inteligência artificial seja um dos principais eixos da programação, ela aparece integrada a debates mais amplos sobre sociedade, economia e comportamento.

Entre os destaques estão discussões sobre computação quântica, infraestrutura digital, soberania tecnológica, automação do trabalho e dispositivos inteligentes aplicados à indústria e às cidades. A programação também inclui apresentações sobre próteses biônicas produzidas em impressão 3D, narizes eletrônicos capazes de interpretar aromas com IA e os impactos das canetas injetáveis utilizadas no tratamento da obesidade.

Além dos avanços tecnológicos, os painéis abordam questões como inclusão digital, qualificação profissional, ética, privacidade de dados e o papel do Brasil na corrida global da IA.

Criatividade, cultura e comportamento

Um dos diferenciais do SP2B é ampliar a discussão sobre inovação para além da tecnologia. A programação reúne nomes ligados à psicologia, educação, artes, comunicação e economia criativa. Segundo a organização, o objetivo é reforçar o quanto a inovação passa também por cultura, repertório e novas formas de relacionamento entre marcas e consumidores.

Entre os convidados estão a psicoterapeuta Esther Perel, referência mundial em relações humanas; Daniel Lamarre, ex-presidente do Cirque du Soleil; o psicanalista Christian Dunker; a escritora Elisama Santos; a pesquisadora Lucia Santaella; a atriz e neurocientista Danni Suzuki; além de artistas como Mayara Ferrão e produtores musicais como Felipe Vassão e DJ Meme.

O festival também reserva espaços dedicados à música, literatura, gastronomia e experiências culturais.

Empreendedorismo e conexões internacionais

Sob o tema "A Nova Lógica do Empreendedorismo", o evento também pretende discutir como empresas e lideranças estão adaptando suas estratégias em um cenário marcado pela convergência entre tecnologia, propósito e construção de comunidades.

A programação reúne executivos de empresas como LinkedIn, Accenture Song, Brasilprev e inovabra, além de empreendedores brasileiros ligados à educação, inclusão digital, saúde e inovação.

O encontro também contará com a participação de Hugh Forrest, ex-presidente e responsável pela programação do SXSW, e sediará uma agenda internacional com startups de Israel, Japão e Finlândia por meio do programa ScaleUp inBrazil.

Serviço

O SP2B acontece entre os dias 9 e 16 de agosto, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Os ingressos estão à venda pela plataforma Ticketmaster, e parte da programação será gratuita, incluindo um dia dedicado a microempreendedores e o Experience Day, com shows, cinema ao ar livre e atividades abertas ao público.