Nova ferramenta do Claude acelera produção criativa e compete com Figma, Canva e Adobe

A Anthropic lançou o Claude Design, uma ferramenta que começa a ganhar espaço entre profissionais que precisam otimizar fluxos criativos.

Em testes iniciais, o recurso já demonstra potencial para reduzir significativamente o tempo gasto em tarefas operacionais de design, permitindo que atividades antes manuais sejam parcialmente automatizadas.

A adoção rápida de ferramentas baseadas em inteligência artificial tem se tornado uma exigência crescente em ambientes profissionais.

Em setores onde produtividade e agilidade são diferenciais competitivos, a capacidade de incorporar novas tecnologias pode impactar diretamente a entrega de resultados. As informações foram retiradas do Inc.

Automação no design ganha escala com IA

O Claude Design surge como uma alternativa para um problema recorrente: o tempo elevado dedicado à criação visual. Antes, processos como montagem de apresentações e produção de materiais gráficos exigiam horas de ajustes manuais ou dependência de plataformas que entregavam resultados genéricos e pouco personalizados.

Com a nova ferramenta, parte desse fluxo passa a ser delegada à inteligência artificial, mantendo possibilidades de customização. O modelo permite estruturar elementos visuais com base em diretrizes previamente definidas, como tipografia, cores e organização de conteúdo.

Na prática, isso reduz a necessidade de retrabalho e acelera a produção, especialmente em rotinas que envolvem entregas frequentes.

Impacto direto na produtividade de profissionais

Um dos principais usos relatados está na criação de apresentações. Ferramentas anteriores, embora úteis, apresentavam limitações na qualidade do design e na consistência das mensagens. Com o Claude Design, o processo passa a integrar geração de conteúdo e construção visual de forma mais fluida.

A combinação de diferentes modelos de IA permite transformar ideias iniciais em apresentações estruturadas em poucos minutos.

O ganho de tempo se torna evidente em atividades como treinamentos e materiais educacionais, que tradicionalmente exigem um ciclo mais longo de produção.

Outro destaque está na criação de infográficos. Antes, essa tarefa podia consumir entre quatro e seis horas semanais, considerando etapas como pesquisa, organização de dados e design visual.

Com a automação, parte significativa desse tempo é reduzida, permitindo maior foco na estratégia e na análise das informações.