Nova ferramenta do Claude acelera produção criativa e compete com Figma, Canva e Adobe

Redação Exame
Publicado em 21 de abril de 2026 às 09h00.
A Anthropic lançou o Claude Design, uma ferramenta que começa a ganhar espaço entre profissionais que precisam otimizar fluxos criativos.
Em testes iniciais, o recurso já demonstra potencial para reduzir significativamente o tempo gasto em tarefas operacionais de design, permitindo que atividades antes manuais sejam parcialmente automatizadas.
A adoção rápida de ferramentas baseadas em inteligência artificial tem se tornado uma exigência crescente em ambientes profissionais.
Em setores onde produtividade e agilidade são diferenciais competitivos, a capacidade de incorporar novas tecnologias pode impactar diretamente a entrega de resultados. As informações foram retiradas do Inc.
O Claude Design surge como uma alternativa para um problema recorrente: o tempo elevado dedicado à criação visual. Antes, processos como montagem de apresentações e produção de materiais gráficos exigiam horas de ajustes manuais ou dependência de plataformas que entregavam resultados genéricos e pouco personalizados.
Com a nova ferramenta, parte desse fluxo passa a ser delegada à inteligência artificial, mantendo possibilidades de customização. O modelo permite estruturar elementos visuais com base em diretrizes previamente definidas, como tipografia, cores e organização de conteúdo.
Na prática, isso reduz a necessidade de retrabalho e acelera a produção, especialmente em rotinas que envolvem entregas frequentes.
Um dos principais usos relatados está na criação de apresentações. Ferramentas anteriores, embora úteis, apresentavam limitações na qualidade do design e na consistência das mensagens. Com o Claude Design, o processo passa a integrar geração de conteúdo e construção visual de forma mais fluida.
A combinação de diferentes modelos de IA permite transformar ideias iniciais em apresentações estruturadas em poucos minutos.
O ganho de tempo se torna evidente em atividades como treinamentos e materiais educacionais, que tradicionalmente exigem um ciclo mais longo de produção.
Outro destaque está na criação de infográficos. Antes, essa tarefa podia consumir entre quatro e seis horas semanais, considerando etapas como pesquisa, organização de dados e design visual.
Com a automação, parte significativa desse tempo é reduzida, permitindo maior foco na estratégia e na análise das informações.