O que a Bauducco e a Netflix estão fazendo juntas no Brasil

A Bauducco se juntou à Netflix para lançar novos produtos direcionados ao consumo durante momentos de lazer em frente à tela. A linha inclui o Choco Brownie, o Choco Pipoca e uma edição especial do Choco Biscuit Branco, desenvolvidos como “par perfeito” para acompanhar filmes e séries da plataforma.

Segundo pesquisa do Instituto Hibou, divulgada em 2025, as duas marcas estão entre as dez mais amadas pelos brasileiros. A Bauducco subiu do 21º para o 7º lugar no ranking em um ano.

“Esse match de gigantes, que aparece inclusive nas cores símbolo das marcas lado a lado, é uma celebração da conexão emocional que ambas as marcas têm com os brasileiros”, diz André Britto, CMO da Bauducco.

Segundo ele, a parceria sucede a primeira colaboração da marca, com uma linha inspirada na série Bridgerton. “É um passo natural para aprofundar essa sinergia. O resultado da união das love brands é uma linha de produtos indulgentes, que são ideais para o momento de prazer do consumidor.”

A iniciativa marca também mudanças na identidade visual. Pela primeira vez desde o rebranding em 2023, a Bauducco adota embalagens que não têm o amarelo como cor predominante. O design combina o preto e o vermelho da Netflix e traz o ícone de “próximo episódio”.

Embalagens unem o amarelo da Bauducco às cores da Netflix em edição especial de pipoca, brownie e biscuit (Divulgação)

“Nosso desejo é causar impacto instantâneo no consumidor que encontrar o produto no ponto de venda. Estamos alinhados com as tendências de indulgência e aumento do consumo de snacks, inclusive na embalagem do Bauducco Choco Brownie e Bauducco Choco Pipoca que fica em pé sozinha e facilita o consumo”, afirma Luís Iannini, diretor de marketing da Bauducco. “A Bauducco está explorando diferentes momentos de consumo e avançando no território do entretenimento para consolidar novos públicos.”

Em 2025, a empresa já havia anunciado patrocínio ao Allianz Parque, parceria com a PlayStation e presença no festival The Town. “Estamos permeando territórios culturais relevantes, pertencentes à nova geração, e entendemos que o universo de filmes e séries é crucial”, complementa Iannini.

Os novos produtos chegam ao mercado entre setembro e outubro. O Choco Brownie e o Choco Biscuit edição especial terão distribuição nacional. Já o Choco Pipoca será vendido inicialmente nas Lojas Bauducco e Lojas Americanas. Os produtos têm valor sugerido a partir de R$ 8,90.