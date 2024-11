O Boticário lança maior produção audiovisual de sua história com campanha de Natal

Após o sucesso dos filmes de Dia das Mães e Dia dos Pais, reconhecidos com mais de 20 prêmios, incluindo Effie, Cannes Lions e El Ojo de Iberoamérica, O Boticário lança nesta segunda-feira, 25, sua nova campanha de Natal de 2024, marcada como a maior produção audiovisual de sua história.

Intitulado 'Casa de Vidro', o curta-metragem aborda os desafios enfrentados por famílias no momento em que os filhos passam a cuidar dos pais, tratando o cuidado como uma jornada natural e uma forma de retribuição.

Assinada novamente pela agência AlmapBBDO, em parceria com a produtora MyMama Entertainment, a campanha é resultado de seis meses de pesquisas, incluindo social listening e entrevistas, que identificaram a pressão dessa fase familiar como um tema relevante.

O filme, com mais de quatro minutos, utiliza uma linguagem próxima do cinema e traz profundidade nas falas e situações representadas. A narrativa acompanha uma família reunida para a ceia de Natal, quando tensões entre duas irmãs emergem ao compartilharem a responsabilidade de cuidar da mãe. A metáfora da casa de vidro reflete a fragilidade das relações familiares, enquanto flashbacks relembram momentos de união e carinho que conduzem à reconciliação.

De acordo com Marcela de Masi, diretora-executiva de branding e comunicação do Grupo Boticário, uma das premissas da companhia para as campanhas de datas comemorativas é dar luz a uma verdade social que permeia a realidade de famílias brasileiras.

"Neste ano, identificamos os desafios dessa fase em que os filhos assumem o papel de cuidadores dos pais e vimos a chance de incentivar as famílias a ressignificarem esse momento como uma jornada natural da vida, colocando em prática o amor recebido ao longo dela", explica de Masi.

A trilha sonora traz a música You Learn, de Alanis Morissette, conectando emocionalmente o público millennial, faixa etária que mais vivencia os desafios abordados. Além do filme, a campanha inclui uma estratégia 360° com exibição em TV aberta e paga, conteúdos digitais com creators e uma ação no programa Saia Justa, que discutirá o tema.

Com 250 profissionais envolvidos, 50 horas de gravação e 9 semanas de produção, a campanha destaca o compromisso do Boticário com mensagens socialmente relevantes. Os materiais usados no cenário, como vidro e madeira, foram reciclados e doados para projetos comunitários e carnavalescos em São Paulo.

A ação reforça a estratégia do Boticário de abordar temas pouco explorados na publicidade, elevando o padrão de produção e engajamento em datas comemorativas. Para essa que é a maior campanha de sua história, a marca aumentou em cerca de 20% o investimento em marketing, em relação ao ano anterior.

"Mais uma vez, tivemos a oportunidade de tocar em temas fundamentais para a sociedade que são pouco abordados no nosso cotidiano – um privilégio fazer isso ao lado de uma marca como O Boticário, que vem, de forma consistente, elevando o padrão de produção e o impacto de suas campanhas”, finaliza Marco Giannelli, CCO da AlmapBBDO.