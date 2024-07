O Boticário muda significado da palavra ‘pai’ no dicionário neste Dia dos Pais; entenda motivo

Para amplificar o alcance da mensagem, a marca lança no dia 24 de julho o filme conceito, criado pela agência AlmapBBDO. Nele, um dado da pesquisa Datafolha realizada em março de 2024 é evidenciado: para 69% dos brasileiros, as mulheres devem ser as principais responsáveis por cuidar de filhos recém-nascidos.

Por meio do filme que será veiculado em diversos canais e plataformas digitais, a marca convida a sociedade a refletir sobre a licença parental universal.

"O Boticário segue abordando esse tema, pois ainda é necessário continuar chamando a atenção das empresas e da sociedade. No entanto, este ano mudamos a abordagem. Enquanto no ano passado discutimos como cinco dias é pouco tempo, agora queremos provocar uma reflexão sobre a mensagem que uma licença de apenas cinco dias, comparada à de 120 dias das mães, passa para a sociedade e, principalmente, para os pais", comenta Fernando Duarte, diretor executivo de criação da AlmapBBDO.