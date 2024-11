Empresa de relógios vintage usa estratégia de cross marketing para engajar clientes

O cross marketing, também chamado de promoção cruzada, acontece quando uma marca se une a outras para compartilhar valores, complementar atributos e engajar ainda mais o consumidor. Para ficar em um jargão corporativo, é o famoso ganha-ganha.

A estratégia funciona até mesmo para o mercado de segunda mão. Neste fim de semana, a empresa de relógios vintage I.V.U.W. realizou seu primeiro encontro presencial com sua comunidade fiel, formada por mais de 7 mil seguidores no Instagram e quase 2 mil clientes em três contas do WhatsApp.

O jantar, que aconteceu em uma casa de eventos na zona sul de São Paulo, contou com ativações da Merino Alfaiataria, da charutaria Don Juan, do escritório de gestão tributária BF Company e da Alta Vista Investimentos.

Mesmo lifestyle

Os 40 clientes que se inscreveram no jantar puderam degustar os charutos oferecidos pela Don Juan. Dois sorteios foram realizados. Um relógio Baume & Mercier com a caixa em ouro foi oferecido pela BF Company, e a Merino sorteou um costume completo.

“O cross é justamente para manter o apaixonado pelo vintage cada vez mais seguro e confortável no nosso ambiente, possibilitando acesso para ele a outros serviços, a outros produtos que também fazem parte do lifestyle dele”, diz Higor Lopes, um dos três sócios da I.V.U.W., ao lado de Cayto Trivellato e Bruno Hamad.

“A importância é essa, é trazer essa credibilidade, essa autoridade, esse senso de comunidade para o cliente, conectando-o a vários outros produtos e serviços que fazem sentido para a gente. É nesse caminho que a gente vai estar.”

Mais eventos para a comunidade

A I.V.U.W. (acrônimo de iconics vintages uniques wartches), com sede em São Paulo, vem mudando o mercado de relógios vintage, fazendo uma curadoria apurada de peças antigas com a garantia de revisão da maior oficina de assistência técnica do país, autorizada de algumas das principais marcas suíças.

Com um ano de operação, a I.V.U.W. vende em torno de 50 relógios por mês, com preços que vão de 3.000 a 150 mil reais. O jantar deste fim de semana com a parceria das marcas foi o primeiro evento de marketing de relacionamento presencial. A maior parte dos clientes conheceu lá os sócios pessoalmente. “Para o ano que vem, a ideia é ter muitos outros eventos para nossa comunidade. Podem nos aguardar”, diz Higor.