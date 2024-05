Dia das Mães: Boticário, Burger King e outras marcas apostam em campanhas para a data

Celebrado no próximo domingo, 12, o Dia das Mães é uma das datas mais relevantes para as marcas no calendário comercial. Trata-se de uma oportunidade para impulsionar as vendas e fortalecer o relacionamento com os clientes, seja por meio de campanhas inspiradoras, promoções especiais, ações filantrópicas ou benefícios aos colaboradores.

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo estima que o volume de vendas no comércio varejista voltado para a sazonalidade deve atingir R$ 13,2 bilhões em 2024.

O valor representa aumento de 3,5% em relação à movimentação financeira real observada no ano passado. Ainda segundo a entidade, diante da magnitude e da variedade de segmentos impactados, essa data comemorativa é considerada o Natal do primeiro semestre pelo varejo brasileiro.

Já a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) prevê um crescimento de 5% nas receitas do setor no Dia das Mães, em relação à data do ano anterior. O faturamento do comércio eletrônico no país entre 22 de abril e 11 de maio deve ultrapassar os R$ 7 bilhões, segundo a entidade.

Confira abaixo algumas iniciativas anunciadas pelas marcas:

Lancôme

A Lancôme lançou uma campanha estrelada pela cantora Sandy e sua mãe Noely, que juntas dividem lembranças e histórias com a marca. Noely conta como foi a sua experiência com a maternidade, a criação de seus filhos antes da fama e curiosidades. Sandy, por sua vez, revela o que aprendeu com sua mãe, e como a relação das duas mudou (para melhor) após a chegada de seu filho, Theo. A ação visa promover o perfume La Vie Est Belle Rosa Extraordinária (que custa a partir de R$ 449).

“O Dia das Mães é uma data extremamente importante para o mercado de fragrâncias de luxo, pois sabemos que um perfume tem o poder de eternizar momentos junto à memória olfativa, além de representar um gesto genuíno de afeto para presentear e valorizar as mães nessa data especial. Em Lancôme, uma marca 100% feminina, entendemos que por trás de toda mulher existe uma mãe extraordinária”, afirma Marcela D’Ávila, diretora de marketing da Lancôme.

Natura

A Natura, em parceria com a agência Africa Creative, buscou ir além do ato de presentear e fezum convite para todos os filhos e filhas em nova campanha: “E se você conhecesse sua mãe como ela conhece você?”. A ideia é instigar as pessoas a olharem para as mães para além da maternidade, descobrindo o que ela realmente gosta e o que lhes faz bem.

Em um experimento, protagonizado por Maisa e sua mãe, Gislaine, ambas respondem perguntas sobre suas preferências e experiências de vida. O filme mostra que existem várias coisas que os filhos não sabem sobre suas mães e convida o público a buscar a essência delas. Maisa e a mãe também estarão em peças de digital e mídia exterior, mostrando toda a conexão delas e as diferentes opções.

Philips Walita

A Philips Walita, em conjunto com a Tatá Werneck – nova embaixadora da marca –, criou uma receita de cookie de maçã e castanha de caju para celebrar a data. Mãe de Clara Maria, a apresentadora considerou uma receita que fosse simples e que pudesse ser feita na airfryer Philips Walita, para facilitar o preparo para aqueles que, assim como ela, não possuem tantas habilidades culinárias, e ao mesmo tempo proporcionasse uma lembrança afetiva. A ideia da marca é promover a nova linha de Airfryers e o aplicativo HomeID.

O Boticário

O Boticário buscou refletir sobre os dilemas e estigmas das mães de adolescentes. Intitulado 'Tormenta', o filme é idealizado pela agência AlmapBBDO e produzido pela MyMama Entertainment, com direção da dupla Kid Burro. Trata-se da maior produção da marca para a data comemorativa e simula os altos e baixos do relacionamento entre mães e filhos.

Com a comunicação integrada em diversos canais, a campanha chega também às lojas-conceito do Shopping Morumbi, em São Paulo, e Pátio Batel, em Curitiba, as quais recebem, nos dois finais de semana de maio, iniciativas de personalização de cartões ao vivo para compras a partir de R$ 200,00. Por lá, as artistas Lu Simão, em São Paulo, e Lila Fisbein, em Curitiba, trarão elementos florais e a estética da aquarela em ilustrações únicas.

Burger King

O Burger King lançou uma campanha bem-humorada para retratar o ciúme dos filhos pela atenção materna. A chamada “síndrome do príncipe destronado” foi o enfoque criativo da campanha “Long Live the King”, criada pela VML Espanha e veiculada no Reino Unido. No Brasil, a campanha foi adaptada pela Jotacom para o contexto do Dia das Mães, nas redes sociais da marca.

A ideia é reforçar que no BK o cliente será sempre rei. Para isso, até o dia 26 de maio, na compra de 1 combo da linha Whopper Especiais – Whopper Bacon Catupiry®, Whopper Barbecue Bacon, Whopper Duplo, Whopper Furioso e Whopper Rodeio – o consumidor ganhará mais 1 Whopper, em pontos no programa de fidelidade da marca, o Clube BK.

Não há limite de compras por CPF e os pontos creditados, equivalentes à 1 Whopper individual, terão a validade por 7 dias. Para receber, é necessário apresentar o CPF na hora da compra independente no canal – balcão, totem, Clique e Retire, BK Drive ou BK Delivery. Além disso, serão disponibilizados cupons exclusivos no aplicativo do BK.