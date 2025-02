Neymar Jr. lança Next10 e entra para o mercado bilionário de suplementos

A influência de Neymar Jr. vai além dos gramados. Desde sua chegada ao Brasil na semana passada, o jogador tem agitado o mercado esportivo e publicitário, abrindo novas oportunidades comerciais. Como parte dessa movimentação, o atacante anunciou nesta segunda-feira, 3, o lançamento da Next10, sua nova marca de suplementos alimentares voltada para atletas e entusiastas do esporte.

Em vídeo divulgado em suas redes sociais, Neymar Jr, um dos criadores do projeto, deu início à fase de pré-vendas dos produtos. Segundo comunicado à imprensa, a Next10 propõe oferecer suplementos alimentares práticos e modernos para o consumo diário. Com foco em energia, resistência e bem-estar, os itens buscam atender tanto às necessidades de treinos e prática esportiva quanto às rotinas diárias exigentes.

O valor do investimento não foi revelado, mas a marca entra em um setor em crescimento. A Future Market Insights aponta que o mercado global de suplementos deve superar R$ 1,25 trilhão em 2025.

O Brasil é o quinto maior consumidor mundial, com destaque para a creatina, que coloca o país em terceiro lugar no consumo global, de acordo com a Euromonitor. Entre 2018 e 2023, as vendas de suplementos no país aumentaram 75%, conforme a Abiad (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres).

Neymar Jr. participou ativamente da criação da Next10 e estampará as embalagens de todos os produtos, aproveitando o impacto de sua imagem em favor da marca. No empreendimento, o jogador se uniu ao empresário André Luiz Rodrigues Fernandez, o Andrezinho.

O portfólio inicial da Next10 inclui creatina monoidratada em pó 100% pura, o Morning Shot (uma combinação de creatina, glutamina e vitaminas nos sabores tangerina e limão), barrinhas de proteína sem açúcar (nos sabores pão de mel, cookies e chocolate com avelã) e o multivitamínico kids em goma, no sabor morango, voltado para o público infantil.

Com o lançamento desse produto, a marca também entra no crescente segmento de gummies, que tem ganhado popularidade no Brasil, especialmente entre os mais jovens, público com forte identificação com Neymar Jr. Um estudo da Mordor Intelligence projeta um crescimento global de 45% no setor entre 2023 e 2028.

A campanha da Next10 adota o lema "Merecido, jamais dado", inspirado na trajetória de Neymar Jr. na busca pela camisa 10, para reforçar a mentalidade de alta performance e bem-estar, incentivando cada indivíduo a conquistar sua melhor versão.

Em sua explicação sobre a criação do portfólio, Neymar Jr. enfatiza o papel essencial da nutrição e do cuidado com o corpo em sua carreira esportiva. "Sempre valorizei a nutrição e o cuidado com o corpo, e a Next10 representa minha paixão por esportes, saúde e superação. Meu objetivo é apoiar atletas e profissionais de todas as áreas, ajudando as pessoas a atingirem seus objetivos e a se sentirem melhor a cada dia", afirma o jogador, em nota.

Força da marca

Com mais de 220 milhões de seguidores somente no Instagram e uma base de fãs global, Neymar Jr. é uma das figuras mais midiáticas do mundo, e sua presença é capaz de potencializar campanhas publicitárias e atrair investimentos substanciais. Logo após desembarcar no Brasil, ele participou de uma ação comercial com o Mercado Livre, onde recebeu um par de chuteiras da Puma em uma embalagem especial da plataforma.

A chegada do jogador ao país também gerou um aumento expressivo no valor dos patrocínios do Santos, com algumas estimativas apontando um crescimento de até 400% em comparação ao período anterior à sua volta. Novas marcas estão se interessando em associar suas imagens ao atleta, que já conta com 14 patrocinadores ativos, incluindo gigantes como Red Bull, Epic Games e Mondelez.

O retorno ao Santos ainda é visto como uma oportunidade de revitalização para o clube. Especialistas em marketing esportivo afirmam que a presença do atacante pode não apenas aumentar a receita por meio de novos patrocínios, mas também elevar as vendas de ingressos e produtos licenciados. A expectativa é que os jogos do time se tornem eventos significativos, atraindo mais atenção da mídia e do público.