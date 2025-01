Mercado Livre faz entrega especial para Neymar em retorno ao Brasil

A volta de Neymar ao futebol brasileiro não movimenta apenas os gramados, mas também o mercado publicitário. O Mercado Livre, em linha com sua estratégia de fortalecer a presença no esporte, aproveitou o desembarque do jogador no Brasil nesta sexta-feira, 31, para realizar uma ativação de marketing especial.

Ao sair de Riad, na Arábia Saudita, e chegar ao Aeroporto Executivo Catarina, em São Roque (SP), a bordo do Gulfstream G700 – um dos jatos executivos mais sofisticados e desejados do mundo –, Neymar recebeu uma entrega simbólica: um par de chuteiras da Puma, enviado pelo Mercado Livre para marcar o início de sua nova fase no país.

O movimento reforça a associação da gigante do varejo com o universo esportivo e seu posicionamento no futebol. A empresa já possui um histórico de parcerias no setor, sendo patrocinadora de competições da Conmebol, como Libertadores, Libertadores Feminina, Sul-Americana e Recopa. Além disso, detém os naming rights da Mercado Livre Arena Pacaembu, um dos principais ícones esportivos do Brasil.

Iuri Maia, diretor de branding do Mercado Livre, destaca que a ação simboliza a conexão da empresa com o futebol e com a paixão dos torcedores brasileiros. "Quando dizemos que ‘o melhor tá chegando’, é porque acreditamos que nossas entregas carregam sonhos, progresso e momentos inesquecíveis. Então, como empresa comprometida em impulsionar o esporte na América Latina, preparamos este envio especial com um toque de carinho e um unboxing digno de craque. Estamos ansiosos para vê-lo jogar na Mercado Livre Arena Pacaembu", diz o executivo.

Para marcar a ocasião, o Mercado Livre ainda lançou um cupom de desconto: NEYMARJR10, que oferece 10% off em compras a partir de R$ 30, com limite de R$ 50.

Neymar e o impacto no marketing esportivo

A chegada de Neymar ao Brasil não apenas mexe com o Santos e seus torcedores, mas também com o mercado publicitário. Especialistas destacam que, mesmo longe do auge físico devido às lesões recentes, o jogador continua sendo um dos nomes mais valiosos do marketing esportivo global. Seu retorno ao clube onde iniciou a carreira pode gerar oportunidades comerciais significativas, atraindo patrocinadores e ampliando receitas com produtos licenciados, transmissões e engajamento digital.

Para Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, Neymar é um ativo comercial poderoso. "Se o Santos contratá-lo e ele estiver em boa forma, o clube terá grandes oportunidades dentro e fora de campo. Neymar é uma máquina de gerar negócios", diz.

Além disso, Wagner Leitzke, líder de marketing digital da End to End, acredita que a volta do jogador ao Brasil pode ter um impacto publicitário maior do que o de Ronaldo no Corinthians, considerando o poder atual das redes sociais. "Isso daria visibilidade internacional ao Santos, impulsionando patrocinadores, vendas e engajamento digital", destaca.

Um dos jogadores mais valiosos para as marcas

Mesmo fora da Europa, Neymar segue como o jogador brasileiro com mais patrocinadores. Atualmente, conta com 14 marcas associadas ao seu nome, incluindo Above, Red Bull, We Pink, Replay, Skims, Tropicool, Campline, Plarium, Epic Games, PokerStars, Blaze, Konami, Mondelez e Aspire Academy, além da fornecedora de material esportivo Puma. O atacante também administra o Instituto Neymar Jr., reforçando sua imagem além dos gramados.

Ivan Martinho, professor de marketing esportivo da ESPM, explica que Neymar transcende o futebol e se mantém relevante como uma figura midiática. "Ele é mais do que um jogador – é uma personalidade global que atrai atenção pelas suas jogadas, sua vida pessoal e até polêmicas. Seu nome continua sendo um dos mais fortes no marketing esportivo", analisa.

Com essa capacidade de gerar engajamento, a ativação do Mercado Livre na chegada do jogador ganha ainda mais impacto, associando a marca a um dos momentos mais comentados do futebol brasileiro.