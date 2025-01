Retorno de Neymar ao Santos deve atrair marcas e impulsionar negócios, afirmam especialistas

A possível volta de Neymar ao Santos promete movimentar o futebol brasileiro e o mercado publicitário. Embora ainda não seja oficial, o presidente do clube, Marcelo Teixeira, confirmou a negociação em um vídeo publicado no Instagram nesta terça-feira, 28.

Neymar rescindiu seu contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, na segunda-feira, 27, após pouco mais de um ano no clube, período marcado por lesões que limitaram sua participação a sete jogos.

O atacante, ainda considerado um dos principais nomes do futebol, estaria determinado a recuperar a forma física com foco na Copa do Mundo de 2026. Especula-se que seu contrato com o Santos teria duração inicial de seis meses, com possibilidade de extensão em negociação. Nos bastidores, a expectativa é de que o anúncio oficial ocorra ainda nesta semana.

Especialistas em marketing esportivo destacam que, mesmo sem estar em sua melhor forma, Neymar continua sendo uma figura de grande impacto dentro e fora de campo, com potencial significativo para impulsionar as receitas do Santos. Seu retorno ao clube e ao futebol brasileiro pode abrir caminho para novas oportunidades de faturamento, abrangendo desde patrocínios e ativações até o aumento do engajamento nas redes sociais.

"Neymar é um canhão de audiência, além de sua qualidade técnica para jogar uma vez que ainda é jovem. Se estiver focado e motivado, tem muito a entregar ao esporte mundial", diz Renê Salviano, CEO da Heatmap.

Na visão de Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, rNeymar é uma máquina de fazer dinheiro. "Se o Santos contratá-lo e ele estiver em boa forma, o clube terá grandes oportunidades dentro e fora do campo", diz.

Wagner Leitzke, líder de marketing digital da End to End, acredia que o retorno de Neymar ao Santos teria um impacto gigantesco em termos de marketing, possivelmente até maior do que o de Ronaldo no Corinthians, devido ao alcance e poder das redes sociais atualmente.

"Daria visibilidade internacional ao Santos, atraindo patrocinadores, impulsionando vendas e engajamento digital. Além disso, criaria experiências exclusivas para torcedores e reaproximaria o clube de uma geração que o tem como ídolo", reforça Leitzke.

Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, compara o retorno de Neymar ao Santos ao de Romário no Flamengo, destacando que seus jogos deixariam de ser apenas partidas do clube para se tornarem grandes eventos, com o atacante como principal atração.

"Em campo, ele poderia impulsionar o time além do habitual para uma equipe recém-promovida, consolidando sua posição na elite do futebol brasileiro. “Neymar aceleraria a reconstrução do Santos, garantindo ao menos a segurança contra um novo rebaixamento”, avalia Freitas.

Atleta brasileiro com mais patrocinadores

Fora de campo, Neymar mantém outro recorde e segue como referência nos negócios. Com 14 patrocinadores, ele é o jogador brasileiro com mais parcerias, algumas ativas desde as Copas de 2014 e 2018. Vini Jr. aparece na sequência, com 12.

Entre as marcas associadas a Neymar estão Above, Red Bull, We Pink, Replay, Skims, Tropicool, Campline, Plarium, Epic Games, PokerStars, Blaze, Konami, Mondelez e Aspire Academy, além da Puma, fornecedora de material esportivo. O atacante também administra o Instituto Neymar Jr.

Especialistas destacam que sua relação com as marcas se mantém sólida por diversos fatores. “Neymar é mais do que um jogador de futebol – é uma personalidade global que atrai atenção, seja pelas suas jogadas, pelas polêmicas ou pela rotina tranquila com a família e sua recuperação. A marca Neymar permanece forte", analisa Ivan Martinho, professor de marketing esportivo da ESPM.

Segundo o professor, essa habilidade de se manter relevante, independentemente do contexto, o posiciona como um dos maiores ativos do marketing esportivo mundial. "Ele é uma referência não apenas pelos feitos esportivos, mas pelo impacto na cultura e na indústria."

"Neymar é um ídolo para a nova geração, o que, por si só, é valioso para as marcas que querem se associar a ele", diz Jorge Duarte, gerente de marketing e esportes da Somos Young, empresa que atende sócios-torcedores de clubes de futebol. "Mercadologicamente, é interessante notar que muitas das marcas que o patrocinam estão relacionadas ao seu lifestyle e rotina, como Red Bull e PokerStars. Os números não mentem: ele é um atleta acima da média, e seu auge – tanto no esporte quanto no marketing – está longe de acabar", avalia.

Artur Mahmoud, diretor de negócios da End to End, tem visão semelhante. De acordo com o especialista, jogadores como Neymar vão além das quatro linhas. O impacto de suas ações e ativações gera números impressionantes, que devem ser estrategicamente explorados.

"Essas novas oportunidades de negócio criam fontes de entretenimento e receitas. Um olhar estratégico bem direcionado pode abrir portas para diversas marcas interessadas em explorar o universo de uma celebridade como Neymar."

Caso a contratação seja confirmada, especialistas apontam que o Santos terá a chance de explorar ao máximo a marca Neymar, consolidando o clube como um atrativo não apenas no futebol brasileiro, mas também no cenário internacional.