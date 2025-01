Presidente do Santos confirma retorno de Neymar ao clube

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, confirmou nesta terça-feira, 28, a volta de Neymar Jr. ao clube, por meio de um vídeo em seu Instagram, no qual ele próprio dá as boas-vindas ao craque. Até então, Neymar atuava como atacante do clube saudita Al-Hilal.

Na publicação, o dirigente do clube paulista declarou: "Lembro, como se fosse hoje, quando nosso eterno capitão Zito, juntamente com o Alemão, veio me contar sobre mais um craque descoberto pelo querido e saudoso Betinho. Neymar era o seu nome. Um nome tão diferente quanto seu talento. E que talento. Que prazer foi ver esse menino crescendo e se tornando o gênio que conquistou a nação santista, o Brasil e o mundo".

No texto, Marcelo também diz: "Você, Neymar, se despediu da Vila para realizar seus sonhos. Mas deixou uma promessa que nós nunca esquecemos: 'Eu vou, mas eu volto'. Lembra? Tenho certeza que esta frase também te acompanhou durante todo esse tempo".

"Chegou o momento, Neymar. Chegou a hora de você voltar para o seu povo. Para sua casa, para nosso clube do coração. Seja bem-vindo, menino Ney! Menino da Vila! Vem ser feliz de novo com o manto sagrado. A nação santista te espera de braços abertos", completou.

Quando Neymar deve voltar ao Santos?

Após rescindir contrato com o Al-Hilal nesta segunda-feira, 27, Neymar está livre no mercado e deve assinar um contrato de cinco meses com o Santos. Ele está se mudando para o Brasil e tem previsão de chegada nesta quarta-feira.

O Santos planeja realizar um evento no Pacaembu, em São Paulo, na quinta-feira, com possibilidade de extensão para a Vila Belmiro, em Santos, no mesmo dia. A festa também seguirá na Baixada Santista durante o clássico contra o São Paulo, que ocorrerá no sábado, às 20h30, com a presença do astro.

Como o clube vai pagar o salário de Neymar?

Apesar da crise financeira histórica, o Santos está desenvolvendo um plano ousado para trazer Neymar de volta em 2025. Atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita, Neymar tem contrato até junho de 2025 e um salário anual estimado em 100 milhões de euros.

Em um ano, o investimento do Al-Hilal em Neymar chegou a cerca de 190 milhões de euros, ou R$ 1,143 bilhão, um valor que reflete diretamente o desempenho do jogador em campo. Cada gol de Neymar custou aproximadamente R$ 1,143 bilhão ao clube, enquanto cada assistência foi equivalente a R$ 571,5 milhões.

Embora os custos para trazer Neymar estejam muito além da realidade financeira do Santos, a diretoria acredita que o retorno do craque, tanto no aspecto financeiro quanto esportivo, justifica o investimento. Para viabilizar a chegada de Neymar e arcar com seu salário, o Santos planeja adotar uma série de medidas estratégicas, incluindo parcerias comerciais sólidas, aumento de receitas e soluções criativas no âmbito contratual.

Veja os planos do clube:

Parcerias comerciais e patrocínios

O Santos já iniciou negociações com potenciais parceiros comerciais para bancar o alto salário do jogador, segundo o site BolaVip.

A empresa Blaze desponta como possível patrocinadora principal, além da expectativa de atrair grandes marcas interessadas na associação com a imagem de Neymar. A diretoria aposta na força midiática do atleta para gerar um fluxo robusto de receitas.

Redistribuição de receitas

Para reforçar o caixa, o clube planeja redirecionar verbas provenientes de contratos de cotas televisivas e programas de sócio-torcedor, de cordo com o Globo Esporte. A volta de Neymar deve impulsionar significativamente a adesão de torcedores e as vendas de produtos oficiais, como camisas personalizadas.

Modelo de remuneração variável

O contrato proposto ao jogador deve incluir uma parte fixa, alinhada à capacidade orçamentária do Santos, e uma parte variável, baseada em desempenho esportivo e metas de marketing. Neymar também poderá lucrar com direitos de imagem e participação em campanhas publicitárias, segundo o site MixVale.

O marketing como motor financeiro

A equipe liderada por Armênio Neto, chefe do departamento de marketing, está desenvolvendo estratégias similares às que mantiveram Neymar no Santos até a conquista da Libertadores em 2011, de acordo com o Globo Esporte. O clube projeta um aumento de receita anual entre R$ 40 milhões e R$ 60 milhões graças ao impacto midiático do jogador.

A crise do Santos

Em 2019, o Santos registrou um endividamento de R$ 420 milhões, marcando o início de um agravamento financeiro significativo. Em 2020, a dívida saltou para R$ 578 milhões, aumento de R$ 158 milhões em relação ao ano anterior, devido à aquisição do jogador Christian Cueva (R$ 36 milhões), obrigações trabalhistas e tributárias, além de um déficit de R$ 119,8 milhões.

Em 2021, a gestão buscou estabilizar as contas, mas a dívida com o presidente Andres Rueda atingiu R$ 17,6 milhões. Apesar disso, o clube conseguiu registrar um superávit de R$ 43 milhões, representando um alívio parcial. No ano seguinte, 2022, o endividamento permaneceu em R$ 578 milhões, evidenciando um controle, mas sem avanços significativos na redução das dívidas.

Em 2023, a crise se agravou. A dívida subiu para R$ 602,6 milhões (4% mais que em 2022), enquanto o rebaixamento para a Série B impactou severamente as receitas, com perdas em cotas de televisão e exclusão de competições como a Copa do Brasil. A dívida de curto prazo alcançou R$ 270 milhões, aumentando a pressão sobre o orçamento.

Atualmente, em 2025, o Santos enfrenta um endividamento de R$ 605,7 milhões, sendo o décimo clube mais endividado do Brasil. Os principais credores incluem o Banco Safra (R$ 54 milhões) e a Federação Paulista (R$ 30 milhões). O clube também possui dívidas com outros times por contratações de jogadores. Como parte das estratégias para enfrentar a crise, o Santos planeja a venda de atletas, com a meta de arrecadar R$ 100 milhões, reformulação do programa de sócio-torcedor e organização de excursões e amistosos para aumentar as receitas.

O rebaixamento à Série B em 2024 aprofundou as dificuldades financeiras. A volta de Neymar não é apenas um sonho para os torcedores, mas também uma estratégia para redefinir os rumos do clube. Para a diretoria, o craque não apenas trará vitórias, mas também uma revolução financeira e institucional.