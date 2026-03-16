Andando sob as flores: a reinvenção do PUMA Speedcat com rosas 3D

A Noir Kei Ninomiya apresentou, na Paris Fashion Week, sua primeira colaboração com a PUMA. O encontro entre as marcas revive o PUMA Speedcat, agora coberto por rosas sintéticas em 3D.

O tênis apareceu na passarela da coleção outono/inverno 2026, com uma estrutura que envolve quase todo o cabedal. As flores recobrem o modelo, mas, por serem translúcidas, deixam o Formstrip da PUMA visível. O resultado mistura a forma clássica do Speedcat com a linguagem também já conhecida de Kei Ninomiya, com estruturas experimentais e sobreposições.

A parceria foi apresentada em versões branca e vermelha com flores brancas. Fiel ao próprio nome — "Noir" significa preto em francês — a coleção inclui uma versão totalmente preta, além de versões em tons azuis e rosados.

A marca é comandada pelo designer japonês Kei Ninomiya, considerado um dos principais discípulos de Rei Kawakubo, estilista japonesa fundadora da marca Comme des Garçons. Desde que lançou sua própria linha no grupo, Ninomiya tornou-se conhecido por trabalhar com materiais incomuns e composições tridimensionais.

O Noir Kei Ninomiya x PUMA Speedcat deve chegar ao mercado global como parte da coleção outono de 2026. O preço de varejo ainda não foi divulgado, e a marca também não informou quando ou se o modelo chegará ao Brasil.

PUMA Speedcat: das pistas às fashionistas

Criado em 1999 como um tênis inspirado no automobilismo, o PUMA Speedcat vislumbra as botas resistentes ao fogo usadas nas corridas nas décadas de 1980 e 1990, o que explica o perfil baixo e o solado fino.

Após um período fora dos holofotes, o modelo voltou a ganhar destaque nos últimos anos e se tornou um queridinho das fashionistas, na onda de nostalgia dos anos 2000 e da popularização da Fórmula 1.

Além da collab com Ninomiya, o Speedcat ganhou novos formatos, como o Speedcat Ballet, uma versão slip-on inspirada em sapatilhas, e edições em diferentes materiais e acabamentos.