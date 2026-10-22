Apple Music transforma vibrações sonoras em nova identidade visual

Uma composição musical foi usada para determinar a nova identidade visual da Apple Music. O projeto foi desenvolvido pela Apple em parceria com a TBWA\Media Arts Lab, o produtor musical Fred again.. e a empresa de design de som NEST Acoustics. Anunciada em 21 de outubro, a reformulação parte de um experimento que converteu as vibrações de uma sequência de notas em imagens para criar os novos elementos visuais da plataforma.

A novidade foi anunciada com um vídeo que explica todo o processo de criação do projeto. Para chegar ao resultado, a equipe utilizou um equipamento que transforma sinais de áudio em vibrações mecânicas. Instalado em uma bandeja com óleo mineral, o dispositivo provocava movimentos no líquido conforme as notas eram reproduzidas. As formas e os efeitos de luz resultantes foram filmados e incorporados ao projeto.

Segundo a Apple, os testes com diferentes frequências e sequências musicais ajudaram a definir quais movimentos funcionariam visualmente sem comprometer a leitura da marca.

A reformulação inclui mudanças no símbolo, na tipografia e nos recursos gráficos usados pela plataforma, além de uma assinatura sonora. A proposta é oferecer uma identidade que possa ser aplicada em diferentes formatos, de conteúdos digitais a campanhas e apresentações ao vivo.

Uma marca que sai da tela

A mudança ocorre enquanto a Apple Music amplia sua presença para além do catálogo de músicas. Desde o lançamento, em 2015, o serviço passou a investir em rádio, entrevistas, apresentações e conteúdos produzidos com artistas. Em 2025, no aniversário de dez anos, a empresa anunciou um estúdio em Los Angeles dedicado a esse tipo de produção, além de uma rede de espaços criativos em outros mercados.

Para a Apple, essa variedade de formatos exige elementos de identificação que funcionem em situações diferentes. Assim, o símbolo do aplicativo continua importante, mas vídeos, eventos e conteúdos editoriais também oferecem oportunidades para apresentar a marca.

Não é a primeira vez que a Apple procura ampliar as possibilidades de aplicação da identidade do Music. Em 2021, uma reformulação já havia buscado acomodar diferentes artistas, gêneros e parcerias em um mesmo sistema visual. A nova versão parte de outra abordagem: o som passa a influenciar diretamente a criação das imagens, em vez de aparecer apenas como tema ou referência estética.