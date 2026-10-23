GP de São Paulo lança coleção exclusiva inspirada em Interlagos; veja preços e onde comprar

GP de São Paulo: nova coleção traz referências ao autódromo brasileiro (Pedro Rocha/F1 São Paulo)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 11h55.
Última atualização em 23 de outubro de 2026 às 12h02.
O Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 lança nesta sexta-feira, 23, uma coleção oficial de roupas e acessórios inspirada no Autódromo de Interlagos. Os produtos custam de R$ 52 a R$ 350 e estarão disponíveis na Fanzone da Fórmula 1 e na loja do GP de São Paulo 2026, no shopping Market Place.
O Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 lança nesta sexta-feira, 23, uma coleção oficial de roupas e acessórios inspirados no Autódromo de Interlagos.
A coleção traz camisetas, bonés, moletons, chaveiros e outros itens que fazem referência ao circuito paulistano e ao mundo do automobilismo, com símbolos que aproximam esporte, moda e cultura urbana.
A coleção especial do GP de São Paulo está à venda a partir desta sexta-feira, 23, na Loja do GPSP 2026, no Shopping Market Place, em São Paulo. Os produtos ficarão disponíveis até o dia 8 de novembro, data da corrida principal no Autódromo de Interlagos.
Os fãs também poderão comprar as peças na própria Fanzone da Fórmula 1 entre os dias 6 e 8 de novembro.
Com design urbano, a linha do GP de São Paulo traz bonés, camisetas e chaveiros inspirados na pista de Interlagos.
Os preços variam entre R$ 52,00 e R$ 350,00, a depender da categoria do produto. Veja abaixo:
A coleção oficial do Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 será lançada nesta sexta-feira, 23. A linha tem referências ao Autódromo de Interlagos e ao mundo do automobilismo.
A coleção reúne camisetas, bonés, moletons, chaveiros, cartelas de pins e outros acessórios. As peças combinam referências das pistas com moda, design e cultura urbana.
A coleção estará à venda na Fanzone da Fórmula 1 entre 6 e 8 de novembro. Os produtos também poderão ser comprados na Loja do GPSP 2026, no shopping Market Place, em São Paulo, até 8 de novembro.
Os preços variam de R$ 52 a R$ 350. Os chaveiros custam R$ 52, as cartelas com três pins saem por R$ 75, os bonés custam R$ 180, as camisetas partem de R$ 180 e o moletom custa R$ 350.
A coleção ficará disponível na Loja do GPSP 2026 até 8 de novembro, data da corrida oficial no Autódromo de Interlagos. Na Fanzone da Fórmula 1, as vendas ocorrerão de 6 a 8 de novembro.