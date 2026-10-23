Marketing

GP de São Paulo lança coleção exclusiva inspirada em Interlagos; veja preços e onde comprar

Coleção oficial do GP de São Paulo reúne camisetas, bonés e acessórios com preços entre R$ 52 e R$ 350; veja onde comprar os produtos inspirados em Interlagos

GP de São Paulo: nova coleção traz referências ao autódromo brasileiro (Pedro Rocha/F1 São Paulo)

GP de São Paulo: nova coleção traz referências ao autódromo brasileiro (Pedro Rocha/F1 São Paulo)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 11h55.

Última atualização em 23 de outubro de 2026 às 12h02.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreFórmula 1
Saiba mais
RESUMO ＋

O Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 lança nesta sexta-feira, 23, uma coleção oficial de roupas e acessórios inspirada no Autódromo de Interlagos. Os produtos custam de R$ 52 a R$ 350 e estarão disponíveis na Fanzone da Fórmula 1 e na loja do GP de São Paulo 2026, no shopping Market Place.

O Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 lança nesta sexta-feira, 23, uma coleção oficial de roupas e acessórios inspirados no Autódromo de Interlagos. 

A coleção traz camisetas, bonés, moletons, chaveiros e outros itens que fazem referência ao circuito paulistano e ao mundo do automobilismo, com símbolos que aproximam esporte, moda e cultura urbana.

Onde comprar a coleção oficial do GP de São Paulo de Fórmula 1?

A coleção especial do GP de São Paulo está à venda a partir desta sexta-feira, 23, na Loja do GPSP 2026, no Shopping Market Place, em São Paulo. Os produtos ficarão disponíveis até o dia 8 de novembro, data da corrida principal no Autódromo de Interlagos.

Os fãs também poderão comprar as peças na própria Fanzone da Fórmula 1 entre os dias 6 e 8 de novembro.

Quais são os preços das roupas e dos acessórios do GP de São Paulo?

Com design urbano, a linha do GP de São Paulo traz bonés, camisetas e chaveiros inspirados na pista de Interlagos.

Os preços variam entre R$ 52,00 e R$ 350,00, a depender da categoria do produto. Veja abaixo:

  • Bonés: R$ 180,00
  • Camisetas: a partir de R$ 180,00
  • Chaveiros: R$ 52,00
  • Moletom: R$ 350,00
  • Cartela com 3 pins: R$ 75,00

    • Perguntas frequentes

    Quando será lançada a coleção oficial do GP de São Paulo? ＋

    A coleção oficial do Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 será lançada nesta sexta-feira, 23. A linha tem referências ao Autódromo de Interlagos e ao mundo do automobilismo.

    Quais produtos fazem parte da coleção do GP de São Paulo? ＋

    A coleção reúne camisetas, bonés, moletons, chaveiros, cartelas de pins e outros acessórios. As peças combinam referências das pistas com moda, design e cultura urbana.

    Onde comprar a coleção do GP de São Paulo? ＋

    A coleção estará à venda na Fanzone da Fórmula 1 entre 6 e 8 de novembro. Os produtos também poderão ser comprados na Loja do GPSP 2026, no shopping Market Place, em São Paulo, até 8 de novembro.

    Quanto custam os produtos da coleção do GP de São Paulo? ＋

    Os preços variam de R$ 52 a R$ 350. Os chaveiros custam R$ 52, as cartelas com três pins saem por R$ 75, os bonés custam R$ 180, as camisetas partem de R$ 180 e o moletom custa R$ 350.

    Até quando a coleção do GP de São Paulo ficará disponível? ＋

    A coleção ficará disponível na Loja do GPSP 2026 até 8 de novembro, data da corrida oficial no Autódromo de Interlagos. Na Fanzone da Fórmula 1, as vendas ocorrerão de 6 a 8 de novembro.

Acompanhe tudo sobre:Fórmula 1Automobilismo

Mais de Marketing

Apple Music transforma vibrações sonoras em nova identidade visual

Audi e Adidas lançam coleção inspirada em São Paulo para o GP de Fórmula 1

Granado cria festival de perfumaria inspirado em eventos de inovação

Burger King lança glosses com Franciny Ehlke; combo custa R$ 70

Mais na Exame

Pop

'Lupin' terá parte 5? Veja o que sabemos sobre o futuro da série

Casual

Cris Barros lança colares feitos em fibra de tucum com a Casa do Rio

EXAME Agro

Como a IA pode reduzir custos do agro no Brasil, segundo o Fórum Econômico Mundial

Carreira

A pergunta que Oprah faz antes de cada decisão: 'Como uso isso a serviço de algo maior que eu?'