GP de São Paulo lança coleção exclusiva inspirada em Interlagos; veja preços e onde comprar

RESUMO ＋ O Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 lança nesta sexta-feira, 23, uma coleção oficial de roupas e acessórios inspirada no Autódromo de Interlagos. Os produtos custam de R$ 52 a R$ 350 e estarão disponíveis na Fanzone da Fórmula 1 e na loja do GP de São Paulo 2026, no shopping Market Place.

O Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 lança nesta sexta-feira, 23, uma coleção oficial de roupas e acessórios inspirados no Autódromo de Interlagos.

A coleção traz camisetas, bonés, moletons, chaveiros e outros itens que fazem referência ao circuito paulistano e ao mundo do automobilismo, com símbolos que aproximam esporte, moda e cultura urbana.

Onde comprar a coleção oficial do GP de São Paulo de Fórmula 1?

A coleção especial do GP de São Paulo está à venda a partir desta sexta-feira, 23, na Loja do GPSP 2026, no Shopping Market Place, em São Paulo. Os produtos ficarão disponíveis até o dia 8 de novembro, data da corrida principal no Autódromo de Interlagos.

Os fãs também poderão comprar as peças na própria Fanzone da Fórmula 1 entre os dias 6 e 8 de novembro.

Quais são os preços das roupas e dos acessórios do GP de São Paulo?

Com design urbano, a linha do GP de São Paulo traz bonés, camisetas e chaveiros inspirados na pista de Interlagos.

Os preços variam entre R$ 52,00 e R$ 350,00, a depender da categoria do produto. Veja abaixo: