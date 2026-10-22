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Audi e Adidas lançam coleção inspirada em São Paulo para o GP de Fórmula 1

Parceria traz camisetas, bonés e acessórios inspirados na arquitetura paulistana e na trajetória de Gabriel Bortoleto; vendas começam nesta sexta-feira, 23

Sampa Soul Collection: nova coleção da Audi com a Adidas homenageia São Paulo e traz referências às cores e à cultura brasileira

Sampa Soul Collection: nova coleção da Audi com a Adidas homenageia São Paulo e traz referências às cores e à cultura brasileira

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 15h44.

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O Grande Prêmio de São Paulo está chegando. Como preparação, a Audi criou uma nova parceria com a Adidas, inspirada na cidade-sede da Fórmula 1 no Brasil. A coleção foi revelada nesta quinta-feira, 22, e será utilizada no fim de semana da categoria em Interlagos.

Batizada de "Sampa Soul Collection", a parceria Audi x Adidas traz camisetas, bonés e diversos outros itens que remetem à paixão pelo automobilismo. Os produtos serão lançados para o público nesta sexta-feira, 23 de outubro.

Conheça a coleção "Sampa Soul Collection"

A "Sampa Soul" tira inspiração do icônico padrão de calçamento "Piso Paulista" e aposta em cores "nacionais", como o verde-floresta e dourado. O objetivo é espelhar a cidade que moldou Gabriel Bortoleto e que é casa da paixão da torcida brasileira pelo automobilismo.

“O Grande Prêmio de São Paulo é um dos destinos mais icônicos do calendário da Fórmula 1. Conhecido por sua energia e pela paixão dos fãs, queríamos criar algo que tivesse uma conexão autêntica com a própria cidade", afirma Michael Batz, General Manager da categoria Motorsport da Adidas. "Ao buscar inspiração em sua arquitetura e cultura tão características, e reconhecer a importância da corrida em casa para o Gabriel, construímos uma coleção que valoriza a essência e a personalidade única de São Paulo.”

Um dos itens da coleção para os fãs de Fórmula 1 é a camisa oficial dos pilotos. Detalhada com duas linhas discretas em azul e amarelo nos punhos e na gola, o visual homenageia a bandeira brasileira.

Elementos em relevo aparecem na peça, remetendo a técnicas de crochê e bordado, para refletir a riqueza cultural e as tradições artesanais do Brasil. A camisa polo traz detalhes geométricos na gola e acabamento em relevo, combinando referências nostálgicas a uma silhueta contemporânea.

Gabriel Bortoleto, piloto da Audi Revolut F1 Team e representante do Brasil na Fórmula 1, afirma que vê a cidade como sua casa: "Foi onde cresci e onde começou meu sonho de correr na Fórmula 1. O desenho das calçadas faz parte da cidade, então vê-lo na nossa camisa torna tudo muito pessoal, como carregar um pedacinho de casa comigo. Significa muito saber que os fãs também podem compartilhar essa conexão, seja usando a camisa em Interlagos ou em qualquer lugar do mundo. Isso torna minha primeira corrida em casa com o time ainda mais especial”.

A coleção também conta com jaquetas, shorts, camisetas, bonés, calçados e acessórios.

Quando e como comprar a coleção Adidas x Audi?

A coleção estará disponível para compra a partir de 23 de outubro de 2026 no site oficial da Adidas e em lojas selecionadas ao redor do mundo.

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