NBA e WSL reaproveitam redes descartadas de pesca em quadras de basquete em São Paulo

A National Basketball Association (NBA) e a World Surf League (WSL) anunciaram, nesta terça-feira, 10 de dezembro, o lançamento do “Nets for Change”, uma iniciativa visionária no Brasil que tem o propósito de reaproveitar redes de pesca subaquáticas para uso em quadras de basquete em São Paulo. As redes de pesca descartadas, que representam uma ameaça aos ecossistemas marinhos, estão sendo reutilizadas para compor as cestas, elemento fundamental do jogo, nos ambientes que carecem dessa estrutura.

O “Nets for Change” é um programa lançado pela NBA em fevereiro de 2024, na Índia, que tem como foco apoiar comunidades locais e promover a participação no esporte, mitigando a ameaça ambiental representada por redes de pesca abandonadas e promovendo oceanos mais limpos. Também funciona, claro, como campanha promocional para a liga.

O vídeo da campanha destaca a extensão dos danos ecológicos causados ​​por redes de pesca descartadas e como esta iniciativa ajuda a combatê-los. Este projeto que tem a WSL como parceira apoia os esforços globais da NBA para minimizar impactos ambientais por meio do NBA Green, seu programa de sustentabilidade de 16 anos.

“Essa parceria com a NBA traz para a gente a oportunidade de diminuir a presença das maiores vilãs dos oceanos, que são as redes marinhas abandonadas, as ‘redes fantasmas’. A ideia surgiu por meio dos nossos esforços, junto com ONG’s e comunidades de pescadores, para resgatar esse material e transformá-los em redes para as cestas de basquete”, disse Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina, que complementa: “Cuidar dos oceanos é algo que está no DNA da WSL”.

Compromisso com o ambiente

“Esta colaboração com a WSL reforça o compromisso da NBA com a conservação ambiental e o empoderamento da comunidade”, disse o Diretor-geral da NBA Latam e Canadá, Arnon de Mello. “A Nets for Change não só ajudará a limpar o litoral brasileiro, mas também a revitalizar as quadras de basquete da comunidade local e fornecer maior acesso ao jogo”.

O estudo Maré Fantasma, conduzido pela Organização Proteção Animal Mundial, estimou que cerca de 65 mil animais marinhos podem ter sido impactados por dia, sendo mortos, mutilados, feridos ou aprisionados.

Segundo a WSL, desde maio de 2024, aproximadamente uma tonelada de redes de pesca abandonadas foram coletadas ao longo da costa brasileira. Elas serão reaproveitadas em quadras de basquete em São Paulo, como parte do ‘Nets for Change’, incluindo a quadra da NBA Station no Parque Villa-Lobos, a quadra reformada do Cleveland Cavaliers no Beco do Nego e quadras comunitárias em Ferraz de Vasconcelos e Valinhos. O programa também inclui um plano para substituir essas redes recicladas, quando necessário.

Sobre a WSL

A World Surf League (WSL) é a casa do surf competitivo no planeta, coroando campeões mundiais desde 1976, apresentando os melhores surfistas do mundo. A WSL supervisiona o cenário competitivo global do surf e estabelece o padrão para o desempenho de alta performance no ambiente mais dinâmico de todos os esportes. Com um firme compromisso com os seus valores, a WSL prioriza a proteção do oceano, a igualdade de gêneros e a rica herança do esporte, ao mesmo tempo que destaca a progressão e a inovação. Para mais informações, visite o WorldSurfLeague.com.

A WSL promove diversas iniciativas sustentáveis ​​em todo o mundo. Em 2023, milhares de voluntários participaram do WSL One Ocean, uma iniciativa global que restaurou mais de 45 mil hectares de terra e 100 mil recifes de coral. Este esforço incluiu a proteção dos ecossistemas de surfe no Havaí, na Austrália e no Brasil, bem como projetos de reflorestamento no Uruguai. No Brasil, as ações de sustentabilidade acontecem nos eventos do Circuito Banco do Brasil de Surfe, no Challenger Series e na elite com Championship Tour (CT), que recebe os melhores surfistas do mundo em Saquarema, Rio de Janeiro.

Sobre a NBA

A National Basketball Association (NBA) é uma organização global de esportes e mídia com a missão de inspirar e conectar pessoas em todos os lugares por meio do poder do basquete. Construída em torno de cinco ligas esportivas profissionais: NBA, WNBA, NBA G League, NBA 2K League e Basketball Africa League, a NBA estabeleceu uma grande presença internacional com jogos e programação disponíveis em 214 países e territórios em 60 idiomas e produtos à venda em mais de 200 países e territórios em todos os sete continentes. As escalações da NBA no início da temporada 2024-25 apresentaram um recorde de 125 jogadores internacionais de um recorde de 43 países. Os ativos da NBA Digital incluem NBA TV, NBA.com, NBA App e NBA League Pass. A NBA criou uma das maiores comunidades de mídia social do mundo, com mais de 2,3 bilhões de curtidas e seguidores globalmente em todas as ligas, equipes e plataformas de jogadores. A NBA Cares, a plataforma global de responsabilidade social da NBA, faz parcerias com renomadas organizações comunitárias ao redor do mundo para abordar questões sociais importantes nas áreas de educação, inclusão, desenvolvimento de jovens e famílias, e saúde e bem-estar.