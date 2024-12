Com ondas personalizáveis, maior piscina para surfe do Hemisfério Sul será inaugurada no RJ

Ainda que o Brasil possua mais de 7.367 quilômetros de litoral, as ondas mais desejadas não estão nas praias, mas em piscinas com ondas artificiais. Com a proposta de criar um ambiente que une o esporte e o lazer, o Brasil Surfe Clube Costa Verde terá a maior piscina de ondas artificial do Hemisfério Sul, com 10.100 metros quadrados de superfície de água.

Os empresários Ricardo Laureano e Bruno Cremona, responsáveis pelo projeto, desejam transformar a prática do surfe no Brasil. "O surfe é uma experiência única, mas sempre foi um esporte desafiador, especialmente para quem tem medo do mar ou para os iniciantes", explica Laureano. "Ao oferecer um ambiente controlado, com tecnologia de ponta, conseguimos criar uma experiência de aprendizado e diversão para todos, desde os iniciantes até os profissionais". O clube, localizado em Mangaratiba, busca atrair mulheres e crianças, que muitas vezes enfrentam dificuldades no processo de aprendizado do surfe.

Desenvolvida com a empresa americana White Water, responsável por projetos na Disney, Six Flags e Beach Park, a piscina permite a criação de ondas personalizadas, ajustáveis conforme o perfil e o nível de habilidade dos surfistas.

"A grande inovação da nossa piscina é a possibilidade de personalizar completamente a experiência de surfe. Você pode, literalmente, escolher o tipo de onda que deseja pegar, desde ondas pequenas e suaves até tubos desafiadores, tudo controlado por um software que adapta a intensidade da onda conforme o perfil de cada pessoa, diz Laureano.

A piscina funciona de maneira sofisticada, com uma parede que é subdividida em várias câmaras, cada uma equipada com um motor e ventilador. Essas câmaras são preenchidas com ar, que é liberado sob pressão para criar as ondas. "Imagine um piano, onde você vai pressionando as teclas para produzir diferentes notas. É assim que nossa piscina funciona. Cada câmara na parede é como uma tecla, e o ar é liberado para criar a onda", explica Laureano. Essa tecnologia permite uma experiência extremamente personalizada, onde os surfistas podem definir, via aplicativo, a onda que desejam pegar no momento, com um sistema de reconhecimento facial que identifica o usuário e ajusta automaticamente as ondas conforme o seu perfil.

Diferente de outras piscinas de ondas no país, que funcionam com sessões fixas para grupos de surfistas, a piscina do Brasil Surfe Clube Costa Verde oferece uma experiência mais flexível e customizada. "Você pode marcar um horário para surfar e, durante aquela hora, as ondas serão adaptadas para o seu nível. Se você é iniciante, pegará ondas mais fáceis. Se você é um surfista avançado, poderá surfar tubos desafiadores, tudo dentro da mesma sessão". A piscina é capaz de gerar até 700 ondas por hora, com diferentes intensidades, formatos, e duração de até 25 segundos.

Embora a piscina seja capaz de acomodar até 80 pessoas por hora, a equipe do clube prefere limitar o número de surfistas por sessão pela metade para garantir que cada um tenha espaço e segurança. "O surfe é um esporte que exige muita atenção e respeito pelas ondas e pelos outros surfistas. Por isso, preferimos limitar a quantidade de pessoas por sessão, para que todos possam surfar com mais conforto e segurança."

Além da piscina de ondas, o Brasil Surfe Clube Costa Verde pretende ser um centro de lifestyle, com diversas opções de lazer e entretenimento. "Queremos criar um destino completo, onde as pessoas possam aproveitar o surfe, mas também desfrutar de outros elementos que fazem parte do lifestyle do surfe", diz Cremona. O clube contará com quadras de beach tênis, altinha, e outras atividades típicas do Rio de Janeiro, além de uma galeria e loja. "Estamos criando um espaço onde as pessoas podem viver a cultura do surfe de forma plena, com música, arte e muito mais", diz Laureano.

O projeto possui proposta inspirada no conceito de clubes como a Soho House. "A ideia é criar um ambiente sofisticado, mas ao mesmo tempo acolhedor, onde todos se sintam parte de uma comunidade", diz Laureano. O Brasil Surfe Clube Costa Verde será um espaço de curadoria artística, com eventos culturais, música ao vivo e parcerias com marcas de surfe, moda e arte. A proposta é que o clube seja um centro de encontro para os apaixonados pelo surfe e pelo lifestyle relacionado ao esporte.

Além da unidade de Mangaratiba, com previsão de inauguração no primeiro semestre de 2026, outras cidades como Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília e Camboriú estão na lista de próximas inaugurações do clube. O valor do título para sócios é de 350 mil reais, sem a necessidade de precisar esperar por ondas boas no mar.