Miami Heat vai oferecer experiência aos fãs com pacotes exclusivos de viagem

O Miami Heat, uma das maiores franquias da NBA do mundo, vai oferecer pacotes exclusivos de viagem para acompanhar os jogos do time. O produto estará disponível em 20 dos jogos mais esperados da temporada em Miami, nos Estados Unidos.

O serviço, que terá como parceira a Absolut Sport, agência multinacional de experiências esportivas, inclui ingressos nos melhores assentos na arena, hospedagem em hotéis de alto padrão e assistência completa no local. Além do esporte, os pacotes também possibilitam aos fãs aproveitarem a cidade de Miami durante a estadia.

“Estamos muito empolgados em unir forças com o Miami Heat, uma equipe que representa energia, emoção e paixão pelo basquete. Essa parceria é uma oportunidade incrível de aproximar ainda mais os fãs do esporte, oferecendo não apenas os melhores assentos na arena, mas uma experiência completa de viagem e entretenimento em Miami,” afirma Antonio Paz VP de Business Development da Absolut Sport.

“Já somos parceiros da Conmebol para os jogos da Libertadores e da Sul-Americana. Atuamos também na Copa América, em eventos da NFL e da Fórmula 1. Agora, por meio dessa parceria com o Miami Heat, expandimos nossa operação para a liga de basquete mais famosa do mundo. Isso mostra que a junção entre esporte e entretenimento está ganhando cada vez mais espaço no mercado, com ampla valorização da experiência do fã”, comenta Joaquim Lo Prete, country manager da Absolut Sport no Brasil.

A parceria já está em vigor e valerá para os jogos contra Los Angeles Lakers (04/12), San Antonio Spurs (19/01), Boston Celtics (14/03) e Golden State Warriors (25/03). Mais informações podem ser encontradas no site: https://absolutnba.crewfare.com/

Referência no mercado de turismo esportivo, a Absolut Sport realiza a comercialização de pacotes para os mais diversos eventos. Neste ano, a empresa já proporcionou viagens para o GP de São Paulo da Fórmula 1 e para a final da Copa Sul-Americana, no Paraguai. A decisão da Copa Libertadores, neste sábado, 30, na Argentina, também contará com torcedores que compraram os produtos oferecidos pela agência.