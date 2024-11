Praia com ondas a 15 minutos da Faria Lima começa a funcionar em abril de 2025; fotos

A rivalidade amistosa entre cariocas e paulistanos sempre rende boas piadas, especialmente quando o assunto é a praia. Enquanto os cariocas têm o mar e as praias icônicas à disposição, os paulistanos, conhecidos por seu estilo de vida acelerado e cosmopolita, brincam sobre a “falta” desse recurso natural na capital. A descontração entre as duas cidades envolve provocações amigáveis: os cariocas dizem que paulistanos precisam enfrentar horas de estrada para chegar ao litoral, enquanto paulistanos respondem destacando o “mar” de oportunidades e a vida cultural de São Paulo.

A partir de abril do próximo ano, os paulistanos vão entrar para o grupo de cidades brasileiras com praia. O Beyond The Club São Paulo, um complexo para esportes como surfe e skate, além de centro de bem-estar e gastronomia, será inaugurado. O projeto resulta de uma parceria entre o BTG Pactual Asset Management (do grupo da EXAME), a KSM Realty e a Realty Properties, com um investimento total de R$ 1,1 bilhão.

Atrações principais

O principal atrativo do Beyond The Club é uma piscina com 28 milhões de litros de água, que cria uma nova onda a cada quatro segundos. A piscina utiliza água doce tratada, ideal para prática de surfe tanto por atletas experientes quanto por iniciantes que desejam aprender o esporte do campeão mundial Gabriel Medina.

As obras, iniciadas em 2023, transformam uma área de 70 mil metros quadrados no bairro de Santo Amaro, próximo à Ponte Transamérica, na Marginal Pinheiros. O local fica a aproximadamente 15 minutos de carro da Avenida Brigadeiro Faria Lima, o centro financeiro do país.

Oscar Segall, sócio da KSM Realty, afirma que algumas etapas do projeto já estão 60% concluídas, enquanto outras atingiram 80%. “No final de março do ano que vem já teremos onda. Começaremos em abril com um sistema soft opening para convidados e pequenos grupos. A inauguração oficial está prevista para o final de julho”, diz Segall em entrevista à EXAME Casual.

Acesso exclusivo para sócios

O acesso ao complexo será exclusivo para sócios, e quase metade dos 3.000 títulos já foram vendidos. O valor do título familiar, que contempla até quatro pessoas, é de R$ 795 mil. Segall acredita que o título possui potencial de valorização como um ativo de investimento, pois em caso de venda, 90% do valor retorna ao proprietário – um diferencial neste setor, em que normalmente o clube retém grande parte desse montante.

Em uma parceria inédita, o Beyond The Club integrará o antigo Teatro Alfa, sob gestão da Aventura, maior produtora de espetáculos do Brasil. O teatro passará por uma modernização sob a curadoria de Aniela Jordan e Luiz Calainho, criando um centro cultural aberto ao público, mas com benefícios exclusivos para sócios.

Para quem busca diversão e atividades variadas, o Beyond vai contar com simuladores de alta tecnologia de esqui, snowboard, golf e Fórmula 1, além de quadras de beach tennis, tênis indoor e de saibro outdoor, squash, padel, campo de futebol society, pickleball e um ginásio poliesportivo.

O clube também fitness center com 2.200 metros quadrados dedicados a atividades como spinning, yoga, pilates e dança, além de fisioterapia integrada e piscinas adequadas tanto para treinos de alta performance quanto para relaxamento.

Piscina com ondas

A piscina com ondas é fornecida pela Wavegarden, renomada marca global com projetos em Garopaba (SC) e Itupeva (SP), e futura instalação em Araçoiaba da Serra, a duas horas de São Paulo.

Essa tecnologia oferece 90 ondas por hora, com alturas variando entre 0,5 e 2 metros e mais de 30 tipos de ondas, incluindo tubos. A cada quatro segundos uma nova onda é gerada de cada lado da piscina.

Com capacidade para até 900 surfistas por dia, a piscina proporciona uma experiência de surfe próxima à do oceano, com água cristalina e som natural das ondas. O complexo também terá piscina semiolímpica, piscina de hidroginástica, além de áreas sociais e infantis.