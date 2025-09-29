Marketing

Quer ir ao Tomorrowland Brasil? Beats e Spotify dão ingressos em desafio interativo

Campanha faz parte do pacote de ativações da marca, que inclui o lançamento do sabor Beats Mystery, cocriado com consumidores, e uma collab musical inédita com o DJ Zerb

DJ Zerb em gravação do hit Drop the Beats, em parceria com a marca de drinks prontos da Ambev para o Tomorrowland Brasil (Divulgação)

DJ Zerb em gravação do hit Drop the Beats, em parceria com a marca de drinks prontos da Ambev para o Tomorrowland Brasil (Divulgação)

Juliana Pio
Juliana Pio

Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 14h48.

Tudo sobreestrategias-de-marketing
Saiba mais

A Beats, marca de drinks prontos da Ambev, estará no Tomorrowland Brasil 2025 como drink oficial do festival, que acontece entre 10 e 12 de outubro, no Parque Maeda, em Itu (SP). Para esta edição, a empresa apresenta o novo sabor Beats Mystery, fruto de cocriação com consumidores e fãs do evento, além de lançar a promoção “Drop the Beats” em parceria com o Spotify e uma música inédita com o DJ e produtor brasileiro Zerb.

O desenvolvimento da Beats Mystery começou em fevereiro, a partir de insights coletados no Zé Delivery sobre o comportamento de compra dos jovens adultos. Mais de 50 protótipos foram testados até a definição da fórmula final, que será disponibilizada a partir desta terça-feira, 30, em pontos de venda selecionados em São Paulo, no Zé Delivery e durante o próprio festival.

“Estar no Tomorrowland Brasil é se conectar com quem vive música eletrônica em sua essência, do palco à pista. Para 2025, Beats, que é parceira histórica do festival, apresenta a Mystery Edition, fruto de cocriação com a nossa comunidade de lovers”, diz Mariana Porto, diretora de marketing de Beats.

Além da bebida, a marca promove a campanha “Drop the Beats” em parceria com o Spotify. Em uma playlist exclusiva de aquecimento para o festival (aqui), os fãs devem identificar trechos de músicas com a frase “Drop the Beat” e registrar no site da ação a minutagem exata em que aparece. Os primeiros a completar o desafio ganham ingressos com acompanhante para o Tomorrowland Brasil.

“O DJ e produtor Zerb, um dos maiores nomes brasileiros da cena, assina a parceria criativa e soma sua identidade à campanha Drop the Beats, e o Spotify será nosso principal canal para amplificar essa experiência”, diz Porto.

O filme da campanha foi dirigido pela dupla Guio, formada por Guilherme Ibanes e Otavio Lima, conhecidos por produções para TikTok e Instagram. Já Zerb, que tem mais de 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify e experiência em palcos como Tomorrowland Bélgica e casas em Ibiza, assina também uma faixa inédita criada especialmente para a ação, além de participar como curador da playlist e gravar faixas comentadas com dicas sobre os cupons escondidos.

O Tomorrowland Brasil 2025 terá como tema “Life” e reunirá mais de 150 artistas de música eletrônica em seis palcos. O festival já havia realizado edições no país em 2015 e 2016 e retornou em 2023, consolidando-se novamente como um dos principais eventos anuais de música eletrônica.

Acompanhe tudo sobre:estrategias-de-marketingAmbevPublicitários

Mais de Marketing

MMA Smarties 2025 divulga shortlist com 125 finalistas concorrendo à premiação

Outback volta com promoção de canecas colecionáveis; veja como conseguir

De máscara de abacate à indústria de US$ 6,3 trilhões: o boom global do bem-estar

Creators economy: TikTok fecha patrocínio com CCXP e cria espaço para formação de influenciadores

Mais na Exame

Negócios

Líderes se reúnem no Simpósio do COA para discutir o momento de transformação da região

Brasil

TST garante horas extras a empregada doméstica por falta de controle de jornada

Future of Money

Rede Swift vai testar tecnologia blockchain para modernizar pagamentos internacionais

Economia

Brasil cria 147,3 mil empregos com carteira assinada, patamar mais baixo para o mês