Quer ir ao Tomorrowland Brasil? Beats e Spotify dão ingressos em desafio interativo

A Beats, marca de drinks prontos da Ambev, estará no Tomorrowland Brasil 2025 como drink oficial do festival, que acontece entre 10 e 12 de outubro, no Parque Maeda, em Itu (SP). Para esta edição, a empresa apresenta o novo sabor Beats Mystery, fruto de cocriação com consumidores e fãs do evento, além de lançar a promoção “Drop the Beats” em parceria com o Spotify e uma música inédita com o DJ e produtor brasileiro Zerb.

O desenvolvimento da Beats Mystery começou em fevereiro, a partir de insights coletados no Zé Delivery sobre o comportamento de compra dos jovens adultos. Mais de 50 protótipos foram testados até a definição da fórmula final, que será disponibilizada a partir desta terça-feira, 30, em pontos de venda selecionados em São Paulo, no Zé Delivery e durante o próprio festival.

“Estar no Tomorrowland Brasil é se conectar com quem vive música eletrônica em sua essência, do palco à pista. Para 2025, Beats, que é parceira histórica do festival, apresenta a Mystery Edition, fruto de cocriação com a nossa comunidade de lovers”, diz Mariana Porto, diretora de marketing de Beats.

Além da bebida, a marca promove a campanha “Drop the Beats” em parceria com o Spotify. Em uma playlist exclusiva de aquecimento para o festival (aqui), os fãs devem identificar trechos de músicas com a frase “Drop the Beat” e registrar no site da ação a minutagem exata em que aparece. Os primeiros a completar o desafio ganham ingressos com acompanhante para o Tomorrowland Brasil.

“O DJ e produtor Zerb, um dos maiores nomes brasileiros da cena, assina a parceria criativa e soma sua identidade à campanha Drop the Beats, e o Spotify será nosso principal canal para amplificar essa experiência”, diz Porto.

O filme da campanha foi dirigido pela dupla Guio, formada por Guilherme Ibanes e Otavio Lima, conhecidos por produções para TikTok e Instagram. Já Zerb, que tem mais de 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify e experiência em palcos como Tomorrowland Bélgica e casas em Ibiza, assina também uma faixa inédita criada especialmente para a ação, além de participar como curador da playlist e gravar faixas comentadas com dicas sobre os cupons escondidos.

O Tomorrowland Brasil 2025 terá como tema “Life” e reunirá mais de 150 artistas de música eletrônica em seis palcos. O festival já havia realizado edições no país em 2015 e 2016 e retornou em 2023, consolidando-se novamente como um dos principais eventos anuais de música eletrônica.