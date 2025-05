Marketing de recomendação cria conexões genuínas e impulsiona marcas

*Por João Henrique Firmino

O marketing de recomendação tem se consolidado como uma das estratégias mais eficazes para impulsionar o crescimento de marcas e produtos. As ações aproveitam a opinião de clientes satisfeitos, influenciadores e parceiros para alcançar novos consumidores.

A estratégia é eficiente para criar uma publicidade autêntica e genuína, baseada na experiência de outras pessoas. Afinal, quando um cliente recomenda um produto ou serviço, ele não apenas transmite confiança, mas também valida a qualidade daquela marca, criando uma relação de credibilidade que dificilmente é atingida por anúncios convencionais.

Nesse contexto, o fenômeno dos brand lovers, ou "amantes de marca", desempenha um papel crucial para que essa estratégia seja bem-sucedida. Esses consumidores têm uma conexão emocional profunda com a marca e, muitas vezes, se tornam mais do que defensores. Além de comprar os produtos ou serviços de uma empresa com frequência, compartilham sua experiência positiva com amigos, familiares e seguidores nas redes sociais, geralmente de forma espontânea, se transformando em embaixadores da marca.

A credibilidade que o cliente passa para outras pessoas é refletida em números. Segundo estudo realizado pela consultoria Nielsen, 92% dos consumidores depositam mais confiança em recomendações de amigos e familiares do que na publicidade tradicional. O curioso é que até mesmo a recomendação de clientes desconhecidos tem peso extremamente relevante: 88% das pessoas confiam em avaliações online escritas por outros consumidores tanto quanto confiam em indicações de contatos pessoais.

No entanto, para que as empresas consigam aproveitar todo o potencial dos brand lovers e do marketing de recomendação, é fundamental conhecer profundamente o perfil do seu público-alvo e entender quais são os desejos, demandas e o que eles esperam do produto ou serviço.

Por isso, marcas que se conectam por meio de valores e missões semelhantes aos seus, têm mais chances de gerar uma base fiel de defensores. Oferecer experiências inesquecíveis, atendimento personalizado e serviços que superem as expectativas também contribuem para criar laços e gerar conexões entre cliente e a empresa.

Nos últimos anos as redes sociais se tornaram peça-chave nesse processo. Interagir de maneira autêntica com os clientes, compartilhar conteúdos exclusivos e incentivar os consumidores a compartilharem suas experiências, ajuda a engajar e atingir um maior número de pessoas positivamente. Ao recompensar a participação com benefícios especiais, descontos ou promoções exclusivas, a empresa cria um ciclo de fidelização que fortalece ainda mais a relação com seus brand lovers.

Não há dúvidas de que empresas que atuam com produtos cuja decisão de compra envolve alto valor, como imóveis e veículos, podem se beneficiar ainda mais do marketing de recomendação. Isso porque a confiança e a credibilidade são cruciais na hora da escolha. Dificilmente esse tipo de produto é adquirido no impulso, sem uma pesquisa aprofundada sobre a marca. E, quando a experiência é positiva, é comum que os consumidores voltem a procurar a empresa para fazer investimentos elevados, ao invés de se aventurar com uma marca que ainda não experimentaram.

Portanto, em um cenário de constante mudança e consumidores cada vez mais exigentes, as empresas precisam ir além da simples venda de produtos. O marketing de recomendação e a construção de uma base fiel de brand lovers são passos fundamentais para estabelecer uma relação duradoura com seu público. Ao apostar na confiança, autenticidade e paixão de seus consumidores, as empresas podem alcançar um público fiel e expandir a base de clientes, gerando em fluxo positivo e crescimento sustentável.