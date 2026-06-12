Exclusivo: Grupo L’Occitane anuncia Luisa Holzheim como nova CMO no Brasil

Em meio às comemorações de 50 anos da marca, o Grupo L’Occitane anuncia uma nova estrutura organizacional: Luisa Holzheim assume o cargo de diretora de marketing no Brasil.

Com uma trajetória consolidada no setor de beleza, a executiva passa a liderar as estratégias de comunicação e posicionamento para as duas principais marcas do grupo no país: L’Occitane en Provence e L’Occitane au Brésil.

"É um marco na minha carreira assumir a diretoria de marketing da L'Occitane, uma empresa onde já estou há quase cinco anos. O objetivo, agora, é realmente integrar as disciplinas de marketing, fazendo essa construção com os times de comunicação, PR, influenciadores e visual merchandising, que também passam a estar sob a minha gestão", conta Luisa à EXAME.

Formada em Relações Internacionais, na L'Occitane ela já liderou as áreas de desenvolvimento de produtos e trade marketing. Antes de ingressar na companhia, Luisa passou por empresas como Renault e Avon, onde atuou em todas as categorias do segmento de beleza, fragrâncias e cuidados faciais, consolidando uma visão ampla sobre diferentes mercados e perfis de consumidores.

Brasilidades que engajam

À frente da área de marketing de produto, a executiva liderou todo o ciclo de vida, da concepção à ativação, de mais de 150 lançamentos de SKUs, além de acompanhar de perto a evolução desses produtos no mercado.

"Temos muito orgulho do que construímos até aqui, com itens que hoje já se consolidam entre o top 10 da nossa marca no Brasil", diz Luisa. Um dos maiores sucessos sob sua gestão foi a linha Compotas Corporais, que parte do conceito do "inesperado" para transformar elementos da cultura brasileira em experiências cosméticas sensoriais que geram grande engajamento.

"Queremos ser uma marca que apresenta ao mercado produtos inesperados e surpreendentes, que gerem esse efeito surpresa no público. Exploramos muito a sensorialidade, brincando com texturas e olfativos. Recentemente, lançamos a linha Romeu e Julieta e o consumidor dizia: 'Nossa, mas vai ter cheiro de queijo?'. Isso tudo gera conversa e curiosidade", explica a CMO.

Em relação à L’Occitane en Provence, o desafio é a tropicalização assertiva das diretrizes francesas para o mercado local. Segundo Luisa, a ideia é equilibrar a herança da alta Provence com a demanda brasileira por inovação.

Desafio já estruturado

Assumindo o cargo em pleno ano fiscal, a CMO enfrenta o desafio de executar um planejamento já em vigência. Ela enfatiza que o trabalho será feito em estreita colaboração com os times comerciais e financeiros, garantindo que o marketing esteja sempre alinhado aos objetivos estratégicos do grupo.

"Assumo essa nova posição com um plano bem definido e construído a muitas mãos. A ideia, agora, com os times unificados, é encontrar oportunidades de maximizar o que já fazemos muito bem, trazendo mais integração entre a comunicação e a frente de produto", pontua a executiva.

Renovação das lojas e identidade visual

Como parte das celebrações dos 50 anos da L’Occitane en Provence globalmente, o segundo semestre será marcado por modernizações das lojas da marca, que passarão a ser chamadas de maisons.

"Estamos em um ano de renovação para trazer esse sentimento de sentir-se em casa. Também estamos mudando a identidade visual de diversas linhas. Tudo isso com um objetivo: que a L’Occitane au Brésil realmente faça parte dos lares brasileiros", conclui a CMO.