NEOOH vence concorrência e assume mídia digital nas lojas TIM em todo o país

A NEOOH passou a comandar a operação nacional de mídia digital nos pontos de venda da TIM em todo o país. A empresa foi a vencedora da concorrência promovida pela operadora e será responsável pela gestão integral das telas digitais e painéis de LED instalados nas lojas da marca pelos próximos anos.

O contrato abrange todas as etapas da operação de digital signage, incluindo instalação, configuração, manutenção e produção de conteúdo. Também estão previstos projetos especiais, com foco em interatividade, ativações phygital e experiências com elementos de gamificação.

A nova flagship da TIM na Rua Oscar Freire, em São Paulo, é um dos destaques da parceria. A unidade conta com uma estrutura imersiva de mídia digital, com múltiplas telas, dois grandes LEDs e um mapa interativo da loja, desenvolvido pela NEOOH.

A relação entre as duas empresas teve início em 2018 e, até aqui, conectava cerca de 1,9 mil pontos digitais em mais de 660 lojas da TIM, presentes em 26 estados e mais de 290 cidades. Nesse período, foram produzidos mais de 1,2 mil conteúdos e realizadas ações promocionais com jogos e quizzes.

“O ponto de venda físico vive uma reinvenção, e o retail media é hoje um dos grandes protagonistas da transformação digital no marketing. A loja se consolida como um ambiente estratégico de mídia, que gera valor de marca e impulsiona conversão. Nossa proposta combina dados, criatividade e performance com uma entrega inovadora e mensurável”, diz Hugo Vieira, COO da NEOOH.

Segundo Roberta Costa, gerente sênior de trade marketing da TIM Brasil, a iniciativa está alinhada ao posicionamento da operadora. “A nova fase da nossa operação de lojas reflete o posicionamento da TIM como uma marca conectada à inovação, à tecnologia e à experiência do cliente. A parceria com a NEOOH nos permite transformar os pontos de venda em verdadeiros hubs de interação, com uma comunicação mais fluida, relevante e próxima das pessoas.”