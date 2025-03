Investimentos em publicidade crescem 12,17%, alcançando R$ 26,3 bilhões

O mercado brasileiro de mídia registrou um crescimento significativo em 2024, com os investimentos publicitários alcançando R$ 26,3 bilhões, um aumento de 12,17% em comparação com o ano anterior.

Os dados são da pesquisa Cenp-Meios, conduzida pelo Cenp, Fórum de Autorregulamentação do Mercado Publicitário. O desempenho evidencia a confiança de empresas e organizações no papel da publicidade como impulsionadora do consumo, da economia e do fortalecimento de marcas.

O levantamento abrange os espaços publicitários efetivamente adquiridos por 339 agências de todo o país ao longo do ano (em 2023, o número foi de 336). A pesquisa analisa os Pedidos de Inserção (PIs), executados pelos veículos e consolidados por meio, período, estado e região, sem acesso a informações específicas sobre clientes ou veículos.

Segundo o Cenp, uma série de fatores contribuiu para um crescimento dos investimentos publicitários em ritmo quase quatro vezes superior ao da expansão do PIB. Entre eles, estão a chegada de novos anunciantes estrangeiros, com destaque para as montadoras de automóveis chinesas, os Jogos Olímpicos de Paris e o fato de 2024 ter sido um ano eleitoral.

As datas promocionais do varejo, como a Black Friday e o Natal, também colaboraram para esse resultado. No ano, as veiculações nacionais responderam por 68,2% do total investido. A região Sudeste concentrou 19,6%, seguida pelo Nordeste (4,6%), Sul (3,6%), Centro-Oeste (2,8%) e Norte (1,1%).

Luiz Lara, presidente do Cenp, destaca o crescimento do setor como um reflexo da sua vitalidade e da importância estratégica da publicidade para o desenvolvimento econômico.

"Trata-se de um setor que impulsiona uma cadeia de diversos outros segmentos, gera milhares de empregos e estimula o consumo, o que reforça a confiança das empresas em investir para se conectar com os consumidores", diz Lara. “É um setor resiliente e dinâmico, que se reinventa no ritmo das mudanças do mercado e da sociedade.”

Realizado pelo oitavo ano consecutivo, o Cenp-Meios foi monitorado pelo Núcleo de Qualificação Técnica (NQT), órgão especializado em pesquisa, mídia, circulação e métricas, composto por representantes de anunciantes, agências, elos digitais e veículos de comunicação. A aferição dos dados foi realizada pela KPMG, que garantiu a integridade e a segurança do sistema.

Internet e TV lideram investimentos em 2024

O mercado publicitário brasileiro apresentou um faturamento total de R$ 26,3 bilhões ao longo de 2024, com destaque para os meios Internet e Televisão, que juntos concentraram mais de 80% dos investimentos.

Os dados foram divulgados por 339 agências, incluindo 272 matrizes e 67 filiais, e refletem as tendências de consumo e estratégias das marcas para alcançar seus públicos.

Internet domina o digital

A Internet consolidou sua posição como o 2º maior meio em termos de investimento publicitário, faturando R$ 10,46 bilhões, o equivalente a 39,8% do total do mercado.

Dentro desse segmento, o destaque foi para Internet Display e Outros, que representaram 60,9% do investimento online, com R$ 6,36 bilhões. Outros formatos digitais também tiveram participação significativa:

Internet Social: R$ 2,5 bilhões (23,9% do total da Internet)

Internet Busca: R$ 738 milhões (7,1%)

Internet Vídeo: R$ 823 milhões (7,9%)

Internet Áudio: R$ 30 milhões (0,3%)

Televisão mantém liderança

Apesar do crescimento dos meios digitais, a televisão segue como o principal canal de publicidade no Brasil, responsável por 42,4% do faturamento total.

O meio arrecadou R$ 11,14 bilhões, sendo que a maior parte foi destinada à Televisão Aberta, com R$ 9,61 bilhões (86,3% da TV). Já a Televisão por Assinatura representou R$ 1,52 bilhão (13,7%).

Outros meios tradicionais

Os investimentos em mídias tradicionais como rádio e jornal continuam relevantes:

Rádio: R$ 1,04 bilhão (4% do total)

Jornal: R$ 365 milhões (1,4%)

Revista: R$ 101 milhões (0,4%)

A mídia exterior (OOH) também apresentou uma participação expressiva de 11,8%, com um faturamento de R$ 3,11 bilhões. O cinema foi o meio com menor investimento publicitário em 2024, somando apenas R$ 70 mil (0,3%).

Os dados refletem uma transformação no mercado publicitário brasileiro. Enquanto os meios digitais continuam crescendo e ganhando relevância nos orçamentos das marcas, a televisão ainda é a preferida para alcançar grandes audiências. A diversificação dos investimentos demonstra como os anunciantes estão adaptando suas estratégias para atender às novas demandas dos consumidores.