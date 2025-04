Maiara 'muda de dupla' em nova campanha do Burger King; assista

Maiara, da dupla com Maraisa, “mudou de dupla” na nova campanha do Burger King ao escolher uma nova parceria: a dos combos da promoção Dupla BK. A ação publicitária divulga as combinações de dois sanduíches a partir de R$ 25,90 e usa o humor como ponto de partida, com a cantora sertaneja como protagonista.

A campanha reforça a proposta da marca da Zamp de comunicar com leveza e aposta em uma personagem que tem familiaridade com o conceito de “dupla”. Maiara responde, de forma bem-humorada, aos comentários que vem recebendo nas redes sociais sobre seu apetite e deixa claro: quando está com muita fome, não come só um, come dois hambúrgueres do BK.

Criada pela agência AlmapBBDO, a campanha conta com um filme principal de 30 segundos e outras cinco versões mais curtas, com cinco segundos cada. As peças estão sendo veiculadas na televisão. O conteúdo brinca com o apetite da artista e com a variedade de combinações possíveis com a promoção. O mote central da comunicação é a liberdade de escolha e o custo-benefício das duplas.

A promoção inclui sanduíches como Chicken Duplo, Rodeio Duplo, Cheeseburger Duplo, Stacker Duplo Bacon, Cheddar Duplo, Big King e o Whopper, que também pode ser pedido na versão vegetariana. Os preços variam entre R$ 25,90 e R$ 29,90, e é possível misturar diferentes sanduíches na dupla, pagando uma média entre os valores individuais.

A aposta do BK dialoga com um comportamento já presente entre os consumidores da marca: a escolha de mais de um sanduíche em pedidos feitos em momentos de maior fome. O formato da campanha também mira o público que consome conteúdo nas redes sociais.

Com mais de mil unidades em operação no país, o Burger King tem mantido sua linha de comunicação voltada ao humor e à cultura pop. A presença de Maiara reforça a estratégia de associar a marca a personalidades com forte engajamento digital e identidade reconhecível.

A Dupla BK já está disponível em unidades participantes da rede em todo o Brasil. A campanha também se estende para os canais digitais da marca, que concentra o detalhamento da promoção.