Burger King dará refill de Smirnoff Ice grátis em ação no Carnaval

O Burger King vai oferecer bebida alcoólica pela primeira vez no Brasil em uma ação durante o Carnaval com a Smirnoff Ice, que recentemente lançou novos sabores, conforme mostrado pela EXAME. A iniciativa "Smirnoff é ICE, Burger King é fogo" visa associar as marcas a momentos de consumo sazonais e reforçar sua presença na festividade.

A parceria inclui a venda de combos com a bebida produzida pela Diageo em lojas selecionadas e via delivery, além da instalação de torneiras da bebida em duas unidades da rede de fast food, uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo.

Nos dias 1º e 2 de março, das 15h às 17h, clientes maiores de 18 anos que comprarem qualquer item nos restaurantes participantes poderão receber um refil gratuito de Smirnoff Ice, servido em copos personalizados.

“Uma parceria só faz sentido quando consegue ir além da surpresa e oferece uma experiência verdadeiramente memorável", diz Guilherme Martins, vice-presidente de marketing da Diageo no Brasil.

Segundo o executivo, a estratégia visa gerar experiência de marca e ampliar a conexão com o público em um período de alto engajamento. "Ninguém esquece a primeira vez que tomou Ice direto da torneira”, brinca. “Essa sinergia entre as marcas reforça a abordagem inovadora de Smirnoff, integrando-se a um movimento maior de relançamento da marca, que vai além do produto e se conecta de forma autêntica com a cultura e o estilo de vida do nosso público.”

Conforme reportagem da EXAME, hoje, a Smirnoff Ice tem o desafio de encarar um cenário com muitas outras bebidas similares – alguns produtos, inclusive, utilizam o termo Ice. O mercado de bebidas RTD (sigla de ‘Ready to Drink’, que significa ‘pronto para beber’) é bem diferente do que era há duas décadas. No Brasil, segundo a Nielsen Scantrack, a categoria cresceu mais de 60% nos últimos anos. Globalmente, esse nicho deve atingir US$ 40 bilhões até 2027.

A campanha com o BK, criada pela AlmapBBDO, reforça o conceito da parceria com o mote “Smirnoff é ICE, Burger King é fogo” e aposta em conteúdos audiovisuais para ampliar o alcance. O filme publicitário estreia nas redes sociais e será exibido na TV a partir de 26 de fevereiro. A comunicação destaca a mecânica da ação e reforça a obrigatoriedade da comprovação da maioridade para participação.

A iniciativa segue uma tendência de co-branding entre marcas que buscam fortalecer sua identidade ao se associarem a parceiros que compartilham valores complementares. O Burger King, conhecido por ativações que geram engajamento e conversas, se aproxima de um público interessado em entretenimento e consumo casual. Para a Smirnoff Ice, a parceria amplia a visibilidade da marca e reforça seu posicionamento dentro de um contexto de celebração.

"O BK já é reconhecido por estar nas conversas quentes, e, mais uma vez, estamos gerando relevância cultural para a marca ao nos conectar com o consumidor durante o Carnaval. Aproveitamos essa ocasião para estabelecer uma parceria com algo que realmente engaja o público nesse período de indulgência coletiva. A colaboração é um exemplo de como podemos criar uma ação com leveza e impacto", comenta Igor Puga, CMO da Zamp, master franqueada do Burger King no Brasil.

Torneira refill de Smirnoff Ice no Burger King

Ao comprar qualquer item nos restaurantes participantes e comprovar maioridade, o cliente garante o Free Refill de Smirnoff ICE por 30 minutos, servido em copos personalizados para levar para casa.

Quando:

Dias 1º e 2 de março, entre 15h e 17h.

Onde:

Rio de Janeiro: Loja Recreio 2 - Av. das Américas, 17431 - Recreio dos Bandeirantes, RJ, 22790-703.

São Paulo: Loja da JK - Av. Juscelino Kubitschek, 1514.

A campanha também abrange a venda de combos promocionais com a bebida em restaurantes participantes e por meio de aplicativos de entrega, como iFood e Rappi, a partir de 1º de março, enquanto durarem os estoques. As opções disponíveis são: