Zamp (ZAMP3) encerra programa de ADRs em Nova York

A Zamp (ZAMP3), operadora das redes Burger King e Popeyes no Brasil, comunicou nesta quarta-feira, 9, que vai encerrar seu programa de recibo de ações (American Depositary Receipts, ADR na sigla em inglês) no mercado de ações dos Estados Unidos.

A decisão foi aprovada pelo conselho de administração e será concluída em 12 de maio de 2025. Com isso, a empresa rescindirá o contrato de depósito firmado com o JPMorgan Chase Bank, responsável por custodiar as ações representadas pelos ADRs no mercado americano.

O acordo original havia sido assinado em abril de 2023 e permitia a negociação das ações da companhia em Nível 1 de ADR, cada certificado representando quatro ações ordinárias da Zamp.

Como ficam as ações da Zamp na B3?

O encerramento do programa não afeta a negociação das ações no Brasil, que seguem listadas na B3 sob o ticker ZAMP3.