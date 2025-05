Jeffrey Dean Morgan e Rodrigo Lombardi 'duelam' em nova campanha da Spaten

Spaten, do portfólio premium da Ambev, escalou Jeffrey Dean Morgan e Rodrigo Lombardi para protagonizar sua nova campanha “Mais força, menos amargor”, em mais uma ação para reforçar sua presença no segmento de cervejas premium.

A campanha apresenta um duelo simbólico entre os dois astros em um baile de gala, onde a rivalidade se expressa por meio de olhares e gestos, com a disputa centrada em uma garrafa de Spaten. A produção é assinada pela agência GUT e reflete o conceito da marca, que valoriza a força na bebida e reafirma seu slogan: 'Estilo Spaten de ser forte'.

“Foi uma experiência incrível — do set ao resultado final. Gostei da oportunidade de interagir com Rodrigo Lombardi e com nosso diretor, Vellas. Talvez a Spaten e eu tenhamos mais em comum do que parece”, disse Jeffrey Dean Morgan, em nota. O ator americano é conhecido por seus papéis em séries como The Walking Dead, Supernatural e Grey's Anatomy.

“Tive o privilégio de trabalhar com um cliente que confiou no processo criativo, e com uma equipe de produção absolutamente talentosa. A direção do Vellas foi um prazer à parte. Sua sensibilidade e precisão tornaram o set um ambiente acolhedor. E, claro, não posso deixar de mencionar o Jeffrey, meu parceiro de cena", complementou o brasileiro Rodrigo Lombardi.

O filme de 30 segundos, com trilha sonora de Édith Piaf, foi dirigo por Vellas. A produção foi realizada em Montevidéu, no Uruguai, durante o mês de abril. A escolha do local e o casting internacional reforçam o posicionamento premium da marca e sua ligação com o universo do entretenimento e cinema.

“Essa é a grande magia da publicidade: poder filmar em lugares e países diferentes, com atores e atrizes incríveis. Nesse projeto, tive a oportunidade de dirigir duas celebridades fora de série e reuni-las em um set completamente improvável — considerando que vêm de mundos totalmente distintos. E foi nesse momento, nessa oportunidade, que fizemos um comercial e vimos esses dois universos se unindo, criando uma química e sinergia única entre eles”, diz Vellas.

Além do filme principal, a campanha será ampliada com conteúdos digitais que aprofundam a narrativa dos personagens interpretados pelos atores. A estratégia busca manter o engajamento do público nas próximas semanas e conquistar fatia de mercado frente a concorrentes como a Heineken, que tem posicionamento semelhante.

“A história contada nesse filme retrata de maneira simbólica o que é a essência de Spaten - uma cerveja que se destaca por seu sabor forte, resultado de uma receita com maior quantidade de malte, mas com um amargor que não pesa, agradável ao paladar. Contar com Morgan e Lombardi na produção, que possuem este perfil que mescla força com elegância, foi o toque final para encantarmos ainda mais os fãs de Spaten”, diz Cinthia Klumpp, diretora de marketing da marca.

Segundo Natalia Mamede, diretora de criação da GUT, desde o começo, a ideia era mostrar a dualidade entre ‘mais força, menos amargor’, mas sem cair em representações óbvias desses mundos. "Ao mesmo tempo, elevar a sofisticação da marca. Então, resolvemos imaginar: e se o confronto estivesse ali, mas contido? Silenciado por um elegante baile de gala?”, explica Mamede.

Como parte do portfólio premium da Ambev, Spaten ajudou a expandir o crescimento do segmento da companhia pelo 16º trimestre consecutivo. Os resultados financeiros divulgados na última semana mostraram que as cervejas premium da companhia cresceram mais de 20% em comparação com o primeiro trimestre do ano passado.