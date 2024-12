25 anos de Ambev: edição especial da EXAME traz os protagonistas dessa trajetória

2024 é um ano especial para a Ambev. A companhia celebra 25 anos da fusão entre as cervejarias Antarctica e Brahma, movimento que originou uma das maiores empresas do Brasil e do mundo. Para marcar essa data especial, a EXAME apresenta uma edição especial, feita em parceria com a Ambev, e que mergulha em uma das mais impressionantes trajetórias do mercado brasileiro.

São histórias que mostram as facetas desse grande sonho que mudou o panorama do mercado de bens de consumo no Brasil, transformando o ambiente empresarial no país – e até a própria forma como os brasileiros se apresentam ao mundo.

Ao aliar ambição e criatividade com eficiência, a Ambev chegou a uma combinação brasileira imbatível. Vinte e cinco anos atrás, quando as concorrentes Brahma e Antarctica se juntaram para dar origem a um novo gigante do mercado de bebidas, Fernando Henrique Cardoso começava seu segundo mandato, e Central do Brasil vencia o Globo de Ouro. Lá fora, o euro começava a circular, marcando um período histórico de união e de olhar para o futuro.

De lá para cá, os desafios globais só cresceram, mas uma leva de novas empresas protagonistas fez do mundo um lugar mais conectado. A Ambev, brasileira da gema, é uma delas.

Quem faz parte dessa história

A edição especial traz a trajetória da companhia por meio dos homens e mulheres que ajudaram a construi-la. São executivos como Jean Jereissati, atual CEO da Ambev, e Victorio de Marchi, presidente emérito e membro do conselho de administração da Ambev – e que participou ativamente da fusão realizada em 1999.

A EXAME também conversou com famosos como Anitta, Ronaldo e Zeca Pagodinho, que se tornaram “os rostos” de algumas marcas da empresa; e com fãs que viraram verdadeiros embaixadores das marcas.

O material traz ainda, com exclusividade, uma conversa com Carlos Lisboa, executivo que assumirá como CEO da Ambev a partir de janeiro. Em sua primeira entrevista ao mercado brasileiro, Lisboa fala sobre os planos para a companhia e o sentimento de voltar para onde iniciou sua carreira.

A história de um gigante que fatura mais de R$ 120 bilhões por ano é feita por essa combinação de trabalho duro e brilho, como mostram as reportagens deste especial.

