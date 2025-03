Jean Bueno é o novo CMO da Pierre Fabre Brasil, dona das marcas Avène, Ducray e Darrow

Jean Bueno é o novo Chief Marketing Officer (CMO) da Pierre Fabre Brasil. O executivo, que tem mais de 20 anos de experiência em estratégia, marketing, digital, inovação e novos negócios, chega com o objetivo de fortalecer a presença das marcas Avène, Ducray e Darrow no mercado brasileiro e impulsionar a transformação digital da companhia.

Bueno tem passagens por empresas como O Boticário, Avon e Unilever e assume em um momento de evolução dos Laboratórios Pierre Fabre no Brasil. Sua chegada reforça a estratégia da multinacional francesa de ampliar a conexão com dermatologistas e consumidores e explorar novas oportunidades de crescimento.

“O compromisso da Pierre Fabre com a inovação e a saúde da pele é inegociável. Assumo este desafio com o olhar voltado para o futuro, fortalecendo ainda mais essa presença no Brasil e estreitando a relação com dermatologistas e parceiros estratégicos. Acima de tudo, é o momento de nos conectarmos com o consumidor onde ele estiver, especialmente no digital”, afirma Bueno.

Formado em Economia e Gestão pela Universidade de Paris Panthéon-Sorbonne e com MBA em Marketing pela FGV, o executivo tem experiência em turnarounds estratégicos, fusões e aquisições, reposicionamento de marcas e expansão de mercado. Sua trajetória inclui a criação de estratégias inovadoras e a gestão de times de alta performance.

O Brasil é o terceiro maior mercado de beleza e higiene do mundo, atrás de Estados Unidos e China. Nesse cenário, a Pierre Fabre busca consolidar sua posição no segmento de dermocosméticos com produtos que aliam ciência, tecnologia e inovação para o cuidado da pele.

Com mais de 60 anos de história, a companhia atua há mais de 30 anos no Brasil. O grupo, que pertence a uma fundação, opera no país com três marcas de dermocosméticos: Avène, Ducray e Darrow. Avène é uma das líderes em dermocosméticos na Europa, enquanto Ducray se destaca em shampoos dermatológicos. Darrow, marca brasileira do grupo, é referência no segmento de peles oleosas e desde 2023 é comercializada em outros países da América Latina.