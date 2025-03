Além das atrações musicais, o Lollapalooza também é palco de diversas ativações de marcas patrocinadoras e parceiras, que integram a programação. A 12ª edição do festival, que contará com nomes como Olivia Rodrigo, Alanis Morissette e Shawn Mendes, ocorre nos dias 28, 29 e 30 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Marcas de diferentes setores, a exemplo de Sadia, Samsung, Bacio di Latte, Cielo, Tic Tac, Riachuelo e McDonald's, estarão presentes no evento, com ativações voltadas para o engajamento do público e o fortalecimento de suas estratégias de marketing.

A participação em festivais permite que as empresas se associem a experiências positivas e memoráveis. Essa abordagem, chamada de "marketing de experiência", visa criar interações diretas e significativas com os consumidores, ao mesmo tempo que fortalece o reconhecimento da marca e potencializa sua lembrança no momento da compra.

Uma pesquisa da Wake Creators, empresa de marketing de influência baseada em dados, aponta que os festivais mais aguardados do ano são Lollapalooza (86%), The Town (69%) e Tomorrowland (39%), seguidos por Rock The Mountain (25%) e Primavera Sound (23%).

Entre as marcas mais associadas a festivais, a Coca-Cola lidera as menções (23%), seguida por Heineken (12%) e Rock in Rio (8%). Budweiser (6%), Lollapalooza (4%) e Spotify (4%) também aparecem no ranking.

Confira as ativações de marcas no Lollapalooza 2025

Vivo amplia rede 5G

Patrocinadora do festival, a Vivo preparou ativações que combinam tecnologia e sustentabilidade. A marca reforçou sua rede 5G no festival, que promete conexão de até 500 Mbps, mesmo em áreas com grande concentração de pessoas.

Além da conectividade, a Vivo traz a campanha "Raízes Vivas", inspirada na Amazônia, com espaços imersivos. No lounge, uma tela de LED simula a floresta, e os visitantes podem participar de um vídeo opportunity e um quiz sobre sustentabilidade para ganhar brindes. Na pista, uma instalação em formato de casa na árvore oferece balanços interativos com projeções em queda d'água e áreas de descanso com recarga de celular.

Clientes Vivo terão acesso a um espaço exclusivo no piso superior da ativação, com salão de cabelo e maquiagem, massagens e snacks. O festival também contará com totens de recarga espalhados pelo evento e apresentações da Gang do Eletro nos espaços da marca.

Tinder promove “Pulseira do Match”

Apoiador oficial do festival, o Tinder distribuirá a “Pulseira do Match”, acessório que identifica solteiros e estimula interações. Cada pulseira vem com cinco espaços vazios e adesivos colecionáveis, representando funções do app. Quem completar a pulseira pode ganhar acesso ao Lolla Lounge. Para turbinar perfis, fotógrafos estarão no evento registrando imagens dos participantes.

Karaokê da Sadia

A Sadia, pelo quarto ano consecutivo no Lollapalooza Brasil, promete uma experiência imersiva para os participantes com seu estande de 100m², inspirado na cabeça do mascote Lek Trek. Durante os três dias de evento, o público poderá vivenciar ações, como um karaokê com banda ao vivo, degustação de produtos e projeções temáticas relacionadas aos headliners do festival.

Entre os brindes que a Sadia vai oferecer, estão o Balde Crocantudo, um bowl exclusivo em formato de Lek Trek, recheado com empanados e batatas fritas. O estande também distribuirá bucket hats e shoulder bags. A marca estará ainda em diversas tendas espalhadas pelo evento, oferecendo mais de 30 opções de comidas.

Fiat e os "virgens oficiais do LollaBR"

Estreando como patrocinadora oficial do Lollapalooza, a Fiat apresenta uma ativação imersiva, com foco em seus novos modelos híbridos. A marca promove a campanha "Híbridos Fiat. Os virgens oficiais do LollaBR", conectando-se ao público jovem do festival.

Entre as ativações, o público poderá vivenciar displays personalizados dos carros, além de participar de um game interativo no app da Uber. Fiat também aposta em conteúdos digitais criados com influenciadores, ampliando sua presença nas redes sociais.

Capa protetora para tênis do Club Social

Em seu segundo ano consecutivo como patrocinador oficial, o Club Social traz uma experiência imersiva com forte influência da cultura urbana, especialmente o funk. O destaque vai para a parceria com a GR6 e o lançamento do funk "Crocante Interessante", que traz MC Kako, Leone e DJ Perera.

No festival, o público poderá gravar sua própria versão da música em um estúdio exclusivo, participar de um game de beats no estilo MPC e curtir uma blitz nas ruas com distribuição de produtos. Além disso, Club Social lança uma websérie no TikTok com novos talentos do funk e mensagens personalizadas no circuito OOH.

A marca também preparou uma série de ativações com brindes. Quem passar pelo estande da marca poderá participar de dinâmicas e garantir não só o novo Club Social Snack, com seus cinco sabores assados e crocantes, mas também itens desejados, como shoulder bag, ventosa para celular e capa protetora para tênis.

Nanica Brasil leva banoffee

Pelo segundo ano consecutivo, a Nanica Brasil estará presente no Lollapalooza, oferecendo ao público opções de sobremesa durante o festival. A marca levará suas tradicionais tortas banoffee e limonada com coco, disponíveis em fatias. Com mais de 60 franquias em todo o Brasil, a marca busca ampliar sua visibilidade e alcançar novos consumidores ao participar do evento.

Cabine fotográfica na Youcom

A Youcom estará no Lollapalooza Brasil 2025 com uma ativação especial para o público do festival. No primeiro dia de evento, sexta-feira, 28/03, um caminhão temático será instalado próximo ao Portão 7 do Autódromo de Interlagos, oferecendo uma experiência imersiva aos visitantes.

O espaço contará com um DJ, cabine fotográfica, retoque de maquiagem e aplicação de glitter, além de ser instagramável. Os participantes que postarem conteúdo nas redes sociais com a hashtag oficial da ativação receberão brindes exclusivos.

Schweppes leva mocktails exclusivos

A Schweppes marcará presença no Lollapalooza com um cardápio exclusivo de mocktails no Lolla Lounge by Vivo. A marca, conhecida pela expertise em mixologia, aposta em bebidas não alcoólicas.

O menu foi desenvolvido por mixologistas da marca e apresenta três opções inspiradas em estilos musicais do festival: Eletronic Peach, inspirado no eletrônico; White Tea House, inspirado no trap; e Pink Indie, inspirado no indie. Além disso, o bar da marca contará com opções alcoólicas e uma área instagramável para fotos e brindes exclusivos.

Coke Studio

O Coke Studio retorna ao Lollapalooza Brasil 2025 com um espaço que une música, movimento e interatividade. O espaço oferecerá uma experiência imersiva para os participantes, com um line-up de DJs residentes, artistas emergentes e grandes nomes da música brasileira, como Fresno, Fran Gil e Luísa Viscardi.

Além das performances, o público poderá participar de experiências interativas, como personalização de cordões e uma ativação de vídeos. Os copos de Coca-Cola distribuídos nos bares do Coke Studio serão transformados em uma experiência gamificada, com QR codes que permitem aos participantes concorrer a brindes, como câmeras de fotos instantâneas, cordões customizados e o acesso a uma área VIP com open bar de Coca-Cola.

Copos personalizados de Budweiser

Budweiser, patrocinadora do Lollapalooza Brasil desde 2018, terá um espaço privilegiado com vista direta para o Palco Budweiser, onde se apresentam os principais artistas. O estande contará com a tradicional arquibancada, que permite ao público acompanhar os shows.

Além de bares com Budweiser, Bud Zero e água espalhados por todo o festival, a marca leva 50 torneiras de chopp com autoatendimento, localizadas entre o estande e o Lounge. Como brindes, os copos personalizados de Budweiser estarão de volta, agora acompanhados de tirantes para copos e celulares. Os itens começam a ser distribuídos logo nos primeiros minutos após a abertura do estande.

Neste ano, a Budweiser também destaca a versão sem álcool, que dará nome ao Palco Bud Zero, localizado dentro do estande da marca. O espaço contará com uma programação própria de música eletrônica, trazendo artistas como Syon Trio, Discos Baratos, Ca Mina e Thay Girão.

Capas de chuva e cangas de Mike's Ice

Mike's Ice, em seu terceiro ano como parceira do Lollapalooza Brasil, amplia sua participação e estreia o primeiro palco patrocinado, o Palco Mike's Ice, que irá receber 15 bandas e artistas nacionais e internacionais ao longo dos três dias de festival. Além da ativação no palco, a marca traz os ‘Sideshows by Mike’s Ice’, shows exclusivos e intimistas de bandas, em locais fora do Autódromo de Interlagos. Os ingressos para os eventos já estão disponíveis para compra na Ticketmaster.

No Autódromo de Interlagos, os visitantes poderão desfrutar de três sabores exclusivos de Mike's Ice: Mike’s Ice Limão, Mike’s Ice Guaraná e Mike’s Ice Pitaia. A marca distribuirá seus sabores por meio de mochileiros e nos bares oficiais. Mike's Ice contará ainda com dois paredões de torneiras — um no gramado e outro na área lounge — com mais de 30 torneiras servindo exclusivamente o sabor Mike’s Ice Limão.

A marca também preparou uma série de brindes e ativações. Serão distribuídas capas de chuva pela área do Autódromo, enquanto quem estiver no gramado poderá garantir copos e cangas personalizadas. Além disso, o público poderá fazer o trial de produtos em diversos pontos do evento.

Bacio di Latte leva milkshakes e picolés

A Bacio di Latte traz três experiências para o público durante os três dias de festival. Uma das novidades é o quiosque de Milkshakes, com receitas especiais feitas com gelato, calda e chantilly. Além disso, serão vendidos copos colecionáveis de Milkshake, como lembrança do evento.

No ChefStage, espaço de gastronomia do festival, a marca apresentará os Picolés Insanos, que trazem combinações de sabores com calda e toppings. Os picolés clássicos também estarão disponíveis, junto ao lançamento Ciocchino Pistacchio e ao Bombom di Gelato nos carrinhos distribuídos pelo evento. No espaço VIP, os convidados terão uma experiência exclusiva com a distribuição gratuita de picolés e mini milkshakes da Bacio di Latte.

Óculos de sol da Cielo

No estande da Cielo, maquininha oficial do Lollapalooza Brasil 2025, o público poderá participar de um jogo da memória em duplas, com a chance de ganhar brindes exclusivos como óculos de sol, protetor de sapatos e bottons personalizados.

Além disso, a Cielo, em parceria com o Bradesco, patrocina o Lolla Comfort, um espaço exclusivo para quem busca mais comodidade no festival. Lá, o público terá acesso a banheiros, guarda-volumes, bares e áreas para descanso. A ativação também inclui uma jornada sustentável, com máquinas que permitem ganhar pontos e trocar por água saborizada e brindes ao descartar copos na Retorna Machine.

Corta-vento customizado da Olla

No estande de Olla, o público poderá se envolver na oficina "Com Olla, do seu jeito", onde terá a oportunidade de customizar shoulder bags exclusivas, escolhendo alças, acessórios e frases que expressem sua personalidade. Com mais de 600 possibilidades de personalização, os participantes ainda poderão registrar o momento em uma "photo opportunity" para eternizar a experiência.

Além das customizações, Olla distribuirá brindes como as camisinhas Olla Máxima Sensação e corta-vento. O estande também contará com a dança viral do #Challenge "Mete Dança", com promotores ensinando a coreografia e oferecendo kits exclusivos e acesso à área VIP do estande para quem acertar todos os passos.

Lambe-lambes personalizados da Betnacional

A Betnacional estará com três espaços imersivos, totalizando mais de 130 m². No estande da marca, os visitantes poderão participar de jogos como quiz sobre o festival, máquina de garra e batalha naval, ganhando brindes, como shoulder bags, cordões de proteção para óculos e botas protetoras. Também haverá um espaço para criar lambe-lambes personalizados.

Em um terceiro espaço VIP, localizado no mezanino, os convidados terão uma vista privilegiada dos palcos Samsung e Mike’s, com um menu especial para aproveitar os shows com mais conforto.

Cabeleireiro da GA.MA Italy

A GA.MA Italy traz uma experiência de beleza para o Lollapalooza 2025. Durante o evento, o cabeleireiro Rodrigo Lima, diretor criativo do salão Circus Hair e artista da GA.MA Italy, liderará uma equipe de profissionais para cuidar dos penteados dos artistas e convidados do backstage.

Sabores personalizados de Tic Tac

Tic Tac estreia como pastilha oficial do Lollapalooza Brasil 2025, trazendo a campanha "Encontre Sua Vibe". Os visitantes poderão personalizar seus sabores no espaço interativo da marca. Além disso, poderão conhecer o novo sabor Mix de Frutas e participar de desafios para ganhar brindes.

Molhos da Hellmann’s

Hellmann’s retorna ao Lollapalooza Brasil 2025 com suas ilhas de molhos. A marca distribuirá gratuitamente cerca de três toneladas de produtos, com oito variedades de molho, incluindo a Maionese Hellmann’s Supreme e o Ketchup Hellmann’s Supreme.

As ilhas estarão localizadas em pontos estratégicos do festival, como o gramado, o Chef’s Stage e o Lolla Lounge. Para aumentar a interação, a Hellmann’s também distribuirá sachês durante os shows e levará um time de influenciadores para cobrir o evento.