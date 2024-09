Jaqueta da Heineken? Cervejaria aposta em collab com marca de roupas

A Heineken, que no ano passado lançou uma collab em parceria com a Adidas, anuncia agora uma nova incursão no mundo da moda, desta vez, em parceria com a marca de streetwear Piet. O lançamento da coleção cápsula ocorreu no último sábado, 21, no stand da cervejaria no Rock in Rio, com a presença de famosos, como Marcelo D2.

O cantor vestiu o primeiro drop da collab Heineken + Piet: uma jaqueta verde, que traz a cor da cervejaria e incorpora a visão criativa de Pedro Andrade, fundador e diretor criativo da Piet. Feita de algodão orgânico, a peça combina corte e aviamentos clássicos, com acabamentos que remetem ao envelhecimento, uma das características mais marcantes da marca de roupas.

A parceria visa destacar o compromisso das companhias com a sustentabilidade e a construção de um novo espaço de diálogo, que vai além além da estética. “Heineken e Piet acompanham de perto os movimentos e anseios da geração Z para se manterem relevantes culturalmente. Ambas fazem isso com autenticidade e baseadas em propósito e iniciativas claras de sustentabilidade", diz Adriana Teixeira, head de brand PR do Grupo Heineken no Brasil.

"Com essa coleção cápsula, não apenas celebram o presente, mas também acreditam que é possível sonhar com um amanhã mais equilibrado, de impacto positivo e valores que ressoam profundamente com os princípios dessa nova geração", complementa Teixeira.

Segundo Pedro Andrade, a jaqueta foi projetadas para ser duradoura, com uma moda atemporal que carrega história e permite que cada usuário imprima sua própria identidade. A coleção completa será lançada em um evento em São Paulo no próximo dia 3 de outubro, com a estreia para o público no dia 4 de outubro.

“Acredito que o convite da Heineken aconteceu no melhor momento para abordar a temática do impacto do presente em nosso futuro. Ter a liberdade criativa e construir em conjunto com um time que possui os mesmos valores que o meu foi essencial para que o resultado alcançasse uma estética que represente ambas as marcas", destaca Andrade.