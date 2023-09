Um tênis Adidas feito pela Heineken? Entenda essa nova colaboração

Essas peças certamente irão virar item de colecionador, disputadas a alguns milhares de reais no sites de revenda pelos aficionados da marca de moda esportiva - ou da cervejeira. Para comemorar o aniversário de 150 anos, a Heineken está lançando algumas peças customizadas em parceria com a Adidas.

São jaquetas e tênis com a identidade visual da comemoração dos 150 anos da marca de cerveja de origem holandesa. Entre os senakers estão os clássicos modelos Samba, Stan Smith e Gazelle, com listras e cabedal no tradicional verde da Heineken.

O problema dessa parceria é que os itens não estarão à venda para o público geral. Fazem parte de uma ação especial com fãs da marca, distribuídos também para personalidades influentes de diferentes áreas de atuação, como entretenimento, moda e arte.

Haikenen ou Aineken?

Por que essa colaboração será um sucesso, se não de vendas, ao menos de buzz? Por um lado, a Adidas é uma das marcas que melhor sabe usar a força das parcerias, associando-se principalmente a grifes de luxo. Pelo lado da Heineken, trata-se de uma das marcas de cerveja mais amada pelos brasileiros.

A campanha de aniversário da Heineken celebra os “Good Times”, que enaltece a busca pela conexão com seus consumidores e destaca como, ao redor do mundo, seu público encontra maneiras únicas de pronunciar o nome da marca.

Haikenen, Aineken, Haignen, Heineken. Ou Verdinha mesmo. A Heineken brincou com as formas erradas de chamar sua cerveja em uma ação durante a final da Champions League. As celebrações agora seguem na forma de uma bela collab. Em breve no feed do seu Instagram.