Rock in Rio confirma edição para 2026; confira as mudanças para o próximo festival

Após o encerramento do Rock in Rio neste domingo, 22, já foi confirmada a próxima edição do festival, prevista para 2026. O evento acaba de completar 40 anos, com uma celebração especial que prometeu ser memorável.

Por outro lado, a Rock World, empresa responsável pelo evento, ainda não informou uma data específica para o retorno dos shows na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Roberta Medina, vice-presidente executiva da Rock World, destacou a importância de 2024, que marcou os 40 anos do festival, desde sua primeira edição em 1985. Ela confirmou a realização do Rock in Rio 2026, mas sem fornecer detalhes adicionais.

“Celebrar 40 anos do Rock in Rio é uma verdadeira homenagem à capacidade que a música e a cultura têm de unir pessoas em paz e harmonia e de mostrar novas possibilidades”, disse Medina. “Foi um evento de paz, onde milhares de pessoas se reuniram, vibrando de felicidade e compartilhando momentos inesquecíveis, mostrando na prática que um mundo melhor é possível.”

Quais foram as atrações do Rock in Rio 2024?

Na edição de 2024, que ocorreu entre 13 e 22 de setembro, cerca de 730 mil pessoas compareceram ao festival, segundo os organizadores.

O evento se encerrou com um show do cantor Shawn Mendes, e teve como outros headliners nomes como Travis Scott, Imagine Dragons, Avenged Sevenfold, Ed Sheeran e Katy Perry.

O festival também contou com outras bandas e artistas como OneRepublic, Charlie Puth, Evanescence, Karol G, Cyndi Lauper, Iza, Glória Gaynor, Akon, Ne-Yo e Mariah Carey.

O que vai mudar na próxima edição?

Em entrevista ao O GLOBO, Roberta Medina revelou que o "Dia Brasil" não deve ser repetido nas futuras edições do Rock in Rio, incluindo a de 2026. A empresária mencionou que a proposta, que misturou diversos gêneros musicais em um só dia, trouxe desafios logísticos, resultando em atrasos e problemas operacionais durante o festival.

Ela também lamentou que esses atrasos tenham impedido a apresentação do cantor Luan Santana, que precisava cumprir compromissos em Santa Catarina. Apesar das dificuldades enfrentadas, Roberta confirmou que o Rock in Rio retornará tanto ao Rio de Janeiro quanto a Lisboa, com novas atrações inéditas, em 2026.