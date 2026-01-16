Inflação, atividade e falas do Fed: o que move os mercados nesta sexta

Indicadores de inflação e atividade econômica dominam o radar dos investidores nesta sexta-feira, 16, com dados no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos e falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) que podem influenciar as expectativas sobre política monetária.

Na Europa, o destaque fica para a divulgação dos índices de preços ao consumidor (CPI) da Alemanha e da Itália, ambos às 4h (horário de Brasília). Os números são acompanhados de perto por trazerem sinais sobre o comportamento da inflação nos dois países.

O que acompanhar no Brasil

No Brasil, a agenda econômica concentra indicadores relevantes logo pela manhã. Às 8h, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga o Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10). Às 9h, o Banco Central publica o IBC-Br de novembro, indicador considerado uma prévia do desempenho do Produto Interno Bruto (PIB).

No mesmo horário, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) apresenta o Índice de Preços ao Produtor (IPP) das indústrias extrativas e de transformação, também referente a novembro.

Os últimos indicadores mostram perda de fôlego da atividade econômica e alívio nos preços. O IGP-10 registrou variação de 0,04% em dezembro, desacelerando frente à alta de 0,18% observada em novembro.

No acumulado de janeiro a dezembro de 2025, o índice passou a apresentar queda de 0,76%. Um ano antes, em dezembro de 2024, o indicador havia subido 1,14% no mês e acumulava alta de 6,61% em 12 meses.

Já o IBC-Br indicou que a economia brasileira manteve o ritmo de contração e recuou 0,25% em outubro. O resultado negativo ocorre após níveis recordes de atividade. Desde o pico de 110,4 pontos alcançado em abril, o índice acumulou retração de 2,03%, atingindo o nível mais baixo desde dezembro de 2024, aos 106,8 pontos.

No campo da inflação ao produtor, os preços da indústria nacional caíram 0,48% em outubro na comparação com setembro, marcando a nona queda consecutiva após uma sequência de 12 resultados positivos entre fevereiro de 2024 e janeiro de 2025.

Com isso, o IPP passou a registrar queda de 1,82% em 12 meses e acumulado negativo de 4,33% no ano. O índice mede os preços "na porta da fábrica", sem impostos e fretes, e abrange grandes categorias econômicas.

Agenda nos EUA

Nos Estados Unidos, os investidores acompanham, às 11h15, os dados de produção industrial de dezembro divulgados pelo Federal Reserve.

Ao longo da tarde, o foco se volta para os discursos de autoridades do banco central americano: a vice-presidente para supervisão do Fed, Michelle Bowman, fala às 13h, enquanto o vice-presidente da instituição, Phillip Jefferson, discursa às 15h30.

As falas podem trazer sinais sobre a avaliação do Fed em relação ao ritmo da atividade econômica e ao cenário de inflação.