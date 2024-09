Dona do FreeCô mira no mau hálito e lança spray bucal inspirado em Rick & Morty

A FreeBrands, house of brands do segmento de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (HPPC) e dona do FreeCô (bloqueador de odores sanitários), expandiu sua linha de sprays bucais Kissu com dois novos sabores, inspirados na popular animação Rick & Morty: frutas vermelhas e hortelã.

As novas versões, além do tradicional sabor menta, prometem oferecer uma sensação refrescante e eficaz no combate ao mau hálito. Segundo Guto Cunha, diretor de marketing da FreeBrands, a colaboração com a Warner Bros. Discovery foi planejada para alcançar o público jovem-adulto, que se identifica com o perfil da animação e está alinhado com a proposta de Kissu.

Essa não é a primeira vez que a FreeBrands aposta em collabs. Recentemente, lançou um novo hidratante labial, o Beta Harley Quinn, também em parceria com Warner Bros. Discovery. O produto temático tem aroma de maçã do amor, em referência ao romance entre os personagens do filme “Coringa: delírio a dois”, com estreia marcada para outubro nos cinemas.

Mas a parceria com a multinacional americana de mídia e entretenimento teve início em 2023, com o lançamento do hidratante labial Beta Wonka, inspirado no filme A Fantástica Fábrica de Chocolate.

A iniciativa segue uma tendência crescente no mercado, em que marcas se unem para criar produtos inovadores e atrair novos públicos. Exemplos recentes incluem parcerias como Stanley e Barbie, Vult e Fruit-tella, e Quem Disse, Berenice? e Harry Potter.

No Brasil, essa abordagem ganha ainda mais relevância devido ao forte mercado de licenciamento, que é considerado um dos seis maiores do mundo, segundo a Associação Brasileira de Licenciamento (Abral).

Como parte da estratégia de lançamento, a FreeBrands estabeleceu uma parceria com a Shopee para vender os novos sprays bucais Kissu com exclusividade na plataforma, onde a marca já possui uma loja oficial. Os produtos estão disponíveis por R$ 14,90.

“Este lançamento ocorre em um momento estratégico, alinhado ao rebranding da marca, que visa entregar ainda mais qualidade e inovação. Com a introdução de novos sabores, estamos ampliando nosso apelo e atraindo um público ainda mais diversificado”, complementa Cunha.

Expansão de portfólio

Fundada em 2020, a FreeBrands vem expandindo seu portfólio de produtos de cuidados pessoais nos últimos anos. Além de gerir o FreeCô, lançado em 2015, administra também a FreeWipes, marca de lenços antissépticos, a Vedika, do segmento de aromaterapia e a Beta, hidratante labial em formato de bolinha, que já responde por 30% do faturamento.

A empresa conta com 24 mil pontos de venda no Brasil e busca expandir sua presença no mercado norte-americano, além de atender países estratégicos na Europa e no Oriente Médio. O objetivo é que essa operação represente ao menos 10% da receita total até o fim de 2024, alcançando R$ 70 milhões. Em 2023, a empresa registrou um faturamento de R$ 65 milhões, com o FreeCô permanecendo como o principal produto da companhia.

