Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 05h40.
As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já estão disponíveis para consulta dos estudantes, segundo o Ministério da Educação.
Os candidatos podem consultar suas notas na Página do Participante do Enem, no site do Inep.
Ao todo, mais de 4,8 milhões de pessoas se inscreveram no Enem 2025. A taxa de abstenção no segundo dia de provas foi de 30% dos inscritos.
Com o resultado do Enem, os estudantes podem ter para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni).
Os estudantes poderão consultar o resultado oficial do Enem na página do participante. Veja o passo a passo:
O gabarito oficial e os cadernos de questões do Enem foram divulgados no portal do Inep no dia 14 de novembro do ano passado. Mais detalhes podem ser encontrados no edital do Enem.
As notas do Enem podem ser utilizadas pelos estudantes para concorrer a vagas no ensino superior público e privado, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Para mais informações, acesse o edital do Sisu 2026.