Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Resultado do Enem 2025: MEC divulga as notas; saiba como consultar

Os estudantes podem ter para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni) com as notas do Enem

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 05h40.

As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já estão disponíveis para consulta dos estudantes, segundo o Ministério da Educação.

Os candidatos podem consultar suas notas na Página do Participante do Enem, no site do Inep.

Ao todo, mais de 4,8 milhões de pessoas se inscreveram no Enem 2025. A taxa de abstenção no segundo dia de provas foi de 30% dos inscritos.

Com o resultado do Enem, os estudantes podem ter para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni).

Como consultar a nota do Enem 2025?

Os estudantes poderão consultar o resultado oficial do Enem na página do participante.  Veja o passo a passo:

  • Passo 2: Insira seu CPF e clique em “Continuar”. Execute a validação do Captcha quando solicitado, digite sua senha e clique em “Entrar”;
  • Passo 3: Na nova versão do Gov.br, é preciso validar as permissões de acesso a dados. Clique em "autorizar";
  • Passo 4: Já logado na Página do Participante, clique em “Resultado 2024”;
  • Passo 6: A página exibirá as notas de cada prova do Enem e da redação. Após 90 dias da data de divulgação também será possível realizar o download do espelho de redação com a correção detalhada.

O gabarito oficial e os cadernos de questões do Enem foram divulgados no portal do Inep no dia 14 de novembro do ano passado. Mais detalhes podem ser encontrados no edital do Enem.

Para que serve o Enem?

As notas do Enem podem ser utilizadas pelos estudantes para concorrer a vagas no ensino superior público e privado, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Cronograma Sisu 2026

  • Inscrição: 19 a 23 de janeiro de 2026
  • Chamada regular: 29 de janeiro de 2026
  • Matrícula dos selecionados: a partir de 2 de fevereiro de 2026
  • Manifestação de interesse na lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026

Para mais informações, acesse o edital do Sisu 2026.

Cronograma do Prouni 2026

  • Inscrição: 26 a 29 de janeiro
  • Primeira chamada: 3 de fevereiro
  • Segunda chamada: 2 de março
  • Lista de espera: 25 e 26 de março
  • Resultado da lista de espera: 31 de março
Acompanhe tudo sobre:EnemFaculdades e universidades

Mais de Brasil

Que horas sai o resultado do Enem?

Resultado do Enem: quais são as datas de inscrições do Sisu e Prouni 2026

Qual nota do Enem é necessária para cada curso no Sisu e no Prouni?

Resultado do Enem 2025: veja data, horário e como consultar a nota

Mais na Exame

Mercados

Inflação, atividade e falas do Fed: o que move os mercados nesta sexta

Brasil

Que horas sai o resultado do Enem?

Carreira

Quando sai o resultado da segunda chamada do vestibular FGV? Veja o cronograma completo

Pop

BBB 26: Aline Campos e Ana Paula Renault estão no 1º paredão