As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já estão disponíveis para consulta dos estudantes, segundo o Ministério da Educação.



Os candidatos podem consultar suas notas na Página do Participante do Enem, no site do Inep.

Ao todo, mais de 4,8 milhões de pessoas se inscreveram no Enem 2025. A taxa de abstenção no segundo dia de provas foi de 30% dos inscritos.

Com o resultado do Enem, os estudantes podem ter para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni).

Como consultar a nota do Enem 2025?

Os estudantes poderão consultar o resultado oficial do Enem na página do participante. Veja o passo a passo:

Passo 1: Acesse a página do Inep (https://enem.inep.gov.br/participante/) e clique em “Página do Participante — Entrar com gov.br”;

Passo 2: Insira seu CPF e clique em “Continuar”. Execute a validação do Captcha quando solicitado, digite sua senha e clique em “Entrar”;

Passo 3: Na nova versão do Gov.br, é preciso validar as permissões de acesso a dados. Clique em "autorizar";

Passo 4: Já logado na Página do Participante, clique em "Resultado 2024";

Passo 6: A página exibirá as notas de cada prova do Enem e da redação. Após 90 dias da data de divulgação também será possível realizar o download do espelho de redação com a correção detalhada.

O gabarito oficial e os cadernos de questões do Enem foram divulgados no portal do Inep no dia 14 de novembro do ano passado. Mais detalhes podem ser encontrados no edital do Enem.

Para que serve o Enem?

As notas do Enem podem ser utilizadas pelos estudantes para concorrer a vagas no ensino superior público e privado, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Cronograma Sisu 2026

Inscrição: 19 a 23 de janeiro de 2026

Chamada regular: 29 de janeiro de 2026

Matrícula dos selecionados: a partir de 2 de fevereiro de 2026

Manifestação de interesse na lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026

Para mais informações, acesse o edital do Sisu 2026.

Cronograma do Prouni 2026