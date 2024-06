Burger King aposta em linha premium e 'agradece' Procon em nova campanha

O Burger King anunciou nesta quinta-feira, dia 13, a expansão de seu portfólio no Brasil, introduzindo sanduíches premium já populares em alguns países da América Latina e da Europa. A novidade inclui um lanche inédito de costela desfiada, marcando o lançamento da nova linha The Kings.

"Decidimos adaptar e tropicalizar a plataforma The Kings para o mercado brasileiro. Não se trata apenas um lançamento pontual, mas sim uma nova família de produtos dentro do nosso cardápio, com inovações contínuas", diz Mayra Palacios Dietzold, diretora de marketing do Burger King à EXAME.

A nova opção, batizada de King Costela, é servida no novo pão de brioche, com hambúrguer de carne bovina grelhada, duas fatias de queijo sabor cheddar, carne de costela bovina desfiada, chutney de cebola roxa, cebola crispy, três onion rings e maionese de alho.

"Discutimos bastante sobre a estratégia da marca e a introdução de ingredientes premium para surpreender os brasileiros com sanduíches sofisticados. Por isso, estamos lançando essa nova plataforma estratégica. Nossa marca é acessível e atrai muito tráfego com várias ações e campanhas, mas queremos investir mais no segmento premium, pois vemos uma grande oportunidade nesse mercado no Brasil", afirma a executiva.

Quanto custa o novo King Costela do BK?

Junto ao King Costela, o Burger King também está lançando a Batata King Costela: batata frita com carne de costela bovina desfiada e maionese de alho. O combo do novo The Kings Costela está disponível a partir de R$ 39,90 e acompanha batata frita média e bebida. Já a Batata King Costela está disponível a partir de R$ 18,90.

Valeu, Procon-SP!

Para o lançamento, o Burger King seguindo sua identidade, pegada irreverente e descontraída, lançou uma campanha agradecendo ao Procon-SP. O órgão notificou a marca em 2022, por conta de outro sanduíche que tinha o aroma de costela.

"A campanha agradece ao Procon, pois sem essa intervenção o novo sanduíche de costela não existiria. Trata-se de uma forma de antecipar conversas e mostrar nosso compromisso com a qualidade e a inovação, sempre valorizando o feedback dos consumidores e as lições aprendidas", explica a diretora de marketing do BK.

Na campanha de lançamento de King Costela, a marca mostra que o passado serviu para repensar as atitudes e criar um sanduíche ainda melhor, com ingredientes premium e que nunca foram usados antes pela rede.