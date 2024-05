Popeyes vai dar frango frito de graça para pessoas com menos de 1,55m

A marca de frango frito Popeyes vai distribuir minis filés para pessoas com 1,55m ou menos de altura em todas as suas lojas no Brasil. A ação faz parte da campanha global 'A Loucura que a Gente Ama' e ocorrerá nos próximos dias 24 e 25 de maio.

Desenvolvida pela agência Africa Creative, a campanha é estrelada por Mel Maia. A atriz, que mede 1,55m, está convidando os 'baixinhos' para experimentar o prato clássico de Popeyes.

Segundo a marca, a ação tem como objetivo mostrar que "ser mini é tão bom quanto o mini filé" e destacar os atributos da carne, que é marinada individualmente por 12 horas para garantir sabor e suculência, depois empanada à mão e frita até ficar seca e crocante.

“Nosso blend de temperos da louisiana faz do mini filé um verdadeiro gigante em sabor, e ninguém melhor que a Mel Maia para dar esse recado. Ela é um prodígio como artista, uma verdadeira mini titã, assim como são nossos minis filés”, ressalta Caio Queiroz, gerente de marketing de Popeyes no Brasil.

Como ganhar frango frito de graça do Popeyes?

Para ganhar um frango frito de graça do Popeyes, basta ter até 1,55m e passar na 'régua de altura' que estará disponível em todas as lojas da companhia no País.

A rede ainda informa que, para deixar a brincadeira mais divertida, pessoas mais altas podem tentar “hackear” a mecânica e garantir o brinde. Todos podem participar da ação, inclusive crianças. Será possível retirar 4 unidades de mini-filés por pessoa, mediante cadastro feito com o CPF.