'História e estilo': New Era lança nova coleção inspirada em Ayrton Senna

Entre memória esportiva, moda e consumo, a New Era encerra 2025 com uma nova coleção em parceria com a marca Senna. A linha, composta por cinco modelos de bonés, marca a segunda colaboração entre as empresas e chega ao mercado nesta sexta-feira, 19, com referências diretas à trajetória do piloto Ayrton Senna dentro e fora das pistas.

Segundo a marca, a decisão de lançar a coleção no fim do ano está ligada ao comportamento do público nesse período. "O final do ano concentra um interesse natural por produtos com forte apelo, e a parceria com Senna reúne atributos como atitude, história e estilo, que conversam diretamente com esse contexto", afirmou Guilherme Nogueira, CEO da New Era do Brasil, em entrevista exclusiva à EXAME.

Segundo Nogueira, essa é uma maneira de potencializar a coleção, além de "ampliar sua conexão com diferentes perfis de consumidores".

Referências visuais e processo criativo

O processo criativo partiu da proposta de traduzir elementos associados à trajetória de Ayrton Senna em produtos alinhados à linguagem atual da marca.

O CEO afirma que a equipe buscou referências em diferentes fases da carreira do piloto. “Resgatamos cores icônicas, grafismos característicos e símbolos associados aos seus títulos, reinterpretando tudo dentro da nossa linguagem de design”.

Segundo o executivo, os produtos incorporam detalhes como logos históricos, assinatura e "números emblemáticos", com foco em acabamento e identidade visual.

A coleção reúne modelos das linhas 9FORTY, 9FORTY A-Frame, 39THIRTY e 9SEVENTY Trucker, com versões fechadas, strapback e trucker. Entre as referências estão o número 12, a primeira vitória de Senna em Mônaco, em 1987, e cores associadas a diferentes momentos da carreira do piloto.

9SEVENTY Trucker: boné da coleção 2025 New Era com a Senna. (Divulgação/New Era)

Do lado da Senna, a parceria passou por avaliação interna antes de ser retomada. “

Todas as collabs que envolvem a marca Senna são cuidadosamente avaliadas por nossa equipe. Buscamos sempre parceiros que sejam destaque em seus respectivos segmentos e que – assim como nós – busquem sempre oferecer para o fã e o consumidor produtos inovadores e de qualidade”, afirma Ana Simões, diretora-executiva de marketing da Senna Brands, à EXAME.

Segundo ela, a primeira colaboração com a New Era influenciou a decisão de lançar uma nova coleção. “A primeira foi um sucesso. Repetimos a dose com novos produtos que conectam o universo da marca Senna com o público jovem que acompanha tendências e deseja se expressar com atitude”, diz Simões.

Alcance da colaboração

Sem divulgar projeções financeiras, a New Era diz ter expectativas positivas para o lançamento. “

A colaboração com a Senna reúne dois símbolos de grande força cultural e isso naturalmente gera uma conexão imediata com o público que valoriza estilo, autenticidade e história”, afirma Nogueira. Ele diz que a primeira parceria “teve excelente desempenho em vendas e engajamento”.

Para a Senna, a coleção também integra uma estratégia mais ampla de manter o legado do piloto em circulação entre diferentes públicos.

“Temos atuado com mais de 65 parceiros ao redor do mundo para que essa mensagem atemporal se conecte com diferentes públicos — incluindo as novas gerações — seja por meio de produtos, serviços, experiências e eventos que aproximam a comunidade de fãs”, afirma Simões.