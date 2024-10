New Era lança coleção em homenagem a Ayrton Senna em parceria com a McLaren

A New Era, empresa globalmente reconhecida no mercado de headwear, se uniu à McLaren para lançar uma nova coleção em homenagem ao tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna. A linha, desenvolvida no Brasil, celebra a carreira de Senna e seus anos de sucesso entre 1988 e 1993, período em que ele conquistou três títulos mundiais e consolidou sua posição como um dos maiores nomes do automobilismo.

A coleção inclui cinco modelos de bonés, cada um inspirado em aspectos marcantes da carreira de Senna. O modelo 9TWENTY, conhecido popularmente como "dad cap", traz uma releitura do carro McLaren MP4/5B, com o número 27 bordado na frente, além do logotipo de Senna na lateral e uma etiqueta com as listras do capacete do piloto. O design busca captar a essência da fase vitoriosa de Senna ao volante da McLaren, um dos carros mais icônicos da Fórmula 1.

Outro destaque da coleção é o boné 39THIRTY, que apresenta o logotipo da McLaren deslocado na parte frontal, o "S" de Senna bordado na lateral, e detalhes de tecido e acabamento na aba. No painel traseiro, o boné exibe as bandeiras da Inglaterra e do Brasil, simbolizando a conexão entre a escuderia britânica e o piloto brasileiro. Esses elementos reforçam a forte associação entre Senna e a McLaren durante seu período de maior sucesso na Fórmula 1.

A coleção ainda inclui o modelo 9FORTY e o Bucket Hat, ambos inspirados no lendário capacete de Ayrton Senna, cujas cores – amarelo, verde e azul – foram amplamente reconhecidas durante sua carreira. Criado em 1979, o capacete tornou-se um símbolo de Senna e foi eleito o mais famoso do mundo pela revista Autosport, um reconhecimento que transcende o automobilismo.

Além disso, o modelo 9FIFTY Stretch Snap faz referência ao McLaren Senna GTR, lançado em 2018 com apenas 500 unidades fabricadas, sendo uma delas presente no Brasil. O design do boné remete à tag metálica que equipava o carro, criando um elo direto com a herança da McLaren e o legado de Senna no mundo automotivo.

Bonés da nova coleção New Era em homenagem a Ayrton Senna e sua parceria histórica com a McLaren, inspirados no capacete e no carro do tricampeão mundial. (Divulgação/New Era) (New Era/Divulgação)

Bonés da nova coleção New Era em homenagem a Ayrton Senna e sua parceria histórica com a McLaren, inspirados no capacete e no carro do tricampeão mundial. (Divulgação/New Era) (New Era/Divulgação)

Uma homenagem que conecta passado e presente

A colaboração entre a New Era e a McLaren busca não apenas celebrar a trajetória de Ayrton Senna, mas também criar uma ponte entre as gerações de fãs de Fórmula 1. A figura de Senna transcende sua atuação nas pistas e continua a influenciar novos públicos, especialmente no Brasil, onde a Fórmula 1 ganhou maior destaque com suas conquistas. A coleção oferece produtos que falam tanto aos fãs que acompanharam sua carreira quanto aos mais jovens, que conhecem Senna por seu legado no esporte.

Essa coleção marca uma continuidade das homenagens a Senna, reforçando a parceria entre a marca e a McLaren, escuderia pela qual o piloto brasileiro conquistou três títulos mundiais. A colaboração entre as duas marcas destaca a relevância do piloto e da equipe na história da Fórmula 1, mantendo viva a lembrança de suas realizações.

Além do apelo emocional para os fãs, a coleção também é uma oportunidade para fortalecer a conexão entre o esporte e a cultura de moda, em especial a cultura de bonés, que sempre esteve presente no universo da Fórmula 1. Os bonés da New Era são conhecidos por sua qualidade e forte presença no mercado global, e agora ganham uma nova dimensão ao serem associados à história de um dos maiores pilotos de todos os tempos.

Legado de Ayrton Senna com a McLaren na Fórmula 1

A parceria entre Ayrton Senna e a McLaren é uma das mais lembradas na história da Fórmula 1. Durante seu período na equipe, Senna conquistou 35 vitórias e três títulos mundiais, consolidando-se como um dos maiores pilotos da modalidade. O carro McLaren MP4/5B, que serviu de inspiração para parte da coleção, foi um dos veículos mais vitoriosos da história da F1, e sua associação com Senna é inegável.

A coleção da New Era também serve como uma homenagem à influência duradoura de Senna na cultura esportiva global. Sua trajetória, marcada pela dedicação e excelência, ainda é lembrada como um exemplo de superação e talento. Ao celebrar Senna com essa linha de bonés, a New Era reforça seu compromisso com o legado do piloto e com os valores que ele representa no esporte e na sociedade.

A nova coleção em homenagem a Ayrton Senna já está disponível no site da New Era e nas lojas físicas da marca.