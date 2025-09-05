Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

NFL no Brasil: vendas de produtos licenciados da New Era subiram quase 200% em um ano

Estreia da NFL no Brasil impulsiona vendas da New Era e reforça parceria com a liga

New Era: coleção ‘Bora Pras Cabeças’ explora moda esportiva norte-americana com a paixão brasileira pelo futebol. (Divulgação/New Era)

New Era: coleção ‘Bora Pras Cabeças’ explora moda esportiva norte-americana com a paixão brasileira pelo futebol. (Divulgação/New Era)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 12h33.

Última atualização em 5 de setembro de 2025 às 13h27.

A New Era passa por bons momentos com a chegada da NFL no Brasil. Em agosto de 2025, a marca registrou uma alta de 194% nas vendas em relação ao mesmo mês do ano anterior. O crescimento, segundo Guilherme Nogueira, CEO da empresa no país, se deve especialmente à parceria com a liga de futebol americano. 

“É um pilar central da nossa visão. Isso consolida a NFL não apenas como um evento esportivo, mas como um poderoso motor de crescimento e conexão para a nossa marca”, afirmou em entrevista à EXAME

O cenário ganha ainda mais destaque nesta sexta-feira, 5, com a estreia da temporada 2025 da NFL, que acontece em São Paulo, na Neo Química Arena, com o confronto entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers.

No acumulado do primeiro semestre, a operação da New Era cresceu mais de 30% no país. Hoje, a NFL já representa 15% do portfólio da empresa no Brasil, dividindo espaço com NBA e MLB, duas outras ligas globais que também estão na estratégia da companhia.

Guilherme Nogueira, CEO da New Era no Brasil (Divulgação/New Era )

Futebol americano em expansão no Brasil

O avanço da marca ocorre em sintonia com o crescimento do interesse pelo esporte. Segundo pesquisa do Ibope Repucom, o Brasil chegou a 41 milhões de fãs de futebol americano no ano passado, cerca de 35% da população. Esse número representa um crescimento de 310% em uma apenas década. 

O estudo ainda aponta que os fãs da NFL apresentam um perfil fiel às marcas: 82% estão dispostos a consumir produtos de patrocinadores e 77% se declaram leais às empresas que apoiam atletas ou equipes. Com um público diversificado e, em grande parte, com alto poder aquisitivo, o perfil de consumo abre uma vantagem ainda maior para a estratégia da marca no Brasil. 

“Nossa estratégia é dialogar com os diferentes níveis de fãs que a liga atrai: existe o fã que entende todos os detalhes do jogo, o que acompanha pela imprensa e também aquele que está ‘começando a entrar’ agora nesse universo”, afirmou Nogueira.

Para isso, a New Era lançou a campanha "Bora Pras Cabeças", que explora a simbologia do boné no futebol americano, em contraste à “camisa” no futebol brasileiro. A coleção inclui bonés, jaquetas e jerseys exclusivas, disponíveis em lojas físicas, e-commerce e no estádio da Neo Química Arena durante a partida desta sexta-feira.

O CEO também explicou sobre como a coleção foi pensada para atingir o público já acostumado com o estilo ‘street’ da New Era, marca registrada nas vendas. “Ao mesmo tempo, fortalecemos a conexão com nosso público da cultura urbana, já que times como os Raiders, por exemplo, são ícones de moda que vão muito além do fã da NFL”, completou.

Fãs poderão ter uma experiência imersiva no estádio

Para os torcedores que quiserem uma experiência imersiva no futebol americano, a marca preparou ativações digitais e uma estrutura exclusiva na NeoQuímica Arena. 

O espaço da New Era, na loja oficial do estádio, dobrou de tamanho em comparação ao jogo do ano passado, além de ter quadruplicado a área de exposição. 

Além disso, influenciadores e especialistas no esporte, como Lucas Bonini, Paulo Antunes e Danilo Lacalle, foram integrados à estratégia para criar conteúdos educativos e aproximar o público do universo da NFL.

O futuro da parceria

O desempenho recente dá à New Era confiança para o futuro. A marca já observa que o interesse pelo futebol americano no Brasil não se restringe mais à semana do jogo da NFL em São Paulo, mas se estende por toda a temporada.

“Queremos estar no centro das conversas sobre NFL, NBA e MLB no Brasil, reforçando nosso papel como promotores do esporte e do lifestyle. Nosso objetivo é criar conexões e ampliar a relevância da marca para diferentes públicos ao longo de toda a temporada”, concluiu o CEO.

Acompanhe tudo sobre:Futebol americanoBrasilModaMarcas

Mais de Negócios

Do zero aos US$ 12 bilhões: as lições valiosas de Giorgio Armani sobre marketing de luxo

Giorgio Armani: depois da morte do fundador, quem ficará com a grife?

Tesla oferece pacote de remuneração de US$ 1 trilhão para Elon Musk

NFL cresce 40% em licenciamento de produtos no Brasil e mira fãs além dos estádios

Mais na Exame

ESG

Amazônia: projeto quer levar 100 mil mudas de guaraná até 2026 e fortalecer agricultura familiar

Mundo

Joe Biden passa por cirurgia contra câncer de pele; saiba como funciona procedimento

Um conteúdo Bússola

Varejo brasileiro supera média global na adoção de IA em gestão de transporte, mostra pesquisa

Tecnologia

Runna estreia em sete idiomas e vira aposta global do Strava para corredores