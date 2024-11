Havaianas e Dolce&Gabbana relançam coleção exclusiva de chinelos; saiba como comprar

Havaianas e Dolce&Gabbana confirmaram o relançamento da coleção exclusiva de chinelos, que estará disponível para compra a partir de 4 de dezembro. A collab, lançada em junho deste ano, uniu o lifestyle brasileiro à criatividade italiana e esgotou em menos de 48 horas.

A linha limitada, composta por quatro modelos da Havaianas Top, traz estampas divididas em duas categorias: Clássicos, com padrões de leopardo e zebra; e Ícones, que incluem maiólicas italianas e o carretto siciliano.

Cada par da coleção conta com tiras em veludo, logotipo metálico da marca e um pin perolado da Dolce&Gabbana. A embalagem das sandálias, com laminação fosca, estampas metálicas e detalhes dourados, reforça o estilo sofisticado da parceria entre as duas marcas.

“Estamos muito animados com o retorno dessa coleção. A parceria foi um enorme sucesso no primeiro semestre do ano. Isso reforça a potência da Havaianas como objeto de desejo no mundo da moda e destaca a versatilidade da marca em criar experiências que encantam a diferentes perfis de consumidores e nas mais diversas ocasiões”, diz Maria Fernanda de Albuquerque, VP global de marketing da Havaianas.

Os produtos estarão disponíveis nas lojas próprias da Havaianas em São Paulo (Oscar Freire e Shopping Iguatemi), no Rio de Janeiro (Ipanema) e no e-commerce da marca. Devido à exclusividade, as compras serão limitadas a dois pares por CPF, tanto nas lojas físicas quanto no e-commerce.

Quanto custa a nova Havaianas em parceria com a Dolce&Gabbana?

