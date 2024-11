A estratégia da Lello para engajar o público paulistano em campanha de aniversário

Como engajar o público em campanhas comemorativas? Para os 70 anos do grupo imobiliário Lello, o time de marketing, em parceria com a agência WT.AG, optou por explorar a relação dos paulistanos com a cidade.

A empresa realizou uma votação com síndicos, moradores de condomínios, colaboradores e clientes, perguntando “Afinal, de que são feitas as cidades mais felizes?”. A ideia foi, a partir de uma construção colaborativa, pensar em projetos de futuro que possam ajudar a construir lugares melhores e mais felizes para estar e viver.

Com a opinião direta do público que interage com os produtos da Lello, foi desenvolvida a campanha “A cidade em 7 atos”, que recebeu o mote “Há 70 anos, viver com a Lello é estar em casa” e gerou uma exposição de arte aberta ao público no último dia 13 de novembro na Casa Lello.

Campanha artística OOH (Out of Home)

Os sete desejos para a cidade mais votados pelos cerca de 1,1 mil participantes da enquete foram:

“Verde abundante e comestível”

“Cidade feita para as pessoas”

“Mais movimento, menos trânsito”,

“Envelhecimento normalizado e saudável”

“Vida urbana e regenerativa”

“Renascimento dos bairros”

“Resiliência e capacidade de adaptação”.

A partir deles, a Lello fechou parceria com sete artistas plásticas que ficaram responsáveis pela produção de peças a serem exibidas na mostra da Casa Lello. Os materiais produzidos têm conexão com a história da empresa, os projetos que ela já desenvolve e os desejos do público para a cidade.

Artistas nas redes complementam a proposta

Cada uma das artistas gravou um vídeo sobre o processo de produção das obras, e os conteúdos foram exibidos nas redes sociais do Grupo Lello e nas telas digitais instaladas na Casa Lello.

Foram convidadas para a produção das peças as pintoras e muralistas Priscila Barbosa, Luna Bastos, Ananda Nahu, Lya Nazura, Priscila Amoni, Cibele Monteiro e Luna Buschinelli (que pintou o maior grafite do mundo já feito por uma mulher e entrou para o Guiness Book). Elas possuem audiências entre 12,5 mil e 107 mil seguidores do Instagram.

Comemorando os 70 anos de forma completa

“Menos de 1% das empresas brasileiras chegam aos 70 anos. Morremos de orgulho do nosso passado, mas é no futuro que miramos ajudando as cidades a serem lugares mais humanos e felizes. ”, afirma Angélica Arbex, diretora de marketing da Lello Condomínios.

A campanha também contou com a distribuição de um livro que conta a história da Lello e de sua nova holding (fruto da fusão com o Grupo Hubert), informações de como a empresa imagina o “condomínio do futuro” e imagens das sete obras das artistas convidadas.

“Essa iniciativa pretende proporcionar experiência imersiva entre os visitantes da Casa Lello, apoiada por conteúdos que irão narrar as ações nas redes sociais, além de dar destaque e aumentar a visibilidade da marca por meio das campanhas de mídia e reforçar a nossa vocação e preocupação em contribuir para a construção de cidades, lugares e espaços melhores para se viver, dentro e fora dos imóveis e condomínios”, destaca Angélica Arbex.

