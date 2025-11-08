GP de São Paulo reúne 400 marcas e deve gerar impacto de R$ 2,2 bi

Andar por Interlagos no fim de semana do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 é como estar imerso em um mosaico de marcas. A cada passo, ativações e logotipos se multiplicam pelas ruas, arquibancadas e, sobretudo, dentro do autódromo, transformando o circuito em uma plataforma de negócios e marketing esportivo.

Neste ano, o GP, que começou nesta sexta-feira, 7, e segue até domingo, 9, carrega um apelo especial tanto para as empresas quanto para o público. Além da disputa pelo título entre Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen, a etapa marcou o retorno do Brasil ao grid com Gabriel Bortoleto, primeiro piloto a competir em casa desde Felipe Massa, em 2017.

Com transmissão para mais de 180 países e público estimado em 300 mil pessoas, o Grande Prêmio deve movimentar R$ 2,2 bilhões, segundo a Prefeitura de São Paulo e a SPTuris. Em 2024, o impacto econômico havia sido de R$ 1,96 bilhão.

O peso do evento ajuda a explicar a disputa por sua sede. Na quinta-feira, a Prefeitura do Rio apresentou um projeto de autódromo orçado em R$ 1,3 bilhão, com capacidade para 120 mil pessoas, previsto para começar a ser construído em 2026.

O salto na movimentação do GP neste ano é impulsionado pelo aumento do público, pela diversificação dos perfis de visitantes e pelo maior gasto médio, que chega a cerca de R$ 7 mil por pessoa. Do total de espectadores, 70% vêm de fora da capital e 10% são estrangeiros, o que amplia a atividade na rede hoteleira, no turismo e no comércio local.

A dimensão econômica e projeção global fazem do evento esportivo uma vitrine estratégica para as marcas, que ampliam investimentos em ações presenciais e digitais voltadas a relacionamento e negócios. Segundo a organização, mais de 400 empresas participam neste ano, entre patrocinadores da Fórmula 1, do GP e clientes de hospitalidade.

O principal patrocinador do GP de São Paulo é a MSC Cruises, que dá nome oficial ao evento. Além dela, marcas como TAG Heuer, Santander, Claro, Heineken, Ambipar, Motorola e Grand Construtora estão entre os apoiadores e patrocinadores ligados às transmissões e ativações comerciais.

A Puma, por exemplo, lidera o mercado de fornecimento de material esportivo na competição, vestindo quatro das dez equipes no grid da temporada 2025: Ferrari, Aston Martin, Williams e Kick Sauber. Desde a década de 1980, a marca alemã desenvolve calçados, vestuário e equipamentos de alta performance para pilotos e equipes, levando o DNA das pistas também para as ruas em coleções inspiradas no universo da velocidade.

“A Fórmula 1 é um esporte que une velocidade, tecnologia e emoção, valores que fazem parte da essência da Puma. Estar mais um ano presente em Interlagos, conectando o público brasileiro à categoria e às suas equipes, reforça o compromisso da marca com o automobilismo e com os fãs que vivem essa paixão dentro e fora das pistas”, diz Luciana Soares, diretora de marketing da Puma Brasil, a EXAME.

Para celebrar duas décadas de parceria com a Fórmula 1, a companhia também marcou presença neste ano no Grand Prix Club, área de hospitalidade usada por empresas para receber convidados, parceiros e influenciadores. Pela primeira vez, o autódromo de Interlagos conta com uma estrutura fixa dedicada a esse tipo de experiência.

Com vista para as curvas Pinheirinho e Bico de Pato, o ambiente reúne lounges, gastronomia, open bar e ativações de marca, e deve receber cerca de 3 mil pessoas por dia neste fim de semana. Aproximadamente 100 companhias aproveitam o espaço neste ano para ações de relacionamento e networking, entre elas Gerdau, Stefanini, IBM, Honda, Revo, AWS e KitKat.

Até o rosé oficial da Fórmula 1 tem uma marca por trás — o Whispering Angel, da vinícola Château d’Esclans, do grupo LVMH, parceiro oficial da categoria em seu 75º aniversário. O rótulo já teve ativações em etapas como Miami, Mônaco, Barcelona e Silverstone e agora também em São Paulo. A seguir, as principais iniciativas das marcas no GP 2025.

Já a JCDecaux, especializada em mídia OOH, conectou marcas ao público com ativações em pontos estratégicos da capital paulista. No metrô, a Estação Pinheiros foi transformada em pista de corrida em parceria com Porto Seguro, Lenovo e Motorola. No Aeroporto de Guarulhos, Porto Bank realizou uma dominação gráfica no Terminal 3, enquanto Amex, Doritos e outras marcas assinaram instalações nas principais avenidas.

"A Fórmula 1 é mais do que um evento esportivo: é uma celebração global de tecnologia, paixão e velocidade. Estar presente nas principais rotas e jornadas da audiência, principalmente com projetos especiais e inéditos, maximiza a visibilidade, o engajamento e os resultados para as marcas”, diz João Binda, diretor comercial da JCDecaux Brasil.

Gelatos da Bacio di Latte

A Bacio di Latte marca presença no GP de São Paulo de Fórmula 1 com gelatos e picolés em três espaços do evento. No Grand Prix Club, oferece sabores clássicos como Pistacchio e Cioccolato Belga; no Orange Tree Club, apresenta os “picolés insanos” com coberturas e caldas especiais; e no Pit Stop Club, disponibiliza versões tradicionais em freezers personalizados.

Claro leva o 5G às pistas

Pelo 19º ano, a Claro assina a infraestrutura de conectividade do GP de São Paulo de Fórmula 1, com fibra óptica, 5G e Wi-Fi 6 cobrindo todo o autódromo. Além do fornecimento de TI e telecom, a operadora ativa experiências interativas na Fanzone, como simuladores e testes de reflexo, o trem Expresso 5G e palcos musicais nas áreas VIP. A marca também celebra o retorno do piloto Gabriel Bortoleto ao grid, patrocinando sua equipe, a Sauber.

Heineken Village retorna com novas experiências no GP

A Heineken 0.0 retoma o Heineken Village no GP de São Paulo com um espaço de 30 mil m² a 30 metros da pista, reunindo música, entretenimento e ativações inéditas. A edição 2025 traz novidades como o Reaction Machine, o Pit Wall e o Pit Board, além da tradicional tirolesa e de um túnel sensorial de entrada. Com capacidade para 12 mil pessoas por dia, o espaço opera com copos reutilizáveis e centro de triagem de resíduos, reforçando a agenda de sustentabilidade da marca.

Sabesp entra na pista

Estreante na Fórmula 1 em São Paulo, a Sabesp é responsável pela infraestrutura de banheiros e hidratação em Interlagos. A companhia instalou 105 contêineres, três ilhas de hidratação, 36 totens de água e mobilizou 20 “aguadeiros” que distribuem água potável gratuitamente. A ação reforça o compromisso da empresa com sustentabilidade, saúde e a universalização do saneamento até 2029.

Motorola na Fanzone

Parceira global de smartphones da Fórmula 1, a Motorola faz sua estreia no GP de São Paulo com um espaço interativo na F1 Fanzone. A marca apresenta experiências que unem velocidade e tecnologia, como simuladores, desafios de reflexo, painéis de fotos temáticos e áreas de recarga ultrarrápida. As ativações destacam o portfólio de smartphones da marca, com design assinado pela Pantone e foco em inovação, performance e estilo.

Moët brinda vitórias

Champagne oficial da Fórmula 1, a Moët & Chandon celebra o GP de São Paulo com o retorno do icônico Jeroboam ao pódio, símbolo das grandes conquistas do automobilismo. A Maison transforma cada vitória em um ritual de sofisticação e celebração, reforçando sua parceria histórica com a categoria desde 1950. No Paddock Club, convidados também vivenciam experiências exclusivas.

Gerdau reforça Interlagos com aço reciclável

A Gerdau inaugurou novas estruturas feitas com aço 100% reciclável no Autódromo de Interlagos, incluindo a plataforma de bandeirada, suportes de repetição de sinal e o pórtico de largada. A ação marca o terceiro ano da parceria com o Grande Prêmio de São Paulo e amplia a presença do aço da companhia em pontos estratégicos do circuito.

Porto une passado e futuro em Interlagos

No GP de São Paulo, a Porto homenageia Chico Landi, primeiro brasileiro da Fórmula 1, e celebra o futuro do automobilismo com Gabriel Bortoleto. No espaço da marca, o público percorre o “Túnel do Tempo”, que conecta as trajetórias dos dois pilotos, e pode interagir com a réplica de um carro clássico. As ativações incluem ainda a Roda-Gigante Porto, simuladores de corrida e uma linha de produtos exclusivos inspirados no esporte.

Shell aposta em experiência de marca no GP

A Shell estreia uma arquibancada própria no GP de São Paulo como parte de sua estratégia de engajamento com fãs e clientes. A marca licenciada pela Raízen criou a Arquibancada Shell, espaço com vista para a pista, área coberta e ativações exclusivas em parceria com a Ferrari. A iniciativa visa reforçar o posicionamento da empresa no automobilismo e ampliar o vínculo entre seu programa de fidelidade, o Shell Box Clube, e o público da Fórmula 1.

Gatorade estreia na F1 com experiências imersivas

No GP de São Paulo, a Gatorade marca sua estreia como hidratadora oficial da Fórmula 1 com um estande interativo na Fanzone, experiências imersivas e conteúdos especiais para redes sociais. A marca também ativa um squad de criadores de conteúdo para ampliar a presença no evento e conectar o público ao universo da performance e da hidratação esportiva, celebrando seus 60 anos de história.

Qore retorna a Interlagos com lounge exclusivo

Pelo segundo ano seguido, a Qore Investimentos marca presença no GP de São Paulo com um lounge exclusivo para convidados, inclusive internacionais, e espaço no paddock. A marca oferecerá uma experiência imersiva e brindes personalizados, como uma escultura-troféu inspirada em capacete da Fórmula 1, reforçando sua estratégia de posicionamento ligada à velocidade e precisão nos investimentos.

Jack Daniel’s brinda parceria com a McLaren

Jack Daniel’s renova sua parceria global com a McLaren Formula 1 Team e lança uma edição limitada do Tennessee Whiskey em homenagem ao novo ciclo. A garrafa 2025, com 43% de teor alcoólico, combina design inspirado no automobilismo e o legado artesanal da destilaria de Lynchburg. A collab reforça o vínculo entre as duas marcas, unindo tradição, performance e autenticidade.

BOSS x Aston Martin estreia camarote no GP

A Boss retorna ao GP de São Paulo com um camarote exclusivo voltado a convidados e parceiros, localizado em ponto estratégico do autódromo, com vista para a curva Ferradura. A ação celebra o lançamento da coleção Boss x Aston Martin Outono/Inverno 2025, que combina design contemporâneo, inovação em tecidos e referências à tradição do automobilismo.

Santander ativa fãs dentro e fora das pistas

Patrocinador oficial da Fórmula 1, o Santander realiza a ação “Segue a Placa”, inspirada nas sinalizações que indicam o caminho até Interlagos. O banco convida o público a criar versões personalizadas das placas e, em Recife, instala uma edição física no Marco Zero. No GP, a marca oferece simuladores, áreas para fotos, vestiários e é responsável pela entrega de kits e transporte de convidados. A instituição também lançou visuais digitais de cartões com tema automobilístico e promove a ação “Mc & Santander – Sem Parar” em parceria com o Méqui e o Sem Parar.

PicPay leva réplica do carro de Bortoleto a SP

O PicPay, patrocinador de Gabriel Bortoleto, exibe uma réplica do carro de Fórmula 1 da Sauber e do capacete do piloto no Terminal Pinheiros, em parceria com a RZK Digital. A ação amplia a visibilidade do GP de São Paulo e integra o jogo PicStop, disponível no app do PicPay, no qual usuários fazem palpites sobre a equipe Stake F1 Team KICK Sauber e concorrem a prêmios, incluindo o capacete réplica do brasileiro.

Mastercard espalha pilotos por São Paulo

A Mastercard realiza ativações urbanas durante o GP de São Paulo, transformando relógios de rua em bustos de pilotos com capacetes e uniformes, em ação criada pela WMcCann. A marca também rebatiza temporariamente a antiga Estação Cidade Dutra como “Estação Mastercard”. Além disso, ocupa espaços de mídia nos aeroportos de Guarulhos, Congonhas e Viracopos, com mais de mil peças publicitárias inspiradas na Fórmula 1.

Doritos ativa espaço interativo na Fanzone

Snack oficial do GP de São Paulo, Doritos promove ações na Fanzone com o espaço criado pela agência Valiant. As ativações incluem a “Crunch Radio”, que simula as comunicações entre pilotos e equipes, e uma corrida de bolinhas voltada ao público, além de área instagramável. A marca também realiza uma promoção que leva fãs ao autódromo e distribui mini capacetes colecionáveis, em campanha assinada pela AlmapBBDO.

Duracell leva energia aos trilhos do GP

Patrocinadora da equipe Williams Racing, a Duracell realiza ações na Linha 9-Esmeralda da CPTM, que conecta Pinheiros ao Autódromo de Interlagos, com trens envelopados entre 27 de outubro e 14 de novembro. A marca também distribui batecos e capas de chuva personalizadas para o público e lança uma campanha nacional na TV Globo, OOH e na transmissão oficial da Fórmula 1 pela Band, promovendo a chegada da Duracell Optimum ao Brasil.