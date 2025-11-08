F1: Norris na pole e Bortoleto em 20º; veja o grid de largada do GP de SP

O piloto da McLaren, Lando Norris: o britânico ganhou a corrida sprint do Grande Prêmio de Fórmula 1 de São Paulo
Redação Exame
Publicado em 8 de novembro de 2025 às 16h38.
Última atualização em 8 de novembro de 2025 às 16h49.
O piloto britânico da McLaren Lando Norris garantiu neste sábado, 8, a pole position do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. A corrida principal será neste domingo, 9, às 14h, no Autódromo de Interlagos.
O líder do campeonato também venceu a corrida sprint e larga em busca de mais uma vitória para ampliar sua vantagem na tabela.
Na primeira fila, Norris terá a companhia do italiano Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes. O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, parte em terceiro, seguido pelo australiano Oscar Piastri, vice-líder do Mundial e companheiro de Norris na McLaren.
O brasileiro Gabriel Bortoleto não participou do treino classificatório. Após o forte acidente na sprint, os mecânicos da Sauber não conseguiram deixar o carro pronto a tempo.
Some more angles on that Bortoleto crash 😵#F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/TEuJioCDcw
— Formula 1 (@F1) November 8, 2025
O holandês Max Verstappen, atual tetracampeão, larga em 16º. No ano passado, ele venceu em Interlagos após sair de 17º.
1º - Lando Norris (McLaren)
2º - Kimi Antonelli (Mercedes)
3º - Charles Leclerc (Ferrari)
4º - Oscar Piastri (McLaren)
5º - Isack Hadjar (Racing Bulls)
6º - George Russell (Mercedes)
7º - Liam Lawson (Racing Bulls)
8º - Oliver Bearman (Haas)
9º - Pierre Gasly (Alpine)
10º - Nico Hulkenberg (Sauber)
11º - Fernando Alonso (Aston Martin)
12º - Alexander Albon (Williams)
13º - Lewis Hamilton (Ferrari)
14º - Lance Stroll (Aston Martin)
15º - Carlos Sainz (Williams)
16º - Max Verstappen (Red Bull)
17º - Esteban Ocon (Haas)
18º - Franco Colapinto (Alpine)
19º - Yuki Tsunoda (Red Bull)
20º - Gabriel Bortoleto (Sauber)