Gabriel Bortoleto vira embaixador da Acto, marca brasileira de relógios

A Fórmula 1 é hoje uma das principais vitrines globais para marcas que buscam associar sua imagem com velocidade, precisão e tecnologia. Não por acaso, há mais de cinco décadas o setor de relojoaria é um dos que mais explora este ambiente de alta competição e requinte para divulgar suas novidades.

A partir deste mês, uma delas será vista no pulso do representante brasileiro no grid: Gabriel Bortoleto foi anunciado como embaixador da Acto, marca independente de relógios fundada no Brasil.

O piloto, que disputa a Fórmula 1 pela Audi Revolut F1 Team, passa a integrar o time de embaixadores da marca, em uma parceria que conecta automobilismo, relojoaria e projeção internacional.

A entrada de uma empresa brasileira por meio da parceria com Bortoleto tem outra importante coincidência – foi justamente o piloto que interrompeu a sequência de sete anos do Brasil sem um piloto titular no grid, após a saída de Felipe Massa da Williams ao final de 2017.

Aos 21 anos, Bortoleto vive sua segunda temporada na F1 e a primeira defendendo a Audi, que assumiu a operação da Sauber em 2026. Em seu ano de estreia na principal categoria do automobilismo mundial, o brasileiro foi destaque ao conseguir marcar pontos em cinco corridas, tendo como melhor resultado o sexto lugar no GP da Hungria de F1, disputado em Budapeste. Ao todo, o paulista conquistou 19 pontos – contra apenas quatro dos dois pilotos da Sauber no ano anterior.

A parceria aproxima a marca brasileira do universo do automobilismo em um momento no qual Bortoleto amplia sua presença internacional. Antes de chegar à principal categoria do esporte, o piloto conquistou os títulos da Fórmula 3, em 2023, e da Fórmula 2, em 2024, ambos em seu ano de estreia, igualando feitos conquistados apenas por pilotos que já venceram corridas na F1 atual, como Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri e Lewis Hamilton (que venceu os campeonatos de base no ano de estreia, embora batizados com outro nome, como GP2).

A marca Acto

Fundada em 2020 por Thiago Chiká, a Acto desenvolve relógios de design próprio e edições limitadas. Com a chegada de Bortoleto, a marca busca ampliar sua projeção fora do Brasil ao se associar a um atleta presente em um campeonato que passa por diferentes continentes ao longo da temporada.

"Estou muito feliz em fazer parte da família Acto. Desde que comecei na F1, sempre tive vontade de levar coisas do Brasil comigo pelo mundo, e me identifiquei com a proposta da marca de mostrar que é possível construir algo de altíssimo nível tendo o Brasil como ponto de partida. É exatamente o que eu estou vivendo e busco representar na F1. Tem um significado especial vestir o relógio e representar mais essa super marca", afirma Gabriel Bortoleto.

Neste ano, o brasileiro também fez história com a equipe Audi ao marcar os primeiros pontos da nova escuderia na F1, ao chegar na nona colocação no GP da Austrália, disputado no circuito de Albert Park, em Melbourne.

"Ter o Gabriel com a Acto representa muito do momento que estamos vivendo. Ele é um brasileiro competindo no mais alto nível do automobilismo mundial e construindo seu espaço em um ambiente extremamente competitivo. Nós também temos a ambição de levar uma marca criada no Brasil para novos mercados. São trajetórias diferentes, mas existe uma identificação muito clara nessa vontade de crescer sem deixar a origem para trás", afirma Thiago Chiká, fundador e CEO da Acto.

Além do anúncio da parceria, Bortoleto e a Acto divulgaram planos para já trabalhar na criação de experiências e produtos voltados aos fãs do piloto e aos clientes da marca, unindo o melhor dos dois universos que, há mais de cinco décadas, andam juntos – afinal de contas, a luta contra o tempo e a busca da precisão por milésimos de segundo é que fazem da F1 um esporte de apelo global de tanto sucesso.