TikTok leva ClubHouse para Paris com foco em moda, beleza e criação de conteúdo brasileiro

TikTok ClubHouse terá programação dedicada à moda, beleza e produção de conteúdo em uma embarcação no centro de Paris (Divulgação)
Repórter
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 16h07.
Última atualização em 17 de setembro de 2026 às 16h08.
A TikTok ClubHouse anunciou nesta quinta-feira, 17, que vai desembarcar no coração de Paris para realizar uma experiência imersiva a bordo de um barco no Rio Sena. Durante a Semana da Moda, a plataforma vai contar com um hub exclusivo de criação de conteúdo, inovação e tendências, colocando a potência da cultura brasileira em evidência no maior palco da moda mundial.
Com patrocínio exclusivo da L’Oréal Paris, o espaço funcionará como o ponto de encontro do Brasil na capital francesa, reunindo criadores de conteúdo e as embaixadoras da marca Taís Araujo, Anitta, Liniker e Bella Campos. As quatro estarão em Paris para desfilar, pela primeira vez juntas, no Le Défilé 2026, desfile-manifesto de L’Oréal Paris que abre oficialmente a Paris Fashion Week no dia 28 de setembro, na emblemática Place Joffre.
A presença inédita do quarteto reflete o momento de crescimento exponencial de L’Oréal Paris no Brasil, que está entre os quatro maiores mercados da marca no mundo, e reforça a relevância do país em sua estratégia global. O TikTok se une à marca como parceiro estratégico e a ClubHouse ampliará as mensagens do desfile-manifesto para além da passarela, por meio de uma programação dedicada à moda, à beleza, ao autoconhecimento e ao empoderamento feminino, em conexão com o conceito “Expresse Seu Valor” e com o foco na sororidade e na conexão entre as mulheres.
O espaço combinará áreas de descanso, experiências de beleza, debates e produção de conteúdo, oferecendo a estrutura necessária para criadores e artistas darem vida às narrativas da Semana de Moda por meio de formatos e hashtags como #ArrumeseComigo, #POV, #GRWM e #FashionTok. A iniciativa reforça o TikTok como um espaço onde o público descobre tendências, acompanha diferentes expressões culturais e se conecta com as principais conversas sobre moda e beleza.
"O TikTok é o lugar onde a cultura acontece e as tendências de moda e beleza ganham vida. Desembarcar com a TikTok ClubHouse no Rio Sena durante a Semana de Moda de Paris é uma celebração da potência e da criatividade brasileira no maior palco da indústria. Ao lado L’Oréal Paris, estamos criando um espaço proprietário que não apenas conecta criadores e embaixadoras da marca, mas também demonstra como a plataforma é capaz de gerar conversas profundas e relevância cultural que se convertem em valor de negócio para nossos parceiros", destaca Thomas King, Head de Marketing de Produto Criativo e Operações do TikTok na América Latina, Oriente Médio, Turquia, África e Paquistão.
A iniciativa ganha ainda mais relevância amparada por dados inéditos de uma pesquisa conduzida pela consultoria Reds Research em agosto de 2026. Encomendado pelo TikTok, o estudo mapeia o papel da plataforma na jornada do consumidor de beleza: 97% dos entrevistados afirmam já ter sido influenciados pela plataforma a comprar itens de beleza, enquanto 77% de fato adquiriram um produto motivados por conteúdos vistos no app.
Como patrocinadora exclusiva desta edição da ClubHouse, L'Oréal Paris contará com diversas experiências a bordo da embarcação. A marca assina o coquetel no deck superior, oferecendo uma recepção gastronômica premium com vista panorâmica para a Torre Eiffel, além de promover uma dinâmica interativa com chaves para abrir compartimentos secretos e destravar kits exclusivos recheados com lançamentos da marca.
Os convidados também poderão usufruir de um estúdio completo de beleza e estilização, inspirado no formato dos populares vídeos de #GRWM com cabeleireiros dedicados a aplicarem e testarem na prática as novas tonalidades de coloração da marca. Para registrar a transformação, o espaço contará ainda com uma instalação fotográfica tecnológica com projeções holográficas, onde todos poderão gravar vídeos e tirar fotos com molduras exclusivas da Semana de Moda.
Com o objetivo de gerar reflexões sobre o protagonismo feminino, a programação também inclui painéis e conversas intimistas conduzidos por L’Oréal Paris, reunindo Maíra da Matta, diretora-geral da marca, e as embaixadoras brasileiras. Monitores distribuídos pela embarcação transmitirão ao vivo o Le Défilé, conectando as experiências realizadas a bordo ao desfile-manifesto em Paris.
“A TikTok ClubHouse amplia a experiência do nosso desfile-manifesto para além da passarela, conectando entretenimento, influência, descoberta e compra em torno de uma mesma narrativa. Essa parceria nos permite levar ‘Expresse Seu Valor’ ao público de uma forma contemporânea e culturalmente relevante, ao mesmo tempo em que evidencia a potência da beleza, da criatividade e das diferentes identidades brasileiras em um palco global. Reunir, pela primeira vez, Taís Araujo, Anitta, Liniker e Bella Campos no Le Défilé e ocupar o Rio Sena com uma experiência protagonizada pelo Brasil refletem a força do mercado brasileiro e sua importância na estratégia global de L’Oréal Paris”, afirma Maíra da Matta, diretora-geral de L’Oréal Paris no Brasil.
Ao integrar experiências presenciais, produção de conteúdo e transmissão ao vivo nos canais oficiais de L’Oréal Paris, a parceria constrói uma jornada 360º que conecta entretenimento, influência, descoberta de produtos e social commerce. Dessa forma, a TikTok ClubHouse amplia o alcance do Le Défilé e aproxima o público dos conteúdos, das conversas e dos produtos que protagonizam o projeto.
A agência criativa Frame assina a concepção e produção executiva da TikTok ClubHouse by L’Oréal Paris.
“Nosso objetivo é criar uma experiência que una a elegância e o repertório global de Paris à abertura do TikTok para diferentes vozes, perspectivas e expressões culturais. Nesta edição da ClubHouse, essa troca ganha uma camada muito especial com L’Oréal Paris e sua história de valorização e empoderamento feminino, ao mesmo tempo em que levamos um olhar genuinamente brasileiro para essa conversa global. Da programação à cenografia, trouxemos conteúdos e códigos da plataforma para o espaço físico, criando uma experiência em que Brasil e mundo, físico e digital, beleza e cultura se encontram de forma muito natural”, afirma Luiza Simon, Produtora Executiva da Frame.