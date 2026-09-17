TikTok leva ClubHouse para Paris com foco em moda, beleza e criação de conteúdo brasileiro

A TikTok ClubHouse anunciou nesta quinta-feira, 17, que vai desembarcar no coração de Paris para realizar uma experiência imersiva a bordo de um barco no Rio Sena. Durante a Semana da Moda, a plataforma vai contar com um hub exclusivo de criação de conteúdo, inovação e tendências, colocando a potência da cultura brasileira em evidência no maior palco da moda mundial.

Com patrocínio exclusivo da L’Oréal Paris, o espaço funcionará como o ponto de encontro do Brasil na capital francesa, reunindo criadores de conteúdo e as embaixadoras da marca Taís Araujo, Anitta, Liniker e Bella Campos. As quatro estarão em Paris para desfilar, pela primeira vez juntas, no Le Défilé 2026, desfile-manifesto de L’Oréal Paris que abre oficialmente a Paris Fashion Week no dia 28 de setembro, na emblemática Place Joffre.

A presença inédita do quarteto reflete o momento de crescimento exponencial de L’Oréal Paris no Brasil, que está entre os quatro maiores mercados da marca no mundo, e reforça a relevância do país em sua estratégia global. O TikTok se une à marca como parceiro estratégico e a ClubHouse ampliará as mensagens do desfile-manifesto para além da passarela, por meio de uma programação dedicada à moda, à beleza, ao autoconhecimento e ao empoderamento feminino, em conexão com o conceito “Expresse Seu Valor” e com o foco na sororidade e na conexão entre as mulheres.

O espaço combinará áreas de descanso, experiências de beleza, debates e produção de conteúdo, oferecendo a estrutura necessária para criadores e artistas darem vida às narrativas da Semana de Moda por meio de formatos e hashtags como #ArrumeseComigo, #POV, #GRWM e #FashionTok. A iniciativa reforça o TikTok como um espaço onde o público descobre tendências, acompanha diferentes expressões culturais e se conecta com as principais conversas sobre moda e beleza.

"O TikTok é o lugar onde a cultura acontece e as tendências de moda e beleza ganham vida. Desembarcar com a TikTok ClubHouse no Rio Sena durante a Semana de Moda de Paris é uma celebração da potência e da criatividade brasileira no maior palco da indústria. Ao lado L’Oréal Paris, estamos criando um espaço proprietário que não apenas conecta criadores e embaixadoras da marca, mas também demonstra como a plataforma é capaz de gerar conversas profundas e relevância cultural que se convertem em valor de negócio para nossos parceiros", destaca Thomas King, Head de Marketing de Produto Criativo e Operações do TikTok na América Latina, Oriente Médio, Turquia, África e Paquistão.

A iniciativa ganha ainda mais relevância amparada por dados inéditos de uma pesquisa conduzida pela consultoria Reds Research em agosto de 2026. Encomendado pelo TikTok, o estudo mapeia o papel da plataforma na jornada do consumidor de beleza: 97% dos entrevistados afirmam já ter sido influenciados pela plataforma a comprar itens de beleza, enquanto 77% de fato adquiriram um produto motivados por conteúdos vistos no app.

Experiências, painéis e Le Défilé

TikTok Clube House: Iniciativa marca a participação do Brasil na Semana da Moda de Paris com ações voltadas a tendências, influência digital e experiências presenciais

Como patrocinadora exclusiva desta edição da ClubHouse, L'Oréal Paris contará com diversas experiências a bordo da embarcação. A marca assina o coquetel no deck superior, oferecendo uma recepção gastronômica premium com vista panorâmica para a Torre Eiffel, além de promover uma dinâmica interativa com chaves para abrir compartimentos secretos e destravar kits exclusivos recheados com lançamentos da marca.

Os convidados também poderão usufruir de um estúdio completo de beleza e estilização, inspirado no formato dos populares vídeos de #GRWM com cabeleireiros dedicados a aplicarem e testarem na prática as novas tonalidades de coloração da marca. Para registrar a transformação, o espaço contará ainda com uma instalação fotográfica tecnológica com projeções holográficas, onde todos poderão gravar vídeos e tirar fotos com molduras exclusivas da Semana de Moda.

Com o objetivo de gerar reflexões sobre o protagonismo feminino, a programação também inclui painéis e conversas intimistas conduzidos por L’Oréal Paris, reunindo Maíra da Matta, diretora-geral da marca, e as embaixadoras brasileiras. Monitores distribuídos pela embarcação transmitirão ao vivo o Le Défilé, conectando as experiências realizadas a bordo ao desfile-manifesto em Paris.

“A TikTok ClubHouse amplia a experiência do nosso desfile-manifesto para além da passarela, conectando entretenimento, influência, descoberta e compra em torno de uma mesma narrativa. Essa parceria nos permite levar ‘Expresse Seu Valor’ ao público de uma forma contemporânea e culturalmente relevante, ao mesmo tempo em que evidencia a potência da beleza, da criatividade e das diferentes identidades brasileiras em um palco global. Reunir, pela primeira vez, Taís Araujo, Anitta, Liniker e Bella Campos no Le Défilé e ocupar o Rio Sena com uma experiência protagonizada pelo Brasil refletem a força do mercado brasileiro e sua importância na estratégia global de L’Oréal Paris”, afirma Maíra da Matta, diretora-geral de L’Oréal Paris no Brasil.

Ao integrar experiências presenciais, produção de conteúdo e transmissão ao vivo nos canais oficiais de L’Oréal Paris, a parceria constrói uma jornada 360º que conecta entretenimento, influência, descoberta de produtos e social commerce. Dessa forma, a TikTok ClubHouse amplia o alcance do Le Défilé e aproxima o público dos conteúdos, das conversas e dos produtos que protagonizam o projeto.

A agência criativa Frame assina a concepção e produção executiva da TikTok ClubHouse by L’Oréal Paris.

“Nosso objetivo é criar uma experiência que una a elegância e o repertório global de Paris à abertura do TikTok para diferentes vozes, perspectivas e expressões culturais. Nesta edição da ClubHouse, essa troca ganha uma camada muito especial com L’Oréal Paris e sua história de valorização e empoderamento feminino, ao mesmo tempo em que levamos um olhar genuinamente brasileiro para essa conversa global. Da programação à cenografia, trouxemos conteúdos e códigos da plataforma para o espaço físico, criando uma experiência em que Brasil e mundo, físico e digital, beleza e cultura se encontram de forma muito natural”, afirma Luiza Simon, Produtora Executiva da Frame.