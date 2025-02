Fernanda Torres estrela a campanha de inverno da Arezzo

A Arezzo, marca calçados femininos que agora faz parte do grupo Azzas 2154, lança nesta quinta-feira, 27, sua campanha de inverno "A cada passo, Arezzo sempre presente" tendo Fernanda Torres como protagonista.

Em um momento marcante da carreira da atriz, que concorre ao Oscar de Melhor Atriz, a marca reforça seu posicionamento de conexão com mulheres que fazem história, unindo moda e cultura em uma estratégia que vai além da conversão imediata de vendas.

A escolha de Fernanda não foi ao acaso. Segundo Luciana Wodzik, CEO da Arezzo&Co, a marca já estava em contato com a atriz e sua equipe desde o ano passado.

"A campanha foi pensada para um momento muito especial, tanto para a Arezzo quanto para a Fernanda. Com o lançamento da nossa coleção de inverno, queríamos reforçar nossa conexão com mulheres que fazem história, e a escolha da Fernanda veio naturalmente", diz a executiva. "Ela é uma das maiores atrizes do Brasil, e sua indicação ao Oscar é um marco não só para sua trajetória, mas para toda a cultura nacional. Fazer parte desse momento com ela é uma forma de celebrar o protagonismo feminino e o talento brasileiro, dois pilares que a Arezzo valoriza profundamente", complementa.

A campanha, fotografada por Fernando Thomaz e com direção criativa de Giovanni Bianco, não apenas apresenta a nova coleção da marca, mas também fortalece o conceito de branding da Arezzo. A estratégia segue um caminho alinhado ao marketing de propósito, reforçando o papel da moda como expressão cultural e de identidade.

Para Wodzik, a conexão com personalidades femininas que representam seu tempo faz parte da construção da marca. "A Arezzo sempre caminhou ao lado de mulheres que deixam sua marca no mundo, e a Fernanda Torres é exatamente essa mulher: talentosa, visionária e com uma trajetória inspiradora. Além disso, acreditamos no poder da moda como expressão de identidade, assim como o cinema e a arte são formas de contar histórias e transformar realidades. Essa conexão é o que torna essa parceria tão especial", destaca.

Embora a campanha influencie diretamente a percepção da marca, a estratégia vai além da valorização institucional, buscando consolidá-la tanto na moda quanto no universo cultural. "Estar presente nesse momento histórico ao lado da atriz fortalece nosso posicionamento e propósito de caminhar junto com mulheres inspiradoras. Ao mesmo tempo, sabemos que essa conexão emocional também impulsiona desejo e conversão, já que estamos apresentando uma coleção extremamente sofisticada, com peças poderosas que refletem esse espírito de protagonismo e força", afirma a CEO.

O histórico de campanhas da Arezzo tem sido marcado por parcerias com celebridades e modelos, especialmente estrelas de novelas. A aposta em uma atriz de destaque no cinema internacional sinaliza uma ampliação do escopo estratégico da marca.

"Durante muitos anos as estrelas das novelas globais foram protagonistas das nossas campanhas. O protagonismo feminino e o impacto na cultura e na moda são pontos essenciais para a marca, então, parcerias com atrizes, artistas e outras personalidades que tenham essa força e essa conexão sempre fazem parte da nossa estratégia", diz Wodzik.

Ao transformar sua campanha em um movimento de celebração do talento brasileiro, a Arezzo reforça seu posicionamento de marca culturalmente relevante, indo além do produto e buscando gerar engajamento por meio de narrativas autênticas.

"Para nós, ter Fernanda nesse momento é extraordinário, uma marca pioneira que calça as mulheres de todo o Brasil há mais de 52 anos sempre pensando em conforto, design, qualidade e como a moda pode ser um propulsor dos sonhos a cada passo da jornada. Fernanda é uma estrela que nos orgulha como brasileiras, levando o talento e nossa cultura para o mundo", finaliza a executiva.

EXAME no Oscar 2025

O Oscar de 2025 acontece no dia 2 de março. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube.